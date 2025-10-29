Lohjan kaupungin asukas- ja yritystutkimukset 2025

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2026 28.10.2025 09:47:28 EET | Tiedote

Kaupunginjohtaja on jättänyt esityksensä vuoden 2026 talousarvioksi ja vuosien 2027–2028 taloussuunnitelmaksi. Esitys on neljä miljoonaa euroa alijäämäinen ja sisältää investointeja tulevaan. Esitys pohjautuu talouden tasapainon vahvistamiseen, palveluiden turvaamiseen ja tulevaisuuden elinvoiman varmistamiseen.