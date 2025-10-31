Keski-Suomen ELY-keskusKeski-Suomen ELY-keskus

Keski-Suomen ELY-keskus teettää lintuvesikunnostusta Konneveden ja Äänekosken rajalla sijaitsevalla Pyhäjärvellä

31.10.2025 11:03:23 EET | Keski-Suomen ELY-keskus | Tiedote

Konneveden ja Äänekosken rajalla sijaitsevalla Pyhäjärven suojellulla lintuvedellä tehdään lintuvesikunnostusta osana valtakunnallista Helmi-elinympäristöohjelmaa. Pyhäjärvi on maakunnallisesti arvokas lintujärvi, mutta pitkäaikaisseurantojen perusteella kohteen vesilinnuston on havaittu taantuvan.

Ilmakuva ruoppauslaitteesta työskentelemässä Pyhäjärvellä.
Pyhäjärven kunnostus ruoppaamalla on parhaillaan käynnissä. Kuva: Matti Puljujärvi, Keski-Suomen ELY-keskus

Pyhäjärveä kunnostetaan ruoppaamalla viikolta 44 alkaen. Ruoppauksia tehdään kuudella eri alueella Pyhäjärven pohjois- ja keskiosissa. Ruopattava pinta-ala on yhteensä noin 2,6 hehtaaria ja ruoppausmassoja kertyy noin 13 000 kuutiota. Ruoppausmassat kuljetetaan pois järvialtaalta läjitysalueelle talven 2026 aikana. Ruoppaus kohdistuu pintakasvillisuuteen ja sen alla olevaan turvekerrokseen. Pohjasedimenttejä ei ruopata.

”Ruoppausten tavoitteena on tuottaa uutta matalavetistä elinympäristöä erityisesti vesilintupoikueiden ruokailualueiksi. Ruoppausalueet on sijoitettu linnustoltaan köyhimmille ja kasvillisuudeltaan yksipuolisimmille alueille”, lintuvesikoordinaattori Matti Puljujärvi Keski-Suomen ELY-keskuksesta kertoo.

Käytännön ruoppaustyön kohteella toteuttaa vesistörakentamiseen erikoistunut yritys pitkäpuomisella kelluvalla kaivinkoneella.

Syksyn aikana Pyhäjärvellä raivataan kaksi vuosituhannen vaihteen kunnostusruoppausten ruoppausmassoista muodostettua pientä saarta.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) on myöntänyt hankkeelle vesiluvan elokuussa 2025. Hoitotöitä tehdään alueen omistajien suostumuksella, mutta luvan hakijana ja hankkeen toteuttajana ja kustannuksista vastaavana toimii Keski-Suomen ELY-keskus.

Helmi-elinympäristöohjelmassa hoidetaan heikentyneitä elinympäristöjä

Helmi- elinympäristöohjelma on ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön, sekä näiden alaisten organisaatioiden yhteinen ohjelma vuosille 2021–2030. Luonnonhoitoa ja suojelua toteutetaan soilla, lintuvesillä, perinnebiotoopeilla, metsissä, pienvesillä, sekä rannoilla. Ohjelma perustuu maanomistajien vapaaehtoisuuteen.

Lintuvesien suurimmat uhat Suomessa ovat rehevöityminen ja kohteiden umpeenkasvu. Lintuvesien hoitomuotoina ovat raivaukset, laidunnus, avovesialan lisääminen ruoppaamalla, niitot, vedenpinnan nostaminen patorakenteilla, hoitokalastus sekä vieraspetopyynti. Lähes aina yksittäistä kohdetta hoidetaan useamman hoitomuodon yhdistelmällä.

Lisätietoa Helmi-elinympäristöohjelmasta:
https://ym.fi/helmi

Ilmakuva ruoppauslaitteesta työskentelemässä Pyhäjärvellä.
Pyhäjärven kunnostus ruoppaamalla on parhaillaan käynnissä.
Kuva: Matti Puljujärvi, Keski-Suomen ELY-keskus
Kaivinkone työskentelee suolla, joka ympäröi vesistöä. Taustalla metsää ja sumua.
Kuva: Matti Puljujärvi, Keski-Suomen ELY-keskus
Ilmakuva syksyisestä suomaisemasta, jossa on puita, vettä ja ruohoa.
Kuva: Matti Puljujärvi, Keski-Suomen ELY-keskus
Ilmakuva kaivinkoneesta työstämässä vesistöä ja rantoja sumuisella suolla.
Kuva: Matti Puljujärvi, Keski-Suomen ELY-keskus
