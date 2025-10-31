Vaasan kaupunki - Vasa stad

Opiskelijoiden etuviikko tarjoaa kulttuuria ja liikuntaa

31.10.2025 09:47:42 EET | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Vaasan kaupungin kulttuuri- ja liikuntapalveluihin tutustuminen matalalla kynnyksellä on jälleen mahdollista vaasalaisille korkeakouluopiskelijoille. Tänä vuonna jo neljättä kertaa järjestettävä ”Vaasa <3 opiskelijat”-viikkoa vietetään 10.-16.11.2025.

Neljä opiskelijaa kävelee ulkona aurinkoisena päivänä haalarit päällä. Heidän haalareissaan on runsaasti merkkejä ja värejä, ja taustalla näkyy puita ilman lehtiä.
Vaasassa on noin 14 000 korkeakouluopiskelijaa, mikä tekee Vaasasta väkilukuun suhteutettuna yhden Suomen suurimmista opiskelijakaupungeista. Vaasan kaupunki / Matti Hautalahti

Etuviikon tavoitteena on vahvistaa opiskelijoiden arjen hyvinvointia ja juurruttaa heidät entistä tiiviimmäksi osaksi kaupungin yhteisöä.

- Näemme opiskelijat merkittävänä voimavarana Vaasalle ja haluamme tarjota mahdollisuuden joko maksuttomaan tai kampanjahintaiseen kokeiluun kulttuurin ja liikunnan parissa. Etuviikon tutustumiskäynniltä voi tarttua säännöllinen harrastus osaksi vapaa-aikaa. Opiskelijoiden toiveesta ajankohta on tänä vuonna vasta marraskuussa, kertoo sivistystoimenjohtaja Christina Knookala.

Liikunnasta energiaa opintoihin

Aiempien vuosien tapaan opiskelijat voivat käydä ilmaiseksi uimahallissa, uimahallin kuntosalissa ja kaupungin ryhmäliikuntatunneilla koko etuviikon ajan. Ryhmäliikuntatunneilta löytyy monipuolisesti erilaista liikuntaa, kuten esimerkiksi kahvakuulatreeniä ja pilatesta.

Uutena liikuntamahdollisuutena tänä vuonna Vaasanseudun Areenat tarjoavat ilmaisen kokeilukerran juoksukoulussa. Ennakkoilmoittautuminen juoksukoulun kokeilua varten lähetetään sähköpostiosoitteeseen: emilia.perttu(a)vaasanseudunareenat.fi

Kirjallisuusfestivaali samalla viikolla

Vaasan kaupunginkirjasto toivottaa opiskelijat etuviikolla tervetulleiksi tutustumaan pääkirjaston palveluihin. Pääkirjaston infopisteellä opiskelijat voivat hankkia itselleen kirjastokortin ja sen mukana saavat haalarimerkin. Pääkirjasto järjestää myös kirjastokierroksia, joihin tutoreita kannustetaan varaamaan aika omalle pienryhmälleen. Varaukset sähköpostitse: merja.kunnari(a)vaasa.fi, eeva.keski-saari(a)vaasa.fi (englanninkieliset ryhmät). Samaan aikaan Vaasa <3 opiskelijat -etuviikon kanssa järjestetään kirjallisuusfestivaali Littfest, joka tarjoaa monipuolista ohjelmaa – sekä maksullista että maksutonta.

Laura Malmivaaran konsertti

Opiskelijoiden etuviikon kunniaksi näyttelijä Laura Malmivaara esiintyy vibrafonisti Arttu Takalon kanssa Vaasan kaupunginorkesterin tarjoamassa maksuttomassa konsertissa torstaina 13.11. klo 15 Vaasan yliopiston Mathilda-ravintolassa.

Konsertissa kuullaan otteita Malmivaaran autofiktiivisestä romaanista Iltatähti, jossa hän tarkastelee elämää ja sen valintoja rehellisesti ja tarkkanäköisesti. Malmivaara on tunnettu vahvasta läsnäolostaan niin näyttämöllä kuin kameran edessä. Yhdessä säveltäjä-vibrafonisti Arttu Takalon kanssa hän luo ainutlaatuisen tunnelman, jossa musiikki ja teksti kietoutuvat toisiinsa. Opiskelijoiden lisäksi konsertti on avoin kaikille kiinnostuneille. Lauran ja Artun voi nähdä keikalla myös Vaasan kaupunginorkesterin kanssa perjantaina 14.11. kaupungintalolla. Liput netticket.fi 

Ilmaiseksi museoon

Vaasan museot tarjoaa ilmaisen sisäänpääsyn opiskelijakortilla Kuntsin modernin taiteen museoon ja Tikanojan taidekotiin 12.-15.11.2025. Lisäksi opiskelijat saavat museovierailun yhteydessä haalarimerkin veloituksetta. Kuntsin modernin taiteen museolla avoinna on näyttely Jan Olof Mallander - Extended Play ja Tikanojan taidekodilla Minä en pelkää -ryhmänäyttely.

Kaupunginteatterille sekä yleisöön että kulisseihin

Kaupunginteatterin opiskelijaedut, kulissikierrosta lukuun ottamatta, ovat voimassa läpi koko näytöskauden.

  • Jatkuva Happy Hour -tarjous opiskelijoille, liput teatterin omiin tuotantoihin 10 €, lunastus tuntia ennen esitystä teatterin lippukassalta.
  • Romeo-näyttämön opiskelijahinta: 25 € (Piaf musiikkinäytelmä, Ikuisesti Nuori musiikkikomedia)
  • Julia-näyttämön opiskelijahinta: 15 € (Tarpeettomia ihmisiä)
  • kulissikierros ke 12.11. klo 17 hintaan 5 €/hlö

