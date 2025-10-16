Liikenteen kulttuuriperintöavustukset vuodelle 2025 on jaettu

Huhtikuussa 2025 päättyneeseen hakuun saapui 49 hakemusta, joissa haettu kokonaissumma oli noin 783 000 euroa. Ne jakautuivat liikennemuodoittain seuraavasti: maantieliikenne 19, ilma-alukset 4, raideliikenne 7, vesiliikenne 14 sekä tutkimus-, infra-, inventointi- ja julkaisuhankkeet 5 hakemusta.

Suurin myönnetty avustus oli suuruudeltaan 40 000 euroa, pienin 2500 euroa. Avustettavien kohteiden joukossa on kaksi hevosajoneuvoa, kaksi raideliikenteen infrahanketta, matkustajahöyrylaiva, kaksi höyryveturia, proomu, kaksi junavaunua, höyryjäänmurtaja, kaksi lentokonetta, kolme klassikkovenettä, kilpamoottoripyörä, paloauto, kaivinkone, kuorma-auto ja kolme henkilöautoa. Muita avustettuja hankkeita olivat Vehoniemen Automuseoseuran kokoelman inventointi ja luettelointi, vapaa-ajan veneilyn kulttuurihistorian tallennushanke, Outboardmuseum-yhdistyksen arkiston inventointi-, luettelointi- ja digitointihanke, Lincoln-automerkin julkaisuhanke sekä Mahogany Yachting Society ry:n telakan kunnostushanke.

Hakemusten arvioinnissa Museovirastoa avusti neljä asiantuntijalautakuntaa, joiden jäsenet edustavat oman liikennealansa asiantuntemusta. Mukana lautakunnissa on museoiden, viranomaisten, harrastajien sekä restaurointi- ja konservointialan edustajia.

Museovirasto on myöntänyt 1994 lähtien joka vuosi avustuksia arvokkaiksi luokiteltujen laivojen kunnostus- ja entistämistöihin. 2011 lähtien avustuksia on myönnetty laivojen lisäksi myös veneille, ja 2018 oli ensimmäistä kertaa mahdollista myöntää avustuksia raideliikenteen, maantieliikenteen ja ilmailun kulkuvälineille. Nykyisin avusta voi hakea myös muun muassa restauroinnin, rekonstruoinnin ja konservoinnin suunnitteluun ja tutkimushankkeisiin, liikenneverkon kunnostukseen ja hoitoon sekä telakan tai veistämön koneiden ja laitteistojen kunnostukseen. 2025 avustuksia haettiin ensimmäistä kertaa uudessa haeavustuksia.fi-palvelussa, joka kokoaa kaikki valtionapuviranomaisten järjestämät valtionavustushaut yhteen.