Opiskelijoiden etuviikko tarjoaa kulttuuria ja liikuntaa
Vaasan kaupungin kulttuuri- ja liikuntapalveluihin tutustuminen matalalla kynnyksellä on jälleen mahdollista vaasalaisille korkeakouluopiskelijoille. Tänä vuonna jo neljättä kertaa järjestettävä ”Vaasa <3 opiskelijat”-viikkoa vietetään 10.-16.11.2025.
Etuviikon tavoitteena on vahvistaa opiskelijoiden arjen hyvinvointia ja juurruttaa heidät entistä tiiviimmäksi osaksi kaupungin yhteisöä.
- Näemme opiskelijat merkittävänä voimavarana Vaasalle ja haluamme tarjota mahdollisuuden joko maksuttomaan tai kampanjahintaiseen kokeiluun kulttuurin ja liikunnan parissa. Etuviikon tutustumiskäynniltä voi tarttua säännöllinen harrastus osaksi vapaa-aikaa. Opiskelijoiden toiveesta ajankohta on tänä vuonna vasta marraskuussa, kertoo sivistystoimenjohtaja Christina Knookala.
Liikunnasta energiaa opintoihin
Aiempien vuosien tapaan opiskelijat voivat käydä ilmaiseksi uimahallissa, uimahallin kuntosalissa ja kaupungin ryhmäliikuntatunneilla koko etuviikon ajan. Ryhmäliikuntatunneilta löytyy monipuolisesti erilaista liikuntaa, kuten esimerkiksi kahvakuulatreeniä ja pilatesta.
Uutena liikuntamahdollisuutena tänä vuonna Vaasanseudun Areenat tarjoavat ilmaisen kokeilukerran juoksukoulussa. Ennakkoilmoittautuminen juoksukoulun kokeilua varten lähetetään sähköpostiosoitteeseen: emilia.perttu(a)vaasanseudunareenat.fi
Kirjallisuusfestivaali samalla viikolla
Vaasan kaupunginkirjasto toivottaa opiskelijat etuviikolla tervetulleiksi tutustumaan pääkirjaston palveluihin. Pääkirjaston infopisteellä opiskelijat voivat hankkia itselleen kirjastokortin ja sen mukana saavat haalarimerkin. Pääkirjasto järjestää myös kirjastokierroksia, joihin tutoreita kannustetaan varaamaan aika omalle pienryhmälleen. Varaukset sähköpostitse: merja.kunnari(a)vaasa.fi, eeva.keski-saari(a)vaasa.fi (englanninkieliset ryhmät). Samaan aikaan Vaasa <3 opiskelijat -etuviikon kanssa järjestetään kirjallisuusfestivaali Littfest, joka tarjoaa monipuolista ohjelmaa – sekä maksullista että maksutonta.
Laura Malmivaaran konsertti
Opiskelijoiden etuviikon kunniaksi näyttelijä Laura Malmivaara esiintyy vibrafonisti Arttu Takalon kanssa Vaasan kaupunginorkesterin tarjoamassa maksuttomassa konsertissa torstaina 13.11. klo 15 Vaasan yliopiston Mathilda-ravintolassa.
Konsertissa kuullaan otteita Malmivaaran autofiktiivisestä romaanista Iltatähti, jossa hän tarkastelee elämää ja sen valintoja rehellisesti ja tarkkanäköisesti. Malmivaara on tunnettu vahvasta läsnäolostaan niin näyttämöllä kuin kameran edessä. Yhdessä säveltäjä-vibrafonisti Arttu Takalon kanssa hän luo ainutlaatuisen tunnelman, jossa musiikki ja teksti kietoutuvat toisiinsa. Opiskelijoiden lisäksi konsertti on avoin kaikille kiinnostuneille. Lauran ja Artun voi nähdä keikalla myös Vaasan kaupunginorkesterin kanssa perjantaina 14.11. kaupungintalolla. Liput netticket.fi
Ilmaiseksi museoon
Vaasan museot tarjoaa ilmaisen sisäänpääsyn opiskelijakortilla Kuntsin modernin taiteen museoon ja Tikanojan taidekotiin 12.-15.11.2025. Lisäksi opiskelijat saavat museovierailun yhteydessä haalarimerkin veloituksetta. Kuntsin modernin taiteen museolla avoinna on näyttely Jan Olof Mallander - Extended Play ja Tikanojan taidekodilla Minä en pelkää -ryhmänäyttely.
