Startup-yritysten luottamus ympäröivään taloustilanteeseen nousussa – Sentimentti yritysten taloudellisista tilanteista kasvoi ensimmäistä kertaa yli vuoteen

Uusi palauteportaali kehittämään startupien kasvua Suomessa 2.10.2025 11:47:38 EEST | Tiedote

Suomen startup-yhteisö lanseeraa avoimen palauteportaalin, jossa kuka tahansa Suomen startup -ekosysteemissä toimiva henkilö voi avoimesti jakaa palautetta ja omakohtaisia kokemuksia suomalaisen startup-järjestelmän toimivuudesta. Palauteportaali on tarkoitettu lähtökohtaisesti startupien perustajille, työntekijöille, maahanmuuttajille, sijoittajille ja muille ekosysteemitoimijoille. Palautteet ovat julkisesti näkyvissä ja tulevat ohjaamaan suoraan Suomen startup-yhteisön toimintapolitiikkaa ja vaikuttamista. “Tämä on uraauurtava mahdollisuus lähteä parantamaan ongelmakohtia suoran, näkyvän ja julkisen palautteen kautta. Haluamme esimerkiksi kuulla startup-yrittäjiltä ja heidän työntekijöiltään omia kokemuksia, ovat ne sitten korjattavissa olevia ongelmia tai positiivisia valopilkkuja ekosysteemin toimivuudesta. Käytämme kaikkea saatua palautetta edistääksemme parempaa, nopeampaa ja oikeudenmukaisempaa startup-ekosysteemiä”, sanoo Riikka Pakarinen, Suomen startup-yhteisön toimitusjohta