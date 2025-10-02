Startup-yritysten luottamus ympäröivään taloustilanteeseen nousussa – Sentimentti yritysten taloudellisista tilanteista kasvoi ensimmäistä kertaa yli vuoteen
Suomen startup-yhteisön tuore Q3/2025 barometri kertoo, että odotukset ympäröivän taloustilanteen kehityksestä ovat ensimmäistä kertaa nousseet yli vuoteen. Vaikka Yhdysvaltojen kauppapolitiikka vaikuttaa vieläkin epäselvältä ja ailahtelevalta, vaikuttaa suurin epävarmuus väistyneen.
“Tuloksista on nähtävissä, että Yhdysvaltojen ja EU:n välisen tullisodan aiheuttamat epävarmuudet vaikuttaisi olevan takanapäin, vaikka Yhdysvaltojen presidentin näkemykset voivat vaihdella vielä tulevaisuudessakin. Startupit ovat lähtökohtaisesti erittäin hyviä sopeutumaan uusiin markkinatilanteisiin, joten ei ole yllättävää, että startuppien tulevan kvartaali näkemykset ovat taas positiivisia”, kommentoi Suomen startup-yhteisön ekonomisti Amir Hassan.
Startupien odotukset yritysten taloudellisista tilanteista ovat nousussa ensimmäistä kertaa yli vuoteen.
“Taaksepäin katsova saldoluku jatkoi laskuaan tarkoittaen, että yritysten arvio omasta taloudellista tilanteista oli hieman huonompi kuin edellisillä kvartaaleilla. Sentimentti on kuitenkin edelleen selkeästi myönteinen. Voisi uskoa, että startupien kasvu tulee todennäköisesti jatkumaan myös loppuvuoden aikana kuten jäsenyritysten odotukset tulevalle kvartaalille osoittaa”, toteaa Hassan.
Tulevan kvartaalin odotukset työntekijöiden määrien kehityksestä on käytännössä pysynyt samana
Startup Barometrin tulosten perusteella rekrytointitahdissa ei ole nähty juurikaan muutoksia. Kyselyn vastausten perusteella startupit jatkavat rekrytointejaan suurin piirtein aikaisempien vuosien tahtiin. On syytä huomioida, että barometrin tulosten perusteella rekrytointinopeus on kuitenkin merkittävästi hitaampi, mitä vuoden 2022 huippuina, jolloin myös startup-yritysten keräämä rahoitus oli huipussaan.