Kaupunginteatterille sekä yleisöön että kulisseihin
Kaupunginteatterin opiskelijaedut, kulissikierrosta lukuun ottamatta, ovat voimassa läpi koko näytöskauden.
- Jatkuva Happy Hour -tarjous opiskelijoille, liput teatterin omiin tuotantoihin 10 €, lunastus tuntia ennen esitystä teatterin lippukassalta.
- Romeo-näyttämön opiskelijahinta: 25 € (Piaf musiikkinäytelmä, Ikuisesti Nuori musiikkikomedia)
- Julia-näyttämön opiskelijahinta: 15 € (Tarpeettomia ihmisiä)
- kulissikierros ke 12.11. klo 17 hintaan 5 €/hlö
Kampanjvecka för studerande erbjuder kultur och idrott31.10.2025 09:47:38 EET | Pressmeddelande
Högskolestuderande i Vasa har återigen möjlighet att med låg tröskel bekanta sig med stadens kultur- och idrottstjänster. I år ordnas ”Vasa <3 studerande”-veckan för fjärde gången, nu 10–16.11.2025.
Vasa vill höra invånarnas åsikter om cykelförhållandena30.10.2025 13:56:18 EET | Pressmeddelande
Vasa satsar på att förbättra förhållandena för gång och cykling genom att bygga nytt och sanera befintliga gång- och cykelvägar. Därtill har vinterunderhållet av vägarna effektiviserats. Nu kartläggs med en enkät invånarnas åsikter om cykelförhållandena i Vasa. Bland alla som svarat utottas en säsongsservice av cykeln.
Vaasa kerää asukkailta mielipiteitä pyöräilyn olosuhteista30.10.2025 13:54:56 EET | Tiedote
Vaasan kaupunki panostaa kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantamiseen rakentamalla uutta ja peruskorjaamalla nykyisiä kävely- ja pyöräteitä. Lisäksi teiden talvihoitoa on tehostettu. Nyt asukkaiden mielipiteitä Vaasan pyöräilyolosuhteista kartoitetaan kyselyllä. Vastaajien kesken arvotaan pyörän kausihuolto.
Vasa medborgarinstitut Alma och Frivilliga räddningstjänsten Vapepa arrangerar en grundkurs i efterspaning30.10.2025 11:55:00 EET | Pressmeddelande
Medborgarinstitutet Alma och Frivilliga räddningstjänsten (Vapepa) arrangerar i samarbete en avgiftsfri grundkurs i efterspaning vid medborgarinstitutet Alma söndag 23.11.2025 kl. 9–17, Rådhusgatan 33, klassrum 208, 2:a vån. Utbildningen hålls på finska och är avsedd för personer som är minst 16 år och intresserade av Vapepas verksamhet.
Vaasan kansalaisopisto Alma järjestää etsinnän peruskurssin yhteistyössä Vapepan kanssa30.10.2025 11:55:00 EET | Tiedote
Kansalaisopisto Alma ja Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (Vapepa) järjestävät yhteistyössä maksuttoman Etsinnän peruskurssin kansalaisopisto Almassa sunnuntaina 23.11.2025 klo 9–17, Raastuvankatu 33, luokka 208, 2. kerros. Koulutus pidetään suomen kielellä ja on tarkoitettu yli 16-vuotiaille Vapepan toiminnasta kiinnostuneille.
