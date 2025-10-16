Liikenteen kulttuuriperintöavustukset vuodelle 2025 on jaettu
Museoviraston jakamilla liikenteen avustuksilla tuetaan arvokkaiksi luokiteltujen liikenteen kulttuuriperintökohteiden sosiaalisesti, kulttuurisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävää käyttöä ja hoitoa. Tänä vuonna avustuksia jaettiin 28 hankkeelle yhteensä 321 000 euroa.
Huhtikuussa 2025 päättyneeseen hakuun saapui 49 hakemusta, joissa haettu kokonaissumma oli noin 783 000 euroa. Ne jakautuivat liikennemuodoittain seuraavasti: maantieliikenne 19, ilma-alukset 4, raideliikenne 7, vesiliikenne 14 sekä tutkimus-, infra-, inventointi- ja julkaisuhankkeet 5 hakemusta.
Suurin myönnetty avustus oli suuruudeltaan 40 000 euroa, pienin 2500 euroa. Avustettavien kohteiden joukossa on kaksi hevosajoneuvoa, kaksi raideliikenteen infrahanketta, matkustajahöyrylaiva, kaksi höyryveturia, proomu, kaksi junavaunua, höyryjäänmurtaja, kaksi lentokonetta, kolme klassikkovenettä, kilpamoottoripyörä, paloauto, kaivinkone, kuorma-auto ja kolme henkilöautoa. Muita avustettuja hankkeita olivat Vehoniemen Automuseoseuran kokoelman inventointi ja luettelointi, vapaa-ajan veneilyn kulttuurihistorian tallennushanke, Outboardmuseum-yhdistyksen arkiston inventointi-, luettelointi- ja digitointihanke, Lincoln-automerkin julkaisuhanke sekä Mahogany Yachting Society ry:n telakan kunnostushanke.
Hakemusten arvioinnissa Museovirastoa avusti neljä asiantuntijalautakuntaa, joiden jäsenet edustavat oman liikennealansa asiantuntemusta. Mukana lautakunnissa on museoiden, viranomaisten, harrastajien sekä restaurointi- ja konservointialan edustajia.
Museovirasto on myöntänyt 1994 lähtien joka vuosi avustuksia arvokkaiksi luokiteltujen laivojen kunnostus- ja entistämistöihin. 2011 lähtien avustuksia on myönnetty laivojen lisäksi myös veneille, ja 2018 oli ensimmäistä kertaa mahdollista myöntää avustuksia raideliikenteen, maantieliikenteen ja ilmailun kulkuvälineille. Nykyisin avusta voi hakea myös muun muassa restauroinnin, rekonstruoinnin ja konservoinnin suunnitteluun ja tutkimushankkeisiin, liikenneverkon kunnostukseen ja hoitoon sekä telakan tai veistämön koneiden ja laitteistojen kunnostukseen. 2025 avustuksia haettiin ensimmäistä kertaa uudessa haeavustuksia.fi-palvelussa, joka kokoaa kaikki valtionapuviranomaisten järjestämät valtionavustushaut yhteen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
erikoisasiantuntija Hannu Matikka, hannu.matikka@museovirasto.fi, p. 0295 33 6273
Linkit
Museovirasto Museovirasto on kulttuuriperinnön asiantuntija, palvelujen tuottaja ja toimialansa kehittäjä. Museovirasto pitää huolta monimuotoisen kulttuuriperinnön säilymisestä sekä edistää sen saavutettavuutta ja avointa käyttöä. Museovirasto on opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuudessa toimiva viranomainen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Museovirasto
Kansainvälistä aineettoman kulttuuriperinnön päivää vietetään perjantaina 17.10.16.10.2025 14:00:00 EEST | Tiedote
Kansainvälistä aineettoman kulttuuriperinnön päivää vietetään vuosittain 17.10. Unescon yleiskokouksen päätöksellä. Toista kertaa vietettävän päivän teema on Suomessa Perinnön tekijät. Päivä nostaa esille aktiivisia perinteen harjoittajia ja siirtäjiä.
Museovirasto avasi avustushaut ammatillisten museoiden innovatiivisiin hankkeisiin ja paikallismuseoiden hankkeisiin15.10.2025 09:05:00 EEST | Tiedote
Avustukset ammatillisten museoiden innovatiivisiin hankkeisiin sekä paikallismuseoiden hankkeisiin vuodelle 2026 ovat haettavissa Haeavustuksia.fi-palvelussa. Haut avautuivat 15.10.2025 klo 9 ja päättyvät 26.11.2025 klo 15.
Pärekattojen korjauskortti päivitetty30.9.2025 09:30:00 EEST | Tiedote
Museovirasto on päivittänyt Pärekatto-korjauskortin. Kortti opastaa materiaalin valinnassa, päreiden valmistamisessa sekä katon rakentamisessa ja huoltamisessa.
Museovirasto avasi avustushaun kulttuuriperintöalan yhteisöjen toimintaan vuodelle 202624.9.2025 10:19:59 EEST | Tiedote
Museoviraston myöntämät avustukset kulttuuriperintöalan yhteisöjen toimintaan vuodelle 2026 ovat nyt haettavissa. Avustuksella vahvistetaan valtakunnallisten tai muiden kansallisesti merkittävien kulttuuriperintöalan yhteisöjen toiminnan edellytyksiä. Avustuksia haetaan Haeavustuksia.fi-palvelun kautta 4.11.2025 klo 15 mennessä.
Tilastokortit visualisoivat vuoden 2024 Museotilastoja – museobuumi jatkuu vahvana17.9.2025 14:27:21 EEST | Tiedote
Museovirasto on julkaissut vuoden 2024 Museotilaston tietoja esittelevät Tilastokortit. Tilastot kertovat muun muassa ammatillisesti hoidettujen museoiden monipuolisesta yleisötoiminnasta, kokoelmista, taloudesta sekä henkilöstöstä. Vuonna 2024 museoiden suosio jatkui vahvana, kokoelmaobjekteja tilastoitiin lähes 50 miljoonaa ja yleisötapahtumia järjestettiin yli 70 000.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme