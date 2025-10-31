Omaishoidon tukea myönnetään 1.11. alkaen päivitettyjen myöntämisen perusteiden mukaisesti
Keski-Suomen hyvinvointialue ottaa käyttöön 1.11.2025 alkaen päivitetyt omaishoidon myöntämisen perusteet. Muutoksia on tullut työikäisten ja ikääntyneiden omaishoidon tuen myöntämisperusteisiin. Alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten osalta perusteet sen sijaan pysyvät pääosin ennallaan.
Myöntämisperusteiden keskeisimmät muutokset
Omaishoidon tuen myöntämisen perusteisiin on lisätty myöntämisperusteet työikäisten, 18–64-vuotiaiden, omaishoidon tukeen ja hoitopalkkioluokkiin.
– Tämä on nähty tarpeellisena, koska esimerkiksi nuoren kehitysvammaisen tai mielenterveyskuntoutujan tuen ja avun tarvetta ei voida arvioida samoilla perusteilla kuin ikääntyneen asiakkaan tarvetta, selventää palvelupäällikkö Saara Paananen.
Jatkossa ikääntyvien omaishoidon tuen 1. hoitopalkkioluokka vaatii avun ja tuen tarvetta kolmen toiminnon sijaan neljässä päivittäisessä toiminnossa ja toisessa (2.) hoitopalkkioluokassa avun ja tuen tarvetta viidessä päivittäisessä toiminnossa aiemman neljän sijaan.
Nyt voimaan tulevissa myöntämisperusteissa erityishoitoluokka on poistettu.
Omaishoidon vapaat järjestetään jatkossa ensisijaisesti sijaishoitona ja perhehoidon palveluin, jos asiakkaan toimintakyky sen sallii ja sopiva hoitopaikka löytyy kohtuullisen matkan päästä. Myös harkinnanvaraisia vapaita voidaan jatkossa järjestää sijaishoitona. Harkinnanvaraisia vapaita voidaan myöntää jatkossa 2. ja 3. hoitopalkkioluokassa oleville.
Sijaishoitopalkkiot muuttuvat 1.1.2026 alkaen vuorokausiperusteisiksi palkkioluokkien mukaan. Nykyiset sijaishoitosopimukset irtisanotaan ja tullaan uusimaan uuden vuorokausiperusteisen palkkionmaksun mukaiseksi 1.1.2026 alkaen. Ensimmäiset vuorokausikohtaiset palkkiot tulevat maksuun 15.2.2026.
– Toimitamme irtisanomisilmoitukset sijaishoitajille lokakuun aikana. Omaishoidon asiakasohjaaja ottaa yhteyttä sijaishoitajiin ja omaishoitajiin puhelimitse marras-joulukuussa ja sopii, miten jatkossa toimitaan, palvelupäällikkö Paananen sanoo.
Omaishoitajan virkistysvapaan palveluseteli poistuu käytöstä. Omaishoidon virkistysvapaata voidaan tarvittaessa myöntää välttämättömään asiointiin, mikäli omaishoitaja ei voi jättää hoidettavaa esimerkiksi kaupassa käynnin vuoksi yksin eikä hänellä ole muuta verkostoa, joka tilanteessa voisi auttaa. Jo myönnetyt omaishoidon virkistysvapaan palvelusetelit ovat voimassa 31.12.2025 asti.
Omaishoidon palvelutarvetta tarkistetaan säännöllisesti voimassa olevien myöntämisperusteiden mukaisesti. Asiakasohjaaja on yhteydessä omaishoitajaan palvelutarpeen ja omaishoitosuunnitelman tarkastamiseksi.
Hyvinvointialue kannustaa omaishoitajia ja sijaishoitajia ilmoittamaan sähköpostiosoitteensa omaishoidon asiakasohjaajalle. Se mahdollistaa ajantasaisen tiedottamisen ja sähköisten sopimusten allekirjoittamisen.
Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajille annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen, harkinnanvarainen etuus ja verotettavaa tuloa.
Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta hyväksyi Keski-Suomen hyvinvointialueen omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.11.2025 alkaen 8.10.2025 kokouksessaan.
- Omaishoidon tuen toimintaohje ja myöntämisen perusteet 1.11.2025 alkaen -pdf
- Omaishoidosta ja tuen hakemisesta https://www.hyvaks.fi/palvelumme/omaishoito
- Tietoa omaishoitajalle https://www.hyvaks.fi/palvelumme/omaishoito/omaishoitajalle
Yhteyshenkilöt
palvelupäällikkö Saara Paananen, p. 040 011 5656, saara.paananen(at)hyvaks.fi, Keski-Suomen hyvinvointialue, ikääntyneiden asiakasohjaus ja keskitetyt palvelut, paikalla 3.11.
palveluvastaava Heidi Tarvainen, p. 040 352 3747, heidi.i.tarvainen(at)hyvaks.fi, Keski-Suomen hyvinvointialue, alle 18-vuotiaiden ja kehitysvammaisten omaishoito
palveluvastaava Tiina Hellman, p. 040 508 6158, tiina.hellman(at)hyvaks.fi, Keski-Suomen hyvinvointialue, ikääntyneiden omaishoito, paikalla 5.11.
palvelujohtaja Mirja Ahoniemi, p. 040 550 3719, mirja.ahoniemi(at)hyvaks.fi, Keski-Suomen hyvinvointialue, ikääntyneiden asiakasohjaus ja keskitetyt palvelut
viestinnän yhteyshenkilö: Tuija Ijäs, tuija.ijas(at)hyvaks.fi
Linkit
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen yhteistyössä kuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta on maan kärkeä. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue,YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomi nostaa liikuntalääketieteen kansalliseen kärkeen – uudet tulokset korostavat elintapojen merkitystä eteisvärinän ehkäisyssä ja hoidossa31.10.2025 11:51:58 EET | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen tuore tutkimus tuo esiin liikuntaintervention vaikutuksia eteisvärinäpotilaiden terveyteen.
Uusi digipolku tukee senioreiden kaatumisten ehkäisyä – turvallisesti ja omassa tahdissa31.10.2025 09:25:18 EET | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue on julkaissut Kaatumisen ehkäisy -digipolun. Digipolku on tarkoitettu kaikille senioreille, jotka haluavat vahvistaa hyvinvointiaan ja ehkäistä kaatumisia. Digipolkua voi käyttää myös läheiset ja ammattilaiset, jotka tukevat ikääntyneiden arkea.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote30.10.2025 17:48:58 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 30.10.2025 Rakennuspalo, keskisuuri, Keskuskatu, Jämsä Jämsässä Keskuskadulla lattianpuhdistuskoneen sähköjohto sytytti pienen paloalun. Pelastuslaitos sai palon nopeasti sammumaan alkusammutuksella ja palo ei levinnyt syttymiskohdasta. Henkilövahinkoja ei aiheutunut.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote30.10.2025 17:18:46 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 30.10.2025 Liikenneonnettomuus, keskisuuri, Mikkelintie, Laukaa Mikkelintiellä sattui henkilöauton ja pakettiauton kylkikolari. Osallisena oli kaksi henkilöä, jotka eivät loukkaantuneet. Liikenne tapahtumapaikalla kulkee toista kaistaa pitkin. Kohteessa pelastuksen yksiköt Lievestuoreelta. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Taksi Helsinki tuottaa sote-kuljetuspalvelut Keski-Suomen ja Pohjois-Savon hyvinvointialueilla 1.2.2026 alkaen30.10.2025 14:02:24 EET | Tiedote
Keski-Suomen ja Pohjois-Savon hyvinvointialueet ovat tehneet sopimuksen hankinnan väliaikaisesta järjestämisestä Taksi Helsingin kanssa sosiaali- ja terveydenhuollon kuljetuspalveluiden tuottamisesta 1. helmikuuta 2026 alkaen. Palvelukokonaisuus sisältää sekä välitys- että kuljetuspalvelun.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme