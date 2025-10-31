Kokoomuksen Jukkola: Lakiuudistus vahvistaa tuottajien asemaa ruokamarkkinoilla

– On erinomaista, että kokoomuksen johdolla viedään eteenpäin ratkaisuja, joilla parannetaan alkutuottajien asemaa ja varmistetaan koko ruokaketjun oikeudenmukaisuus. Ruoantuotanto on olennainen osa Suomen huoltovarmuutta, Jukkola sanoo.

Hallituksen esityksen tavoitteena on tasapainottaa elintarvikeketjun neuvotteluvoimaa ja suojata tuottajia kohtuuttomilta sopimusehdoilta. Esityksen mukaan ostaja ei saa vaatia tavarantoimittajalta tarpeettomia tietoja eikä käyttää saamaansa tietoa väärin esimerkiksi omien tuotemerkkiensä kehittelyssä.

– Tällä hetkellä esimerkiksi tuottajien reseptejä ja muuta liiketoimintakriittistä tietoa joudutaan luovuttamaan eteenpäin. Tämä asia täytyy nyt katsoa tarkasti läpi, onko se enää välttämätöntä. Tässä on kyse luottamuksesta ja reiluudesta markkinoilla, Jukkola toteaa.

Jukkolan mukaan uudistusta on kuitenkin valmisteltava huolellisesti, jotta siitä ei aiheudu lisäbyrokratiaa yrityksille tai kilpailuetua ulkomaisille tuotteille.

– Käymme hallituskumppanien kanssa kokonaisuuden tarkasti läpi, jotta laki toimii käytännössä niin kuin on tarkoitettu.

Jukkola myös muistuttaa, että kaupan omien merkkien sääntely vaatii tarkkaa harkintaa.

– Kun markkinoilla vallitsee reilu peli ja luottamus, koko ruokaketju vahvistuu – ja suomalainen ruoantuotanto pysyy elinvoimaisena myös tulevaisuudessa, Jukkola päättää.