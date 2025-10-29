Vuoden tasa-arvotekona palkittu hanke edistää monimuotoisuutta työelämässä

Kyseessä on ensimmäinen laatuaan oleva yhteistyöhanke Suomessa, jossa monimuotoisuusteemaa edistetään yli keskusjärjestörajojen. Mukana ovat kemian alojen lisäksi muun muassa lääke-, lasi-, kumi-, muovi-, tekstiili- ja nahkateollisuus. Yhteistyötahoina ovat Teollisuusliitto, Ammattiliitto Pro ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN.

Aidosti monimuotoisessa työpaikassa on erilaisia työntekijöitä, heitä arvostetaan ja kaikki otetaan tasapuolisesti mukaan tekemiseen.

#Monimuotoinen tuo monimuotoisuuden lähemmäs käytäntöä ja tarjoaa konkreettisia työkaluja työpaikkojen arkeen. Se lisää tietoa, purkaa ennakkoluuloja ja edistää erilaisten ihmisten osallistumista työelämään oikeudenmukaisesti ja yhdenvertaisesti. Samalla nostetaan esiin jo olemassa olevia hyviä käytäntöjä ja luodaan uusia toimintamalleja.

– Keskiössä on kestävä työelämä, jossa jokaisella on mahdollisuus olla mukana ja menestyä. Hankkeen avulla työpaikat voivat tunnistaa yksilöllisiä ominaisuuksia, jotka liittyvät turvallisuuteen ja työn sujuvuuteen, sekä löytää ratkaisuja arjen haasteisiin. Työpaikalla saa olla turvallisesti oma itsensä, Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Niko Simola kehuu hanketta.

Verkkosivusto Monimuotoinen.fi kokoaa yhteen laajan tietopaketin työelämän monimuotoisuudesta. Sivusto tarjoaa tietoa muun muassa monimuotoisuuden johtamisesta, psykologisesta turvallisuudesta sekä monimuotoisuuden huomioimisesta työsuojelussa.

Verkkosivuston lisäksi järjestetään #Monimuotoisuuskahvit -miniverkkoluentoja ajankohtaisista tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvistä teemoista. Webinaarit ovat avoimia kaikille, ja osallistujat voivat vaikuttaa käsiteltäviin aiheisiin. Aiheina ovat olleet muun muassa ikäsyrjintä, ruotsinkielisten asema työelämässä, kohtuulliset mukautukset ja osatyökykyisyys.

– Erityisesti tässä ajassa, kun tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ottavat vakavia taka-askelia ja Suomessa on monin tavoin murennettu yhdessä sopimista ja työelämän kehitystä, tarvitaan yhdessä tekemistä ja rohkeaa yhdenvertaisuuden edistämistä. Juuri siksi neljän eri liiton työelämän moninaisuutta edistävä hanke on ainutlaatuinen, Pron yhteiskuntasuhdejohtaja Maria Mäkynen toteaa.

Hankkeen vaikutukset ovat jo nähtävissä. Se on lisännyt tietoisuutta monimuotoisuuden merkityksestä, tuonut esiin eri ryhmien kohtaamia haasteita ja tarjonnut käytännön työkaluja työpaikoille. Tämän vuoden aikana verkkosivusto on avattu jo yli 27 000 kertaa.

– Hankkeen myötä on herännyt aitoa havahtumista siihen, että monimuotoisuutta on hyvin monessa eri muodossa ja esimerkiksi ikäjohtaminen on tärkeää, jotta erilaisuudesta voidaan saada työpaikan vahvuustekijä, Teollisuusliiton sopimusasiantuntija Mari Tuomaala sanoo.

Ammattiliitto Pron tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspalkinto on tunnustuksen osoitus tärkeästä työelämää parantavasta teosta. Pro otti vuonna 2018 käyttöön kerran vuodessa myönnettävän tasa-arvopalkinnon. Vuodesta 2024 lähtien palkinto on laajennettu koskemaan myös yhdenvertaista työelämää.