Koskettavia tarinoita, riipaisevia kohtaloita ja tietoa suljettujen ovien takaa – Gummeruksen kevään 2026 kirjaluettelo on julkaistu
Ilmat pihalle lyövä romaani poikiin kohdistuvasta seksuaalisesta väkivallasta ja hyväksikäytöstä. Suojelupoliisin arkistoharjoittelijan matka esikuntapäälliköksi. Urbaani ilmiöromaani sisaruudesta, menetyksistä ja riippuvuuksista. Eeppinen tietokirja millimetrin mittaisesta karhukaisesta. Gummeruksen kevät 2026 -katalogi esittelee Markku Haussilan, Saana Nilssonin, Coco Mellorsin, Suvi Auvisen ja muiden kiinnostavien kirjailijoiden uutuudet.
Näyttelijänä ja tanssijana tunnetuksi tulleen kirjailijan Markku Haussilan Miehet joita luulin rakastaneeni on koskettava, mustan huumorin sävyttämä tarina rikoksista, joiden ei pitäisi vanheta koskaan. Yhdysvaltaisen Coco Mellorsin bestseller-ilmiöromaani Blue Sisters kuvaa monimutkaisia perhesuhteita ja sisaruuden syvimpiä säikeitä. Japanilaisen Asako Yuzukin Voita on kulttikirjaksi noussut teos gourmetkokki-sarjamurhaajanaisesta. Noora Mustajoki ja Bosse Hellsten puolestaan debytoivat dekkaristeina, kun jännäriuutuus Turisti paljastaa Lapin matkailubisneksen synkän puolen.
Historiallisten romaanien ystäviä hemmotellaan: Keväällä jatkoa saa niin Ann-Christin Antellin Adelin tyttäret -sarja Kätketty tähti -romaanilla kuin kansainvälisen metallimuusikko-kirjailija Niilo Seväsen Ikitalvi-sarja, jonka toinen osa Unten kruunu ilmestyy Kalevalan päivänä. Sofija Andruhovytšin tärkeä, Ukrainan historiaa käsittelevä mestariteos Amadoka saa jatkoa, kun romaanin toinen osa Uljana ilmestyy maaliskuussa.
Kevään odotetuimpiin tietokirjoihin kuuluvat muun muassa Saana Nilssonin Suojeluenkeli – Supolaisen tarina uhkista, uskollisuudesta ja itsensä unohtamisesta, Suvi Auvisen Maailman viimeinen eläin – Karhukaisista, toivosta ja pienuuden voimasta ja bestseller-kirjailija Elizabeth Gilbertin Kanssasi joelle asti – Rakasta. Menetä. Vapaudu., joka on ravisuttava muistelma rakkaudesta ja addiktioista.
Tutustu kaikkiin Gummeruksen kevään uutuuskirjoihin täällä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Eeva HerrainsiltaViestintäpäällikköPuh:040 5146 360eeva.herrainsilta@gummerus.fi
Miia MartikainenViestinnän asiantuntijaPuh:050 432 8600miia.martikainen@gummerus.fi
Pauliina PietiläTuottajaGummerusPuh:040 7792942pauliina.pietila@gummerus.fi
Linkit
Gummerus
Gummerus on vuonna 1872 perustettu yleiskustantamo. Toteutamme edelleen Kaarle Jaakko Gummeruksen alkuperäistä visiota julkaista kirjallisuutta ”huviksi ja hyödyksi”. Omaperäiset ja uskaliaat kustannuspäätökset ovat aina olleet Gummeruksen toiminnan ydin. Suhtaudumme kirjallisuuteen rakastavasti ja intohimoisesti, ja meitä ohjaavat yhteiset arvot: rohkea mieli, avara katse ja vapaa sana.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Gummerus
Synkässä Sveitsi-dekkarissa postipaketit johdattavat poliisin murhaajan jäljille30.10.2025 10:36:49 EET | Tiedote
Nicolas Feuzin Filatelisti (Gummerus) on tummanpuhuva dekkari, jossa Sveitsi toimii lumisena näyttämönä hyytäville murhille. Bestsellerkirjailija Joël Dicker valitsi teoksen Rosie & Wolf -kustantamonsa ensimmäiseksi julkaisuksi, ja sen ranskankielinen laitos on myynyt jo yli 40 000 kappaletta.
ENNAKKOTIEDOTE: Trillerisensaatio Punainen verkko saa jatkoa – Tiedustelumaailman sisäpiirissä työskentelevän Aamos Hongan Viides artikla (Gummerus) ilmestyy 20.10.16.10.2025 07:16:00 EEST | Tiedote
Aamos Honka nousi vuoden 2025 trillerisensaatioksi tammikuussa ilmestyneellä esikoisteoksellaan Punainen verkko, joka on myynyt yli 15 000 kappaletta alle vuodessa. Äärimmäisen jännittävä Viides artikla jatkaa Janne Peurasta kertovaa pelottavan ajankohtaista sarjaa.
Petja Lähteen Kolme kärkeä (Gummerus) on hyytävä Helsinki-dekkari syrjäytyneiden nuorten miesten murhista – syksyn trillereissä selvitetään kiinteistövälittäjän kuolemaa ja kadonneiden naisten tapausta30.9.2025 10:03:49 EEST | Tiedote
Helsinkiläisen kirjailija, näyttelijä ja käsikirjoittaja Petja Lähteen Kolme kärkeä jatkaa lukijoita koukuttavaa Terhi Nuora -dekkarisarjaa, jossa Lähde käsittelee yhteiskunnallisia teemoja. Lähteen tarkkanäköiset hahmot ja nopeatempoinen kerronta pitävät otteessaan viimeiselle sivulle asti. Kolme kärkeä (Gummerus) ilmestyy 16.10.
MEDIATIEDOTE JA KUTSU: Miten ihmiskauppa levisi läpi suomalaisen yhteiskunnan ja oikeusjärjestelmä käänsi uhreille selkänsä? Paavo Teittisen Pitkä vuoro – Kuinka moderni orjuus juurtui Suomeen (Gummerus) ilmestyy 29.9.29.9.2025 00:01:00 EEST | Tiedote
Suomessa ulkomaalaiset ihmiskaupan uhrit tekevät pakkotyötä ravintoloissa, siivousfirmoissa, marjatiloilla, rakennustyömailla ja metsissä. Köyhistä maista saapuvia työntekijöitä riistetään järjestelmällisesti. Työehdot ovat mielivaltaiset. Poliitikot ja viranomaiset katsoivat pitkään ilmiötä sormiensa läpi. Palkitun tutkivan journalistin Paavo Teittisen Pitkä vuoro – Kuinka moderni orjuus juurtui Suomeen (Gummerus) kuvaa varjoyhteiskuntaa, joka Suomeen on muodostunut päättäjien silmien alla.
Kirjallisen menestysromaanin Ukrainan historiasta kirjoittanut Sofija Andruhovytš Helsingin kirjamessuille23.9.2025 10:05:00 EEST | Tiedote
Amadoka on ukrainalaisen Sofija Andruhovytšin yli tuhatsivuinen suurromaani, joka kartoittaa Ukrainan historiaa sadan vuoden ajalta aina Stalinin vainoista holokaustiin ja Krimin valtaukseen. Suomeksi kolmessa niteessä julkaistavan teoksen ensimmäinen osa Amadoka 1: Romana (Gummerus) ilmestyy Riku Toivolan suomentamana 26.9. Sofija Andruhovytš vierailee Helsingin kirjamessuilla lokakuussa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme