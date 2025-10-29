Eturauhassyövän seulonta PSA-testillä vähentää pitkän aikavälin kuolleisuutta
Eurooppalainen tutkimus osoittaa PSA-testauksen vähentävän eturauhassyövän aiheuttamaa kuolleisuutta. Tulokset tuovat kuitenkin samalla esiin testaukseen liittyvää ylidiagnostiikkaa eli merkityksettömien syöpätapausten toteamista. Tutkijoiden mukaan onkin tärkeä kehittää seulontaa riskiin perustuvaksi.
Uusi tutkimus tuo tietoa prostataspesifin antigeenin määrityksen eli PSA-testauksen pitkäaikaisvaikutuksista eturauhassyövän aiheuttamaan kuolleisuuteen.
Eturauhassyövän seulonta PSA-testauksella vähensi kuolleisuutta suhteellisesti 13 prosentilla eli yhdellä tapauksella 456 miestä kohti verrattuna kontrolliryhmän miehiin, joille ei tarjottu seulontaa.
– Pitkäaikainen seuranta osoittaa, että PSA-pohjainen seulonta vähentää eturauhassyöpäkuolleisuutta merkittävästi, toteaa epidemiologian professori Anssi Auvinen Tampereen yliopistosta.
Auvinen on yksi hankkeen päätutkijoista ja johtaa eurooppalaisen monikeskustutkimuksen Suomen osuutta.
PSA-testauksella voitiin estää yksi eturauhassyöpäkuolema jokaista 456 seulontaan kutsuttua miestä kohden ja jokaista 12 diagnosoitua miestä kohden. Seulonnan kuolleisuutta alentava vaikutus säilyi jopa 12 vuotta seulonnan päättymisen jälkeen, mutta saavutettu hyöty väheni ajan myötä.
Ajan myötä kuitenkin testauksen absoluuttinen hyöty suureni. Tämä tarkoittaa tutkimuksen havaintoa, jonka mukaan 16 vuoden kuluttua seulontaan piti kutsua 628 miestä estämään yksi syöpäkuolema, tutkimuksen päätösvaiheessa siihen tarvittiin vain 456 seulontaan kutsuttua miestä.
Haitoilla tarkoitetaan PSA-arvon määritykseen perustuvan syöpäseulonnan suurinta ongelmaa eli kliinisesti merkityksettömien syöpien toteamista. PSA-seulonta tuottaa tarpeettomia syöpädiagnooseja, jolloin haitat ylittävät hyödyt. Osa eturauhassyövistä on merkityksettömiä eli ne eivät etene hoitamattomanakaan oireiseen vaiheeseen. Matalariskisen ja hyväennusteisen syövän hoitaminen ei siis tuota hyötyä, mutta itse hoito voit aiheuttaa silti elämänlaadun haittoja potilaalle.
Riskiperustainen seulonta löytää paremmin hoitoa vaativan syövän
Seulontaryhmässä PSA-testauksella diagnosoitiin enemmän matalan riskin syöpiä, mutta vähemmän pitkälle edenneitä syöpiä. PSA-testeistä 16 prosenttia osoitti kohonneita tuloksia ja vain 24 prosentissa myöhemmistä biopsioista eli koepaloista vahvistettiin eturauhassyöpä, joten huomattava osa testeistä ja toimenpiteistä on saattanut tutkijoiden mukaan olla tarpeettomia.
Seulonnassa määritetty PSA-taso ennustaa kuitenkin hyvin eturauhassyöpään sairastumista ja sen aiheuttamaa kuolemanriskiä.
Tutkimus on osa laajempaa pyrkimystä kehittää riskiperusteisia seulontamalleja. Esimerkiksi magneettikuvausta hyödyntämällä voidaan vähentää ylihoitoa.
– Näin tunnistettaisiin ne miehet, joilla on suurin riski sairastua kliinisesti merkittävään eturauhassyöpään. Tulokset tukevat seulonnan kohdentamista nuorempiin ikäryhmiin, joilla elinajanodote on pidempi ja hyöty suurempi, Auvinen sanoo.
Tutkimukseen osallistui yli 160 000 miestä kahdeksasta Euroopan maasta, mukaan lukien Suomi. Suomesta mukana olivat Tampereen yliopisto, Tampereen yliopistollinen sairaala ja Syöpäjärjestöt. Tutkimusta johti Erasmus MC (Rotterdam).
Väestön seulontaohjelmaa ei toistaiseksi ole aloitettu Suomessa, mutta seulonta on noussut terveyspoliittiseen keskusteluun. Eturauhassyöpä on miesten yleisin syöpä. Miesten syöpäkuoleman aiheuttajana se on Suomessa toiseksi yleisin ja koko Euroopassa kolmanneksi yleisin.
Tutkimusartikkeli European Study of Prostate Cancer Screening — 23-Year Follow-up julkaistiin maailman johtavassa lääketieteen lehdessä New England Journal of Medicinessä 29.10.2025.
European Randomized Study of Screening for Prostate Cancer, ERSPC
Eurooppalainen satunnaistettu eturauhassyövän seulontatutkimus
(European Randomized Study of Screening for Prostate Cancer, ERSPC) käynnistettiin 1990-luvulla arvioimaan PSA-testaukseen perustuvan seulonnan vaikutusta eturauhassyövän kuolleisuuteen.
