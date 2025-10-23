Elintarviketeollisuusliitto ry

Elintarvikemarkkinalain uudistus vie kohti reilumpaa kilpailua

31.10.2025

Ehdotukset elintarvikemarkkinalain uudistamiseksi ovat askel oikeaan suuntaan, mutta ne eivät vielä riitä täysin takaamaan elintarvikemarkkinan tervettä kilpailua ja vastuullista kaupankäyntiä. Tasapuolinen tiedon- ja riskinjako sekä toimiva kilpailu hyödyttävät koko ketjua aina alkutuottajista kuluttajiin.  

Elintarviketeollisuusliitto (ETL) katsoo, että maa- ja metsätalousministeriön ehdotukset elintarvikemarkkinalain uudistamiseksi ovat oikeansuuntaisia hallitusohjelman tavoitteiden täyttämiseksi. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi muun muassa pelisäännöt kaupan omien tuotemerkkien valmistuksesta ja mahdollisuus sopimusten uudelleenneuvotteluun poikkeustilanteissa. 

ETL peräänkuuluttaa kuitenkin lisätoimia neuvotteluvoiman tasapainottamiseksi esimerkiksi liikesalaisuuksien paremmalla suojalla ja kuluttajakysyntätiedon avoimuuden lisäämisellä.

Reilut kauppatavat omiin tuotemerkkeihin

ETL korostaa, että yritysten luottamuksellisten tietojen hyödyntäminen kaupan omien merkkien valmistuksessa pitäisi estää nykyistä tehokkaammin. Kaupan kaksoisrooli sekä ostajana että brändituotteiden kilpailijana voi lisätä riskiä neuvotteluissa saatujen tietojen väärinkäytöstä. Esimerkiksi tiedot elintarvikkeen valmistajayrityksen kustannuksista tai tulevista suunnitelmista eivät saa liikkua kaupan osto-organisaation sisällä.

– Lailla on luotavat selkeät pelisäännöt reilun kilpailun takaamiseksi. Tietojen luottamuksellisuuden säilyttämiseksi esimerkiksi palomuurit osto-organisaatioihin ovat välttämättömiä, Elintarviketeollisuusliiton toimitusjohtaja Mikko Käkelä korostaa. 

Tasapuolista kohtelua brändeille

Kaupan omien tuotemerkkien alla myytävien tuotteiden määrä on kasvanut viime vuosina, ja yksittäisissä tuoteryhmissä niiden osuus myynnistä on merkittävä. Ministeriön ehdotus kieltää kaupan omien tuotemerkkien suosiminen brändituotteiden kustannuksella on tärkeä askel kohti oikeudenmukaista kilpailua. Ehdotus edistäisi myös alan innovaatioita ja turvaisi kuluttajien valinnanvapautta. 

– On kohtuullista, että kauppa kohtelee yhdenvertaisesti omia merkkejään ja brändituotteita markkinoinnissa ja hyllysijoittelussa. Lakiehdotuksen sanamuotoja pitäisi vielä terävöittää, jotta tasapuolisuus toteutuu mahdollisimman kattavasti, Käkelä vaatii. 

Elintarvikkeiden kulutustietoa avattava koko ketjun käyttöön

ETL on pettynyt siihen, ettei ehdotuksiin sisälly kaupalle velvoitetta jakaa kuluttajien kysyntätietoa eli menekkitietoa elintarviketeollisuudelle ja alkutuotannolle nykyistä laajemmin. Menekkitiedon parempi saatavuus tasapainottaisi neuvotteluasetelmia ja parantaisi markkinoiden toimintaa.

– Nykyiset päivittäistavarakaupan tilastot ovat liian yleisellä tasolla eikä esimerkiksi kaupan omien merkkien kysynnän kehityksestä tuoteryhmittäin ole jatkuvaa seurantaa, Käkelä sanoo.
Tiedon tasaisempi jakautuminen arvoketjussa edistäisi koko ruokaketjun kilpailukykyä ja mahdollistaisi pitkäaikaisen, strategisen tuotannon suunnittelun.

Tietoa julkaisijasta

Elintarvike­teollisuusliitto on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Edustamme Suomessa toimivia ruoka- ja juomayrityksiä. Tavoitteenamme on uudistuva ja vetovoimainen ruoka-ala, joka luo hyvinvointia koko Suomeen.

Elintarviketeollisuusliiton toiminnan piirissä olevat noin 600 yritystä kattavat kaikki elintarviketeollisuuden toimialat ja elintarviketeollisuuden tuotannon Suomessa lähes kokonaan.

Elintarviketeollisuus on Suomessa kolmanneksi suurin teollinen toimiala, joka työllistää 44 000 henkeä. Ruokia ja juomia valmistavia yrityksiä toimii kaikkialla maassamme.

Koko ruoka-ala (alkutuotanto, elintarviketeollisuus, päivittäistavarakauppa ja ruokapalvelut) työllistää Suomessa yhteensä 320 000 henkeä, kun välilliset vaikutukset lasketaan mukaan.

