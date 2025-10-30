Oma Häme tarkentaa hallintomenettelyä apulaisoikeusasiamiehen ratkaisun jälkeen

Hauhon Pitäjä ry oli kannellut apulaisoikeusasiamiehelle hyvinvointialueen tekemistä muutoksista mm. Hauhon terveysaseman laboratorio- sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen aukioloaikoihin. Yhdistyksen mukaan muutokset oli tehty ilman hallinnollista päätöstä ja kuulematta asukkaita. Oma Hämeen antamassa vastineessa todettiin, ettei palveluja lakkautettu, vaan niiden järjestämistapaa ja aikatauluja sopeutettiin vastaamaan paremmin asiakasmääriä ja käytettävissä olevia resursseja. Asukkaiden kuuleminen oli tapahtunut palveluverkkosuunnitelman käsittelyn yhteydessä.

Oma Häme katsoo tehneensä muutokset osana operatiivista johtamista, jolla turvattiin palvelujen jatkuvuus ja tehokas käyttö. Vuoden 2024 lopulla Hauhon terveysasemalla siirryttiin laboratoriossa kolmesta puolipäiväisestä näytteenottopäivästä kahteen kokonaiseen päivään. Lisäksi samaan aikaan psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotto siirtyi puolipäiväisestä joka toinen viikko toistuvaksi. Kummatkin muutokset tehtiin kysynnän perusteella, eivätkä ne ole aiheuttaneet asiakasjonoja.

Hauhon Pitäjä ry:n kantelun mukaan hauholaisilla on ollut aluevaltuuston huhtikuussa 2024 tekemän päätöksen perusteella oikeus olettaa, ettei palveluita supisteta ennen vuoden 2026 alkua ja että 1.1.2026 alkaen järjestettävistä palveluista hauholaisia kuullaan hallintolain mukaisesti. Aluevaltuusto päätti 9.4.2024 palveluverkkomuutoksista, joiden mukaan Kanta-Hämeessä toimii 1.1.2026 alkaen kolme laajasti sosiaali- ja terveyspalveluja tarjoavaa palvelukeskusta ja yhdeksän sote-palvelupistettä, joista yksi sijaitsee Hauholla.

Apulaisoikeusasiamies arvioi, että aukioloaikojen muutokset vaikuttivat asukkaiden oikeuksiin ja palvelujen tosiasialliseen saatavuuteen Hauholla, minkä vuoksi niistä olisi tullut tehdä muutoksenhakukelpoiset hallintopäätökset.

Oikeusasiamies saattaa käsityksensä asiasta Kanta-Hämeen hyvinvointialueen tietoon, mutta ei määrää muita toimenpiteitä.

Kanta-Hämeen hyvinvointialue noudattaa oikeusasiamiehen ratkaisua ja tarkentaa hallintomenettelyä tulevaisuudessa vastaavissa tilanteissa.