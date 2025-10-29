Lohjan kaupunki

Lohjan kaupungin asukas- ja yritystutkimukset 2025

31.10.2025 11:50:14 EET | Lohjan kaupunki | Tiedote

Lohjan kaupunki kerää asukkaiden ja yritystoimijoiden kokemuksia asukastutkimuksen ja yritystutkimuksen avulla. Vastauksia kerätään 31.10.–23.11.2025 välisenä aikana.

Lohjan kaupungin asukastutkimus 2025

Kyselyn avulla kartoitetaan asukkaiden tyytyväisyyttä, sekä kerätään asiakaspalautetta ja näkemyksiä asukasviihtyvyyden lisäämiseksi. Kyselyyn vastaaminen tapahtuu täysin anonyymisti.  

Kyselyyn voi vastata suomen tai ruotsin kielellä. Aikaa vastaamiseen menee noin 5–7 minuuttia. Vastauksia kerätään 31.10.–23.11.2025 välisenä aikana. 

Kiitos etukäteen kaikista vastauksista! Jokainen vastaus on kaupungille tärkeä. Kaikkien vastaajien kesken arvotaan 5 kpl Tytyrin perhelippupakettia (4 henkilöä). 

Lohjan kaupungin yritystutkimus 2025

Lohjan kaupunki kartoittaa alueella sijaitsevien yritysten tyytyväisyyttä sekä tarpeita ja toiveita, joita toteuttamalla kaupunki voi osaltaan tukea paremmin yritysten kasvua ja menestystä.  

Kyselyyn vastaaminen tapahtuu täysin anonyymisti. Vastauksia kerätään 31.10.–23.11.2025 välisenä aikana. 

Kiitos etukäteen kaikista vastauksista! Jokainen vastaus on kaupungille tärkeä.  

