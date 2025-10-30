Veikkaus Oy

Vain yksi 13 oikein tulos - Vakiosta 203 000 euron voitto Uuteenkaupunkiin

31.10.2025 10:33:22 EET | Veikkaus Oy | Tiedote

Viime viikonloppuna Veikkauksen Vakiosta löytyi yksi ainoa täysosuma. Nettipelaaja Uudestakaupungista voitti ainoalla 13 oikein -tuloksella 203 000 euron potin.

Viime lauantain Vakiosta löytyi yksi täysosuma. Voittorivi oli pelattu veikkaus.fi:ssä ja siihen osui alavoittoineen 203 084 euron potti.

- Isot onnittelut taitavalle ja onnekkaalle voittajalle Uuteenkaupunkiin, Veikkauksen tuoteryhmäpäällikkö Miikka Nurmi onnittelee.

Kierroksen vähiten pelattu merkki oli Sunderlandin voitto Chelseasta. Sunderlandin todella yllätyksellistä voittoa oli pelattu vain kuusi prosenttia kohteen merkeistä.

Veikkaus.fi:ssä pelannut voittaja saa voittonsa suoraan pankkitililleen.

Onnekas vakioveikkaaja Uudestakaupungista oli pelannut kierrokselle 20,25 euron systeemin, johon täysosuma osui.

Voittajan systeemi:

1X2
1
1
1X2
X
1
1X2
X
1
1
1
2
1X2

Hinta 20,25 euroa
Voitto 203 084,56 euroa

Tulokset
Lauantaivakio 26.10.

1. Chelsea – Sunderland 1–2 2 6 %
2. Newcastle U – Fulham 2–1 1 68 %
3. Manchester U – Brighton 4–2 1 52 %
4. Brentford – Liverpool 3–2 1 15 %
5. Middlesbrough – Wrexham 1–1 X 19 %
6. Millwall – Leicester 1–0 1 41 %
7. Derby – QPR 1–0 1 31 %
8. Hull – Charlton 1–1 X 27 %
9. Swansea – Norwich C 2–1 1 53 %
10. Bristol C – Birmingham 1–0 1 55 %
11. Blackburn – Southampton 2–1 1 25 %
12. Sheffield W – Oxford U 1–2 2 40 %
13. Stevenage – Bradford C 1–1 X 28 %

Voitonjako

13 oikein 1 kpl 175 000 euroa
12 oikein 23 kpl 2 930 euroa
11 oikein 306 kpl 152 euroa
10 oikein 2542 kpl 30 euroa

Vakio on Veikkauksen ensimmäinen sekä vanhin peli ja se alkoi syyskuussa jo 1940.

