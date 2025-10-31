Omaishoidon tukea myönnetään 1.11. alkaen päivitettyjen myöntämisen perusteiden mukaisesti

Myöntämisperusteiden keskeisimmät muutokset

Omaishoidon tuen myöntämisen perusteisiin on lisätty myöntämisperusteet työikäisten, 18–64-vuotiaiden, omaishoidon tukeen ja hoitopalkkioluokkiin.

– Tämä on nähty tarpeellisena, koska esimerkiksi nuoren kehitysvammaisen tai mielenterveyskuntoutujan tuen ja avun tarvetta ei voida arvioida samoilla perusteilla kuin ikääntyneen asiakkaan tarvetta, selventää palvelupäällikkö Saara Paananen.

Jatkossa ikääntyvien omaishoidon tuen 1. hoitopalkkioluokka vaatii avun ja tuen tarvetta kolmen toiminnon sijaan neljässä päivittäisessä toiminnossa ja toisessa (2.) hoitopalkkioluokassa avun ja tuen tarvetta viidessä päivittäisessä toiminnossa aiemman neljän sijaan.

Nyt voimaan tulevissa myöntämisperusteissa erityishoitoluokka on poistettu.

Omaishoidon vapaat järjestetään jatkossa ensisijaisesti sijaishoitona ja perhehoidon palveluin, jos asiakkaan toimintakyky sen sallii ja sopiva hoitopaikka löytyy kohtuullisen matkan päästä. Myös harkinnanvaraisia vapaita voidaan jatkossa järjestää sijaishoitona. Harkinnanvaraisia vapaita voidaan myöntää jatkossa 2. ja 3. hoitopalkkioluokassa oleville.

Sijaishoitopalkkiot muuttuvat 1.1.2026 alkaen vuorokausiperusteisiksi palkkioluokkien mukaan. Nykyiset sijaishoitosopimukset irtisanotaan ja tullaan uusimaan uuden vuorokausiperusteisen palkkionmaksun mukaiseksi 1.1.2026 alkaen. Ensimmäiset vuorokausikohtaiset palkkiot tulevat maksuun 15.2.2026.

– Toimitamme irtisanomisilmoitukset sijaishoitajille lokakuun aikana. Omaishoidon asiakasohjaaja ottaa yhteyttä sijaishoitajiin ja omaishoitajiin puhelimitse marras-joulukuussa ja sopii, miten jatkossa toimitaan, palvelupäällikkö Paananen sanoo.

Omaishoitajan virkistysvapaan palveluseteli poistuu käytöstä. Omaishoidon virkistysvapaata voidaan tarvittaessa myöntää välttämättömään asiointiin, mikäli omaishoitaja ei voi jättää hoidettavaa esimerkiksi kaupassa käynnin vuoksi yksin eikä hänellä ole muuta verkostoa, joka tilanteessa voisi auttaa. Jo myönnetyt omaishoidon virkistysvapaan palvelusetelit ovat voimassa 31.12.2025 asti.

Omaishoidon palvelutarvetta tarkistetaan säännöllisesti voimassa olevien myöntämisperusteiden mukaisesti. Asiakasohjaaja on yhteydessä omaishoitajaan palvelutarpeen ja omaishoitosuunnitelman tarkastamiseksi.

Hyvinvointialue kannustaa omaishoitajia ja sijaishoitajia ilmoittamaan sähköpostiosoitteensa omaishoidon asiakasohjaajalle. Se mahdollistaa ajantasaisen tiedottamisen ja sähköisten sopimusten allekirjoittamisen.

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajille annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen, harkinnanvarainen etuus ja verotettavaa tuloa.

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta hyväksyi Keski-Suomen hyvinvointialueen omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.11.2025 alkaen 8.10.2025 kokouksessaan.