Suomalainen tutkimus muodosti suurimman joukon kahdeksan maata kattavan eurooppalaisen yhteistutkimuksen aineistosta. Lue lisää tutkimuksesta
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anssi AuvinenProfessoriPuh:0401901640anssi.auvinen@tuni.fi
Kuvat
Linkit
Tampereen yliopisto kytkee yhteen tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan tutkimuksen ja koulutuksen. Teemme kumppaniemme kanssa yhteistyötä, joka perustuu vahvuusalueillemme sekä uudenlaisille tieteenalojen yhdistelmille ja niiden soveltamisosaamiselle. Luomme ratkaisuja ilmastonmuutokseen, luontoympäristön turvaamiseen sekä yhteiskuntien hyvinvoinnin ja kestävyyden rakentamiseen. Yliopistossa on 22 000 opiskelijaa ja henkilöstöä yli 4 000. Rakennamme yhdessä kestävää maailmaa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Tampereen yliopisto
Pullonkaulatulot vaikuttavat sähkön markkinahinnan muodostukseen29.10.2025 08:45:00 EET | Tiedote
Sähkömarkkinoilla on havaittu yllättävää hintojen heiluntaa, jonka taustalla voi olla tutkijoiden mukaan markkinahinnan laskentamalli. Malli saattaa päätyä maksimoimaan taloudellista hyötyä pullonkaulatuloista, joita syntyy, kun tarjousalueiden välillä siirretään sähköä tilanteessa, jossa niiden välillä on hintaero. Taustalla vaikuttaa muutos virtausperusteiseen kapasiteetin laskentaan, joka ohjaa siirtoja markkinan kannalta tehokkaampiin kohteisiin, mikä voi nostaa sähkön hintaa tietyissä tilanteissa. Markkinahyöty ei aina tarkoita kuluttajalle edullista hintaa.
Väitös: Teollinen resurssienhallinta on kyvykkyyksien, ei materiaalien hallintaa24.10.2025 15:53:44 EEST | Tiedote
Väitöstutkimuksessaan diplomi-insinööri Jarmo Uusikartano tarkastelee teollisen resurssienhallinnan määritelmää uudesta näkökulmasta. Tällöin resurssi ei viittaa yksittäisiin esineisiin tai asioihin, vaan ihmisten ja luonnon väliseen vuorovaikutussuhteeseen. Tutkimus tuo esiin nykyisen resurssienhallinnan käsitteistön puutteet ja ehdottaa resurssienhallinnalle uutta määritelmää, joka huomioi ympäristöllisen kestävyyden resurssienhallinnalle asettamat reunaehdot.
Väitös: Digitaaliset työkalut vahvistavat arvonluontia kuntien, yritysten ja asukkaiden kesken kaupunkikehitysprojekteissa24.10.2025 13:45:38 EEST | Tiedote
Kaupunkikehitysprojektien alkuvaiheet ovat usein haastavia: eri sidosryhmillä on monia, jopa ristiriitaisia näkemyksiä projektin lopputuloksista, mutta samalla päätöksiä on tehtävä projektin etenemiseksi. Diplomi-insinööri Sebastian Toukolan väitöstutkimus tarjoaa ratkaisuja siihen, miten kunnat, yritykset ja asukkaat voivat luoda arvoa yhdessä. Lisäksi tutkimus osoittaa, miten digitaaliset työkalut, rakennustietomallinnuksesta sosiaalisen median alustoihin, tukevat yhteistyötä ja arvonluontia projektien alkuvaiheissa.
Tutkimus esittää suosituksia kuntayhtiöiden hallitusten asiantuntemusvaatimusten täyttämiseksi24.10.2025 12:21:47 EEST | Tiedote
Tampereen yliopiston tutkimushankkeessa syvennyttiin kuntayhtiöiden asiantuntemusvaatimuksen sisältöön, soveltamisalaan ja tosiasialliseen soveltamiseen kunnissa. Vaikka myönteistä kehitystä hallitusvalintojen valmistelussa on tapahtunut, tuoreessa tutkimuksessa yli puolessa kunnista ei erikseen arvioida kuntalain asiantuntemusvaatimuksen täyttymistä. Tutkimuksessa esitetään useita käytännön toimintasuosituksia siihen, miten hallitusten valintaprosesseja tulisi parantaa asiantuntemusvaatimuksen täyttämiseksi. Lisäksi ehdotetaan säännöksen soveltamisalan laajentamista.
Väitös: Kunnat kehittävät maaseutua valikoivasti ja tukeutuvat siinä mielellään Leader-ohjelmaan24.10.2025 12:07:28 EEST | Tiedote
Väitöstutkimuksessaan MMM Ella Mustakangas tutki kuntien maaseudun kehittämistä ja sitä, millaista hallinnan tapaa se edustaa. Kuntien keskeisiä välineitä maaseudun kehittämisessä ovat kuntastrategia ja hankkeet, jotka molemmat edellyttävät kunnissa yhteistyötä ja panostamista toimijoiden väliseen vuorovaikutukseen. Tutkimus osoittaa, että kunnat ovat maaseudun kehittämistoimissaan varovaisia, eivätkä rakenna hallinnan verkostoja maaseudulla mitenkään systemaattisesti.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme