Aviador Kustannus

Kouluaiheisen Art Breaks Walls -kirjoituskilpailun teksteistä koottu novelliantologia ilmestyi

31.10.2025 09:28:13 EET | Aviador Kustannus | Tiedote

Aviador Kustannus ja kirjailija Hannu Luntiala järjestivät kaikille avoimen kouluaiheisen Art Breaks Walls -kirjoituskilpailun, jonka otsikkona oli: Muistelmia ja mustelmia – tarinoita koulusta. Kilpailu oli jatkoa kaksi vuotta aiemmin toteutetulle kisalle, jolloin teemana oli kulttuurien kohtaaminen.

Novelliantologia Muistelmia ja mustelmia – tarinoita koulusta on julkaistu Aviadorin kustantamana.

Miltei jokainen Suomessa asuva käy elämänsä aikana koulua, useimmat meistä laissa määrätyn ajan, kaksitoista vuotta. Tämä elämänvaihe jättää kaikkiin muistonsa, jota kannamme mukanamme koko elämämme. On tärkeää, että kouluaikamme olisi meille myönteinen, kasvattava kokemus.
Miltei yhtä tärkeää on, että aika ajoin pyrimme eri keinoin selvittämään, mikä on koululaitoksemme todellisuus. Tämä oli myös kilpailun tarkoitus. Koska tarinoissa sallittiin mielikuvituksen käyttö ja siihen jopa rohkaistiin, kertomuksista piirtyi esiin monipuolinen, yllättäväkin todellisuus.

Novellien taso oli korkea. Antologiaan on valittu kuusitoista parasta tarinaa.
Kilpailun voittajat valitsi Aviador Kustannuksen nimeämä raati: kustantaja Vesa Tompuri sekä kirjailijat Hannu Luntiala, Jarkko Tontti ja Oona-Emilia Enkelsaari. Parhaiden tarinoiden kirjoittajille jaettiin yhteensä 5500 € arvoinen palkintosumma. Valtioneuvosto on nimennyt Muistelmia ja mustelmia -kirjoituskilpailun vuoden 2025 merkittäväksi taidekilpailuksi.

Kilpailun voittajaksi valittiin Jussi Silvosen tarina Pannuhuone. Toisen palkinnon sai Kimmo Ryynäsen tarina Pii ja kolmossijan M. Keurulaisen Rullaverhovaikutus. Korkean tason ansiosta raati antoi lisäksi kunniamaininnan Dia Karzan Nadimin tarinalle Viertolan kouluampumisesta.

LUNTIALA, HANNU & TOMPURI, VESA (toim.): Muistelmia ja mustelmia – tarinoita koulusta
213 sivua
ISBN 9789523814363
Ilmestymisaika: Lokakuu 2025

Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt voi lähettää Jarkko Malille osoitteeseen jarkko@aviador.fi. Haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressikuvista pyydämme esittämään Aviadorin tiedottaja Miksu Väkiparralle.

Aviador Kustannus
Suotie 15
05200 RAJAMÄKI

http://www.aviador.fi

Aviador Kustannus on kotimainen kustantamo, joka julkaisee kauno- ja tietokirjallisuutta. Valikoimiimme kuuluvat niin klassikot kuin nykykirjallisuuskin, musiikkikirjat sekä käännökset vähän huomioiduilta kielialueilta – kotimaista laatuproosaa ja runoutta unohtamatta.

