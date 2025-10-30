Työterveyshuollon mielenterveyspalvelut vahvistuvat Pohjois-Pohjanmaalla

Pohde toimii osatoteuttajana HUS Psykiatrian koordinoimassa hankkeessa Terapiat etulinjaan -toimintamalli työterveyshuollon tukena ja hyvinvointialueyhteistyön edistäjänä. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa sekä julkisen että yksityisen työterveyshuollon mielenterveyspalveluihin liittyvää osaamista ja selkeyttää yhteistyötä eri työterveyshuollon toimijoiden välillä. Mielenterveyden häiriöt ovat yleisin syy työkyvyttömyyseläkkeelle ja sairauspäivärahalle Suomessa. Tilastokeskuksen mukaan Pohjois-Pohjanmaalla on noin 180 000–190 000 työssäkäyvää henkilöä.

Koulutustoimenpiteet Pohjois-Pohjanmaalla – mielenterveyden tuki työterveyshuollossa vahvistuu

Hankkeen aikana on koulutettu noin 80 työterveyshoitajaa Pohjois-Pohjanmaan alueella. Osaamisen vahvistamisessa on keskitytty digitaalisen työkalun Terapianavigaattorin hyödyntämiseen psykiatrisessa hoidon tarpeen arvioinnissa asiakkaan ohjaamiseksi oikeatasoiseen hoitoon sekä Mielenterveystalon ohjatun omahoidon menetelmiin. Ohjattu omahoito on lyhytinterventio lieviin ja keskivaikeisiin mielenterveyden häiriöihin ja pulmatilanteisiin. Terapiat etulinjaan on huomioinut työterveyspalveluja muokkaamalla Terapianavigaattorin sisältöä tarpeita vastaavaksi sekä lisäämällä työkykyä tukevia omahoito-ohjelmia Mielenterveystaloon.

Hankeaikana Pohde ja Terapiat etulinjaan tukevat mukana olevia työterveyshuollon yrityksiä menetelmien käyttöönotossa, ja hankeajan päättyessä työterveystoimijat jatkavat kehittämistyötä omana toimintanaan yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa.

Yhteistyöllä kohti sujuvampia palveluja

Pohteen ja työterveystoimijoiden verkostopäivä järjestettiin perjantaina 3.10.2025. Päivän tavoitteena oli muodostaa yhteinen käsitys alueen hoitoketjuista, tunnistaa yhteistyön kehityskohteita ja sopia jatkotoimista.

Yhteistyöllä pyritään varmistamaan, että asiakkaan palvelupolku on selkeä Pohteen ja työterveyshuollon välillä.

- Verkostopäivässä korostui tarve selkeyttää vastuut ja roolit, sopia yhteisistä seurattavista indikaattoreista ja määrittää lähetekriteerit. Lisäksi nousi esiin käytännön ohjeiden tarve työntekijätasolla, jotta arjen työ helpottuu, kertoo alueen terapiakoordinaattori Jussi Rautiainen.

Yhteistyö työterveyshuollon mielenterveyspalvelujen kehittämiseksi jatkuu ja tavoitteena on saada alueelta myös pienempiä työterveystoimijoita yhteistyöhön mukaan.

Lisätietoa hankkeesta

Kehittämispäivä toteutettiin osana kansallista Terapiat etulinjaan työterveyden tukena -hanketta. Hankeaika on 4.9.2024–31.12.2025. Hanke on osa STM:n Työelämän mielenterveysohjelmaa (Suomen kestävän kasvun ohjelma) ja saa rahoituksensa EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (NextGenerationEU).

terapiatetulinjaan.fi/hankkeet-ja-kehittaminen/terapiat-etulinjaan-tyoterveyden-tukena-hanke