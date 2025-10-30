Koskettavia tarinoita, riipaisevia kohtaloita ja tietoa suljettujen ovien takaa – Gummeruksen kevään 2026 kirjaluettelo on julkaistu

Näyttelijänä ja tanssijana tunnetuksi tulleen kirjailijan Markku Haussilan Miehet joita luulin rakastaneeni on koskettava, mustan huumorin sävyttämä tarina rikoksista, joiden ei pitäisi vanheta koskaan. Yhdysvaltaisen Coco Mellorsin bestseller-ilmiöromaani Blue Sisters kuvaa monimutkaisia perhesuhteita ja sisaruuden syvimpiä säikeitä. Japanilaisen Asako Yuzukin Voita on kulttikirjaksi noussut teos gourmetkokki-sarjamurhaajanaisesta. Noora Mustajoki ja Bosse Hellsten puolestaan debytoivat dekkaristeina, kun jännäriuutuus Turisti paljastaa Lapin matkailubisneksen synkän puolen.

Historiallisten romaanien ystäviä hemmotellaan: Keväällä jatkoa saa niin Ann-Christin Antellin Adelin tyttäret -sarja Kätketty tähti -romaanilla kuin kansainvälisen metallimuusikko-kirjailija Niilo Seväsen Ikitalvi-sarja, jonka toinen osa Unten kruunu ilmestyy Kalevalan päivänä. Sofija Andruhovytšin tärkeä, Ukrainan historiaa käsittelevä mestariteos Amadoka saa jatkoa, kun romaanin toinen osa Uljana ilmestyy maaliskuussa.

Kevään odotetuimpiin tietokirjoihin kuuluvat muun muassa Saana Nilssonin Suojeluenkeli – Supolaisen tarina uhkista, uskollisuudesta ja itsensä unohtamisesta, Suvi Auvisen Maailman viimeinen eläin – Karhukaisista, toivosta ja pienuuden voimasta ja bestseller-kirjailija Elizabeth Gilbertin Kanssasi joelle asti – Rakasta. Menetä. Vapaudu., joka on ravisuttava muistelma rakkaudesta ja addiktioista.

Tutustu kaikkiin Gummeruksen kevään uutuuskirjoihin täällä.