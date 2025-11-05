Lapsimessut – 25 vuotta Messukeskuksessa ja 35 vuotta lasten ja perheiden juhlaa

Tapahtuman juuret ulottuvat vuoteen 1989, kun Kätilöopiston opettajat Sirkka-Liisa Furu ja Sirpa Etzell ideoivat vauvanhoitoon ja kasvatukseen keskittyvän messutapahtuman. Ensimmäiset Vauvamessut järjestettiin Kätilöopistolla, ja ne keräsivät noin 3000 kävijää – yleisöryntäys, joka osoitti, että perheille suunnatulle tapahtumalle oli todellinen tarve.

1990-luvulla messut kasvoivat ja ammattimaistuivat EFU-projektit-yhtiön vetämänä. Tapahtuma sai nimekseen Lapsi-messut, ja mukaan liittyi useita järjestöjä, kuten Suomen Lastenhoitoalan Liitto, Seurakuntien Lapsityön keskus ja Nuori Suomi. Messuista muodostui koko perheen kevättapahtuma, jossa yhdistyivät tieto, ohjelma ja ilo.

Vuodesta 2001 lähtien Lapsimessut on järjestetty Helsingin Messukeskuksessa, ja niistä on kasvanut vuosittain kymmeniä tuhansia kävijöitä houkutteleva perheiden juhla. Tapahtuma on pysynyt uskollisena alkuperäiselle ajatukselleen – lasten ja perheiden hyvinvoinnin tukemiselle sekä lämpimän, turvallisen kohtaamispaikan tarjoamiselle.

Gugguu kasvoi Lapsimessuilla menestykseksi

Lapsimessuilla on vuosien varrella nähty lukuisia suomalaisia bränditarinoita, joista yksi tunnetuimmista on lastenvaatemerkki Gugguu. Brändi lanseerattiin Lapsimessuilla vuonna 2013, ja sen minimalistinen tyyli ja vastuullinen design hurmasivat heti messuvieraat. Gugguusta tuli nopeasti yksi tapahtuman toivotuimmista ja odotetuimmista näytteilleasettajista.

2026 Gugguu juhlii Lapsimessuilla upealla Gugguu Outlet -konseptilla, joka tuo mukanaan ajattoman tyylin, laadun ja arjen luksuksen – juuri ne arvot, jotka ovat tehneet brändistä perheiden suosikin.

Vahvalta pohjalta tulevaisuuteen

Vuonna 2026 Lapsimessut juhlivat historiaansa vahvempana kuin koskaan – elävänä todisteena siitä, kuinka pienestä pedagogisesta ideasta voi kasvaa koko kansan perinne ja tärkeä osa suomalaista lapsiperhekulttuuria.

Lapsimessut 2026 järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 24.–26.4.2026 samaan aikaan Ruokamessujen sekä Lemmikkimessujen kanssa. Lapsimessut on pohjoismaiden suurin koko perheen tapahtuma, johon tullaan viettämään aikaa yhdessä perheen kanssa sekä tekemään ostoksia ja tarvikehankintoja.