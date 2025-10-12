Veneilijät pelastusliivipakon ja promillerajan laskun kannalla – järjestöt tarvitsevat valistukseen rahoitusta

Pelastusliivipakko ja veneilyn promillerajan laskeminen 0,5 promilleen nousivat esiin Traficomin laatimassa selvityksessä ja kesän julkisessa keskustelussa. Suomen Purjehdus ja Veneily ry (SPV) toteutti elo-syyskuussa 2025 jäsenseurojensa jäsenille kyselyn, jossa kysyttiin mielipidettä veneilyturvallisuuteen liittyviin aiheisiin.

Kysely lähetettiin sähköpostitse noin 29 000 jäsenelle (SPV:n kokonaisjäsenmäärä noin 60 000), joiden sähköpostiosoitteet löytyivät jäsenrekisteristä. Vastauksia tuli kaikkiaan 2 147 kappaletta (4,3 prosenttia kyselyn saaneista). Selkeästi ahkerimmin kyselyyn vastasivat eläkeikäiset ja 40-60-vuotiaat.

Kyselyn perusteella veneilijöistä suurin osa kannatti pelastusliivipakkoa sekä promillerajan laskua 0,5 promilleen.

SPV kutsui vesilläliikkujien järjestöt tiistaina 28. lokakuuta Helsingin Olympiastadionille keskustelemaan kyselyn tuloksista. Suomen Meripelastusseura ry, Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry, Venealan Keskusliitto Finnboat ry, Pidä Saaristo Siistinä ry, Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry, Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry ja Suomen Vapaa-ajankalastajat ry olivat yhtä mieltä siitä, että vesillä liikkumisen turvallisuutta tulee parantaa koulutuksellisin ja viestinnällisin sekä tarvittaessa lainsäädännöllisin keinoin. Tärkein onnistuneen järjestötyön mahdollistaja on julkinen rahoitus, jota ei tule leikata.

- Järjestöt vapaaehtoisjoukkoineen tekevät korvaamatonta työtä vesillä liikkumisen turvallisuuden puolesta. Veneseurojen järjestämät koulutukset ja katsastukset, Meripelastusseuran ainutlaatuinen toiminta, sekä eri yhdistysten tekemä opetus- ja viestintätyö luovat pohjan suomalaisten veneily- ja uimataidoille. Omien ja veneen rajojen tuntemus sekä olosuhteiden kunnioitus ja ymmärrys ovat ensiarvoisen tärkeitä taitoja vesille suunnatessa, SPV:n puheenjohtaja Mats Welin sanoo.

- On syytä varmistaa, että liikenneturvallisuusstrategian kirjaus vesiliikenteen turvallisuusviestinnän rahoituspohjan vahvistamisesta toteutuu, Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton toiminnanjohtaja Kristiina Heinonen jatkaa.

Sekä Suomen Meripelastusseuran että Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton tilastot osoittavat, että pelastusliivipakolla voidaan ennaltaehkäistä kuolemantapauksia. Huomioitavaa on, että suurin osa veneilyyn yhdistettävistä hukkumisista tapahtuu soutuveneellä lähellä mökkirantaa eikä matkaveneillessä.

- OTKES:in vuoden 2021 tutkimus hukkumiskuolemista osoitti, että kuolemaan johtaneet "vesiliikenneonnettomuudet” tapahtuvat lähinnä soutuveneillä mökkirannan läheisyydessä, usein vahvassa humalatilassa, ilman pelastusliivejä ja mahdollisten sairauksien ja/tai korkean iän tuoman heikentyneen toimintakyvyn kera. Nykyinen sääntely ei koske soutuveneitä, joten ainoa onnettomuuksilla perusteltavissa oleva ja todellisuudessa vaikuttava toimenpide olisi nykyisen lainsäädännön ulottaminen myös soutuveneisiin. Eli kohdennetaan toimenpiteet sinne, missä ongelmat ovat ja asetetaan soutuveneille samat promillerajat ja kelluntapukineiden käyttövaatimukset kuin muillekin vesikulkuneuvoille, Venealan Keskusliitto Finnboat ry:n toimitusjohtaja Jarkko Pajusalo perustelee.

- On ilo huomata, että voimme kyselyn perusteella todeta veneilijöiden asenteiden muuttuneen niin pelastusliivipakon kuin promillerajan alentamisenkin suhteen. On kuitenkin selvää, että mahdollisessa pelastusliivipakossa tulee huomioida erikoistilanteet, kuten kilpaurheilu, sääolosuhteet ja liivien käyttö veneen sisätiloissa, sekä millaiset liivit sopivat parhaiten eri tarkoituksiin. On myös pohdittava tarkkaan, miten valvonta Suomen moninaisissa vesistöissä voitaisiin toteuttaa, Welin kertoo.



Näin SPV kysyi ja näin veneilijät vastasivat:



Kysymys: Pelastusliivien käyttöpakkoa on esitetty erityisesti avoveneissä ja ulkotiloissa, sekä käyttöpakon laajentamista koskemaan soutuveneitä. Kannatatko lakisääteistä velvoitetta käyttää pelastusliivejä vesillä?

Vastaus: 40 % Kyllä, 34 % En kannata lakisääteistä pakkoa, 25 % Kyllä, mutta varauksin (esimerkiksi tietyille ihmisryhmille kuten lapsille, tietyille alustyypeille tai vaikeissa olosuhteissa).

Huomioita: Lapset selkeästi useimmin mainittu ryhmä ja avoveneet, kuten soutuveneet, ylivoimaisesti useimmin mainittu alustyyppi. Vastaajat kokivat hukkumisriskin olevan suurin soutuveneissä. Kyselyssä ei eritelty erilaisia pelastusliivejä (kuten kelluntaliivejä tai paukkuliivejä).



Kysymys: Promillerajan laskua 0,5 promilleen on esitetty kaikille vesikulkuneuvoille, myös soutuveneille. Seuraamuksena promillerajan ylittämisestä 0,5-1 promillen välillä olisi sakot.

Vastaus: 36 % pitäisi laskea 0,5 promilleen, 39 % Nykyinen 1,0 promillea on hyvä, 5 % Muu.

Huomioita: Muun valinneet kannattivat suurimmaksi osaksi alentamista 0,5 promilleen. Naisista vain 14 % kannattaa promillerajan pitämistä nykyisellään.

Yhteistyössä,

Suomen Purjehdus ja Veneily ry

Suomen Meripelastusseura ry

Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry

Venealan Keskusliitto Finnboat ry

Pidä Saaristo Siistinä ry

Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry

Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry

Suomen Vapaa-ajankalastajat ry





