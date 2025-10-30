Kutsu medialle: Cyber Security Nordic Helsingin Messukeskuksessa 4.–5.11.2025

KUTSU: Teknologia 25 Helsingin Messukeskuksessa 4.–6.11.2025 27.10.2025 11:05:51 EET | Kutsu

Teknologia 25 esittelee kolmen päivän aikana 4.–6.11.2025 uusimmat älykkään ja kestävän teollisuuden teknologiat aina teollisten prosessien automatisoinnista ja digitalisoinnista kunnossapidon sekä energian ratkaisuihin. Tapahtuma kokoaa yhteen teknologian ja teollisuuden johtavat yritykset, päättäjät, asiantuntijat sekä ammattilaiset. Tapahtuman teemoina ovat kestävä teollisuus, teknologia turvallisuuden edistäjänä, tekoälyllä kilpailuetua ja vetytalous ja teollisuuden modernit energiaratkaisut. Mukana on 400 näytteilleasettajaa, 13 keynote-puheenvuoroa ja yhteensä 140 ohjelmanumeroa.