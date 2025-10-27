Kutsu julkistustilaisuuteen: EK:n selvitys sääntelystä aiheutuvista kustannuksista | torstai 6.11.2025 klo 10.30
Elinkeinoelämän keskusliitto EK on tehnyt selvityksen sääntelystä aiheutuvista kustannuksista. EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies julkistaa selvityksen tulokset Teams-tilaisuudessa torstaina 6.11.2025 kello 10.30–11.30.
Kuinka paljon se sääntely oikein maksaa? Entä viimeaikaiset EU-sääntelykokonaisuudet? Mitkä ovat suomalaisten yritysten tunnelmat viimeaikaisen kehityksen osalta?
Tilaisuudessa taustoitetaan sääntelystä aiheutuvia kustannuksia sekä esitellään mahdollisuuksia niiden vähentämiseksi ja seuraamiseksi. Selvitystä ovat kommentoimassa EK:n yrityslainsäädännön tiimistä johtaja Juho Mäki-Lohiluoma, johtava asiantuntija Hannu Ylänen ja avustava asiantuntija Kasper Sass.
Ilmoittaudu infoon alla olevasta linkistä, niin saat sähköpostiisi kalenterikutsun ja Teams-linkin:
https://tapahtumat.ek.fi/attend/now/y6PZM
Tervetuloa!
Yhteyshenkilöt
Vesa PerälampiViestintäpäällikkö
Työelämä ja talouspolitiikka
Tietoja julkaisijasta
Elinkeinoelämän keskusliitto EK on suomalaisten yritysten merkittävin puolestapuhuja. Välitämme elinkeinoelämän yhteisiä viestejä ja ratkaisuehdotuksia politiikan päättäjille ja yhteiskunnalliseen keskusteluun.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Elinkeinoelämän keskusliitto EK
EK:n Suhdannebarometri: Suhdanteet kääntyneet hieman parempaan – kasvuodotuksia erityisesti teollisuudessa27.10.2025 08:00:00 EET | Tiedote
EK:n lokakuun Suhdannebarometrin mukaan suomalaisyritysten suhdannekehitys on kääntynyt viime kuukausina hieman parempaan vaisun alkukesän jälkeen. Kohennusta aiempaan tapahtui erityisesti teollisuudessa, mutta kaikkien päätoimialojen mukaan tämänhetkinen tilanne on edelleen keskimääräistä heikompi.
MEDIAKUTSU 22.10.: Suomen vientiyritysten ja EU:n näkymät Ukrainan jälleenrakennukseen – huomiot Kiovasta ja Brysselistä20.10.2025 07:45:00 EEST | Kutsu
Aika: ke 22.10. klo 14–14.45 Toteutus: Teams Hyvä toimittaja / toimitus Tervetuloa kuulemaan EK:n arvioita suomalaisyritysten Ukraina-vientiaikomuksista sekä EU:n Venäjä-toimien viimeisistä käänteistä: Pro Ukraina -hankkeemme vetäjä Lauri Veijalainen on tavannut syksyn aikana kymmeniä Ukrainan-vientiä harkitsevia suomalaisyrityksiä. Nyt on väliarvioinnin paikka: mikä on suomalaisyritysten kiinnostus ja valmiusaste Ukraina-viennin ensiaskeliin? Mitkä toimialat ovat aktiivisimmin liikkeellä? Mitä kokemuksia ensimmäisistä vientikartoituksista on saatu? Lauri Veijalainen tuo myös tuoreet matkaterveiset toimistostamme Kiovasta: mikä on jälleenrakennusta koskevien julkisten hankintojen kysyntätilanne? Millaista kiinnostusta suomalaisyritykset Ukrainassa herättävät ja millaista kilpailua ne kohtaavat esimerkiksi muiden Pohjoismaiden yritysten suunnalta? EK:n Ukraina-toimista ja jälleenrakennuksesta vastaava johtaja Petri Vuorio nostaa esille Euroopan sekä myös Suomen roolin Ukrainan rauhanpro
EK kannattaa merenkulun kansainvälistä päästövähennysjärjestelmää15.10.2025 07:00:00 EEST | Tiedote
Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO on paraikaa koolla Lontoossa ja äänestää 16.–17.10. meriliikenteen kansainvälisestä päästövähennysjärjestelmästä (Net Zero Framework, NZF). Myönteinen äänestystulos olisi merkittävä askel kohti EK:n ajamaa tavoitetta siitä, että meriliikenteen ilmastotoimia toteutettaisiin globaalilla tasolla, kunnianhimoisesti ja konkreettisella toimeenpanolla. Net Zero Framework -järjestelmä tarkoittaisi yhteisen polttoainestandardin käyttöönottoa laivaliikenteelle siten, että päästöjen vähentämiselle asetetaan asteittain kiristyvä tavoitetaso ja tavoitetason ylittyessä alukselle kohdistuu maksu. Huhtikuussa IMO:ssa saatiin asiasta jo alustava sopu, jolloin puolet maista kannatti Net Zero Frameworkia. Nyt lopullisessa äänestyksessä tarvitaan kuitenkin 2/3 määräenemmistö. Elinkeinoelämän keskusliitto EK toivoo Net Zero Framework -järjestelmälle hyväksyntää, toteaa johtava asiantuntija Tiina Haapasalo: ”Myönteinen äänestystulos IMO:ssa olisi todella merkittävä aske
MEDIAKUTSU 22.10.: Suomen vientiyritysten ja EU:n näkymät Ukrainan jälleenrakennukseen – huomiot Kiovasta ja Brysselistä13.10.2025 14:45:00 EEST | Kutsu
Aika: ke 22.10. klo 14–14.45 Toteutus: Teams Hyvä toimittaja / toimitus Tervetuloa kuulemaan EK:n arvioita suomalaisyritysten Ukraina-vientiaikomuksista sekä EU:n Venäjä-toimien viimeisistä käänteistä: Pro Ukraina -hankkeemme vetäjä Lauri Veijalainen on tavannut syksyn aikana kymmeniä Ukrainan-vientiä harkitsevia suomalaisyrityksiä. Nyt on väliarvioinnin paikka: mikä on suomalaisyritysten kiinnostus ja valmiusaste Ukraina-viennin ensiaskeliin? Mitkä toimialat ovat aktiivisimmin liikkeellä? Mitä kokemuksia ensimmäisistä vientikartoituksista on saatu? Lauri Veijalainen tuo myös tuoreet matkaterveiset toimistostamme Kiovasta: mikä on jälleenrakennusta koskevien julkisten hankintojen kysyntätilanne? Millaista kiinnostusta suomalaisyritykset Ukrainassa herättävät ja millaista kilpailua ne kohtaavat esimerkiksi muiden Pohjoismaiden yritysten suunnalta? EK:n Ukraina-toimista ja jälleenrakennuksesta vastaava johtaja Petri Vuorio nostaa esille Euroopan sekä myös Suomen roolin Ukrainan rauhanpro
Kysely: Etätyö muuttaa Suomen yrityksiä – huoli talouskasvusta ja kaupunkien elinvoimasta kasvaa6.10.2025 08:09:40 EEST | Tiedote
Kyselyyn vastanneista yrityksistä 56 prosenttia arvioi, että etätyö hidastaa Suomen talouskasvua ainakin jonkin verran ja kuusi prosenttia arvioi vaikutuksen olevan erittäin merkittävä. Tiedot käyvät ilmi EK:n yrityskyselystä, missä kartoitettiin etä- ja läsnätyökäytäntöjen muutoksia sekä niiden vaikutuksia yritysten toimintaan ja Suomen talouteen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme