Kutsu medialle: Cyber Security Nordic Helsingin Messukeskuksessa 4.–5.11.2025
Hyvä median edustaja,
Pohjoismaiden johtava kyberturvallisuudenalan tapahtuma Cyber Security Nordic järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 4.–5. marraskuuta 2025. Tapahtuma kokoaa kyberturvallisuusalan kansainväliset huippuasiantuntijat, alan palveluntarjoajat sekä yritysten tietoturvasta vastaavat päättäjät keskustelemaan ajankohtaisista teemoista – tekoälystä ja hybridiuhista aina tietosuojalainsäädäntöön ja geopoliittisiin riskeihin. Hybridivaikuttamisen kokemuksista keskustellaan mm. Taiwanin suurlähettiläs Freddy Limin kanssa.
Tapahtuman avaa puolustusministeri Antti Häkkänen tiistaina 4.11. klo 9.10.
Ministeri Häkkäsen avauspuhe käsittelee kyberturvallisuutta osana kansallista puolustusta ja Suomen varautumista hybridiuhkiin ja digitaalisiin riskeihin. Viron elinkeinoministeri Erkki Keldo on puolestaan lavalla klo 14.35.
Muita ohjelman puhujia ja nostoja:
- Katarína Klingová, Globsec Russia’s Crime-Terror Nexus: Criminality as a Tool of Hybrid Warfare in Europe. (Stage One, 4.11. klo 9.30–9.55).
- Freddy Lim, Taiwanin suurlähettiläs Suomessa; Jukka Savolainen, Hybrid CoE; Aapo Cederberg, Cyberwatch Finland. Lessons learned from hybrid influencing – Taiwan’s and Europe’s perspectives (Stage One, 4.11. klo 10.00–10.45).
Moderaattorina Jussi-Pekka Rantanen.
- Erkki Keldo, Minister of Economy and Industry, Republic of Estonia
How governments can foster secure, resilient, and competitive digital economies
(Stage One, 4.11. klo 14.35–14.50).
- Andžejus Roginski, European Cybercrime Centre (EC3)
The Power of Collaboration: Leading the Response to Cybercrime
(Stage One, 4.11. klo 16.05–16.35).
- Philip Stupak, National Security Advisor
National Security Policymaking in the Age of AI
(5.11. klo 9.15–9.40)
Stupak toimi aiemmin Yhdysvaltain presidentti Bidenin hallinnossa kansallisen kyberturvallisuuden apulaisjohtajana.
- Elena Plexida, ICANN
Current Geopolitical Challenges for the Internet
(5.11. klo 12.45–13.15).
- Anu Talus, tietosuojavaltuutettu; keskustelussa mukana Juho Mäki-Lohiluoma, Elinkeinoelämän keskusliitto EK.
How GDPR and the Helsinki Statement promote innovation while safeguarding rights
(5.11. klo 14.00–14.45)
- Tariq Krim, Fouder, Young Global Leader at World Economic Forum,
The Geopolitics of Intelligent Machines, (5.11. klo 15.15–15.45).
Cyber Security Nordic tarjoaa kahden päivän ajan kansainvälisiä huippupuheenvuoroja, paneelikeskusteluja ja näkökulmia ajankohtaisista uhkista ja ratkaisuista. Tapahtuman ohjelma on englanninkielinen.
Aika ja paikka:
4.–5.11.2025, Helsingin Messukeskus, kokoussiipi. (Sisäänkäynti hotellin vierestä, Rautatieläisenkatu 3). Lehdistön akkreditointi ja palvelu tuloaulassa. Huom. lehdistökeskuksessa on Teknologia 25 -tapahtuman palvelu.
Akkreditoidu ennakkoon sujuvan sisäänkäynnin varmistamiseksi:
Tapahtuma on suunnattu kyberturvallisuuden ammattilaisille, yritysjohdolle sekä tietoturvasta, IT:stä ja viestinnästä vastaaville asiantuntijoille. Tapahtuma tarjoaa kattavan katsauksen kyberturvallisuuden ajankohtaisiin aiheisiin sekä liiketoiminnan että julkishallinnon näkökulmista.
Cyber Security Nordic 2025 -ohjelma.
Cyber Security Nordic järjestetään Helsingin Messukeskuksessa yhteistyössä Finnish Information Security Cluster (FISC ry.) kanssa. Tapahtuman strategiset kumppanit ovat: Accenture, Cyberday, Elisa, Fitsec, Fortinet, HP Finland, Moonsoft ja Mattermost, Reversec, Trend Micro, Vectra ja WithSecure.
Yhteystiedot tapahtumaviestintä, Anu-Eveliina Mattila
puh. +358 50 555 6183, anu-eveliina.mattila@messukeskus.com
#CyberSecurityNordic
Kuvia edellisestä tapahtumasta: http://mediabank.messukeskus.com
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anu-Eveliina MattilaBrand Marketing & Communications Specialist
tapahtumat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Messukeskus
Kutsu: Hammaslääkäripäivät 5.–7.11.2025 Helsingin Messukeskuksessa30.10.2025 11:05:43 EET | Kutsu
Hyvä median edustaja, olet lämpimästi tervetullut Hammaslääkäripäiville 5.–7.11.2025 Helsingin Messukeskukseen. Tapahtuma koostuu kolmipäiväisestä (ke-pe) luento-ohjelmasta ja laajasta näyttelystä (to-pe).
Pitch Finland Cyber Security finalists are chosen28.10.2025 12:13:12 EET | Press release
Five chosen finalists showcase their innovative solutions and services in the cyber security sector. The five companies are Astra, WhatSpam Company, SelfHack, Hovi and Sala Secure. The pitching final takes place at the Cyber Security Nordic event at the Helsinki Expo and Convention Centre on 5 Nov 2025.
Teknologia 25 -messujen startup-kilpailun finalistit valittu28.10.2025 09:57:50 EET | Tiedote
Uusia ja merkittäviä ratkaisuja teknologian alalla esittelevään kilpailuun on valittu neljä finalistia. Pitchaus-finaali käydään Teknologia 25 -tapahtumassa tiistaina 4.11. Voittaja palkitaan Suomen Messusäätiön rahoittamalla 10 000 euron palkinnolla.
KUTSU: Teknologia 25 Helsingin Messukeskuksessa 4.–6.11.202527.10.2025 11:05:51 EET | Kutsu
Teknologia 25 esittelee kolmen päivän aikana 4.–6.11.2025 uusimmat älykkään ja kestävän teollisuuden teknologiat aina teollisten prosessien automatisoinnista ja digitalisoinnista kunnossapidon sekä energian ratkaisuihin. Tapahtuma kokoaa yhteen teknologian ja teollisuuden johtavat yritykset, päättäjät, asiantuntijat sekä ammattilaiset. Tapahtuman teemoina ovat kestävä teollisuus, teknologia turvallisuuden edistäjänä, tekoälyllä kilpailuetua ja vetytalous ja teollisuuden modernit energiaratkaisut. Mukana on 400 näytteilleasettajaa, 13 keynote-puheenvuoroa ja yhteensä 140 ohjelmanumeroa.
Helsingin Kirjamessut rikkoi ennätyksiä - yli 100 000 kävijää26.10.2025 18:04:08 EET | Tiedote
Helsingin Messukeskuksessa kävi neljän päivän aikana ennätysmäärä 104 516 kirjallisuuden, viinin ja ruuan ystävää. Tapahtumakokonaisuus ylsi Helsingin Messukeskuksen kävijäennätykseen. Pohjoismaiden suurin kirjallisuustapahtuma Helsingin Kirjamessut sekä Viini & Ruoka -tapahtuma järjestettiin 23. – 26.10.2025 Helsingin Messukeskuksessa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme