Oma Häme tarkentaa hallintomenettelyä apulaisoikeusasiamiehen ratkaisun jälkeen
Kanta-Hämeen hyvinvointialue tarkentaa hallintokäytäntöä mm. sosiaali- ja terveyspalvelujen aukioloaikojen muutosten käsittelyssä. Syynä on apulaisoikeusasiamiehen 29.10.2025 antama ratkaisu.
Hauhon Pitäjä ry oli kannellut apulaisoikeusasiamiehelle hyvinvointialueen tekemistä muutoksista mm. Hauhon terveysaseman laboratorio- sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen aukioloaikoihin. Yhdistyksen mukaan muutokset oli tehty ilman hallinnollista päätöstä ja kuulematta asukkaita. Oma Hämeen antamassa vastineessa todettiin, ettei palveluja lakkautettu, vaan niiden järjestämistapaa ja aikatauluja sopeutettiin vastaamaan paremmin asiakasmääriä ja käytettävissä olevia resursseja. Asukkaiden kuuleminen oli tapahtunut palveluverkkosuunnitelman käsittelyn yhteydessä.
Oma Häme katsoo tehneensä muutokset osana operatiivista johtamista, jolla turvattiin palvelujen jatkuvuus ja tehokas käyttö. Vuoden 2024 lopulla Hauhon terveysasemalla siirryttiin laboratoriossa kolmesta puolipäiväisestä näytteenottopäivästä kahteen kokonaiseen päivään. Lisäksi samaan aikaan psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotto siirtyi puolipäiväisestä joka toinen viikko toistuvaksi. Kummatkin muutokset tehtiin kysynnän perusteella, eivätkä ne ole aiheuttaneet asiakasjonoja.
Hauhon Pitäjä ry:n kantelun mukaan hauholaisilla on ollut aluevaltuuston huhtikuussa 2024 tekemän päätöksen perusteella oikeus olettaa, ettei palveluita supisteta ennen vuoden 2026 alkua ja että 1.1.2026 alkaen järjestettävistä palveluista hauholaisia kuullaan hallintolain mukaisesti. Aluevaltuusto päätti 9.4.2024 palveluverkkomuutoksista, joiden mukaan Kanta-Hämeessä toimii 1.1.2026 alkaen kolme laajasti sosiaali- ja terveyspalveluja tarjoavaa palvelukeskusta ja yhdeksän sote-palvelupistettä, joista yksi sijaitsee Hauholla.
Apulaisoikeusasiamies arvioi, että aukioloaikojen muutokset vaikuttivat asukkaiden oikeuksiin ja palvelujen tosiasialliseen saatavuuteen Hauholla, minkä vuoksi niistä olisi tullut tehdä muutoksenhakukelpoiset hallintopäätökset.
Oikeusasiamies saattaa käsityksensä asiasta Kanta-Hämeen hyvinvointialueen tietoon, mutta ei määrää muita toimenpiteitä.
Kanta-Hämeen hyvinvointialue noudattaa oikeusasiamiehen ratkaisua ja tarkentaa hallintomenettelyä tulevaisuudessa vastaavissa tilanteissa.
Yhteyshenkilöt
Jussi Savolakonserni- ja tukipalveluiden toimialajohtajaPuh:040 330 5512jussi.savola@omahame.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Oma Häme
Aluehallitus käsittelee 3.11. Ahveniston ja Viipurintien terveysaseman pysäköintimaksuja30.10.2025 11:43:25 EET | Tiedote
Aluehallitus käsittelee 3. marraskuuta kokouksessaan esitystä, jonka mukaan asiakas- ja henkilöstöpysäköinti olisi jatkossa maksullista Assi-sairaalassa, Viipurintien terveysaseman alueella sekä vanhan keskussairaalan pysäköintialueilla Hämeenlinnassa. Pysäköinnin maksullisuuden tavoitteena on parantaa pysäköinnin sujuvuutta ja varmistaa, että paikat ovat ensisijaisesti asiakkaiden ja henkilöstön käytettävissä. Maksullisuus auttaa vähentämään häiriöpysäköintiä, tasapainottaa paikkojen kysyntää ja kattaa pysäköinnin operoinnista, käytöstä ja huollosta aiheutuvat kustannukset. Pysäköinnin sujuvuus on tärkeää asiakkaiden asioinnin kannalta. Maksut otettaisiin käyttöön Ahveniston alueella Assi-sairaalan toiminnan käynnistyessä maaliskuussa 2026 ja Viipurintiellä kevään aikana. Esityksen mukaan Ahveniston alueella ja Assi-sairaalan pysäköintitalossa lyhytaikainen pysäköinti maksaisi asiakkaille 1,5 euroa tunnilta, ja ensimmäinen puolituntinen olisi maksuton. Viipurintien pääterveysaseman al
Oma Hämeelle vain yksi vaihdenumero käyttöön 3. marraskuuta alkaen29.10.2025 10:36:33 EET | Tiedote
Hyvinvointialueen vaihdepalvelu keskitetään yhteen numeroon 3. marraskuuta alkaen. Jatkossa Oma Hämeen vaihdenumero on 03 6291. Aiemmin käytössä ollut vaihdenumero 03 629 629 poistuu. Puhelinvaihdetta hoitaa Oma Hämeen oma henkilökunta palveluneuvonnasta. Puhelinvaihde palvelee arkisin klo 7-17. Puheluiden keskittäminen yhteen numeroon selkeyttää palvelua ja helpottaa asiakkaiden yhteydenottoa. Poistuvassa numerossa on muutoksesta nauhoitettu ohjeistus asiakkaille. Voit tiedustella Oma Hämeen palveluiden yhteystietoja myös Info-chatista. Chat on avoinna arkisin klo 9–13, ja sieltä saat apua yhteystietojen lisäksi myös esimerkiksi palveluiden sijainteihin ja yleisiin toimintaohjeisiin liittyvissä asioissa. Huomioithan, että emme käsittele chatissa potilastietoja emmekä ajanvaraukseen tai laskutukseen liittyviä asioita. Terveyteen tai elämäntilanteeseen liittyvää ohjausta tai neuvontaa saat muista chat-palveluistamme. Lue lisää täältä: Chat- ja etävastaanottopalvelut - Oma Häme Voit aloi
Aluevaltuusto päätti strategian pohjasta ja keskusteli vilkkaasti ikäihmisten asumispalveluista29.10.2025 07:49:02 EET | Tiedote
Muutokset ikäihmisten asumispalveluihin hyväksyttiin äänestysten jälkeen.
Tavoitteena vahvat luut – Oma Häme julkaisi uuden osteoporoosin palvelupolun luustoviikon kunniaksi24.10.2025 14:19:51 EEST | Tiedote
Kanta-Hämeessä panostetaan osteoporoosin ehkäisyyn ja luustoterveyteen.
Moniviranomaisharjoitus vahvistaa viranomaisten yhteistoimintaa ja valmiutta kohdata häiriötilanteita24.10.2025 11:20:47 EEST | Tiedote
Hämeenlinnassa Nummen yhtenäiskoululla järjestettiin keskiviikkona 22. lokakuuta moniviranomaisharjoitus. Harjoitukseen osallistui Oma Hämeen lisäksi Hämeenlinnan kaupunki ja poliisi.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme