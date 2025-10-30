Työterveyshuollon mielenterveyspalvelut vahvistuvat Pohjois-Pohjanmaalla
Yhteistyö työterveyshuollon mielenterveyspalveluissa tiivistyy Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen ja alueen yritysten välillä. Tavoitteena on kehittää julkisen ja yksityisen työterveyshuollon mielenterveyspalveluihin liittyvää osaamista ja selkeyttää yhteistyötä kaikkien työterveyshuollon toimijoiden välillä.
Pohde toimii osatoteuttajana HUS Psykiatrian koordinoimassa hankkeessa Terapiat etulinjaan -toimintamalli työterveyshuollon tukena ja hyvinvointialueyhteistyön edistäjänä. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa sekä julkisen että yksityisen työterveyshuollon mielenterveyspalveluihin liittyvää osaamista ja selkeyttää yhteistyötä eri työterveyshuollon toimijoiden välillä. Mielenterveyden häiriöt ovat yleisin syy työkyvyttömyyseläkkeelle ja sairauspäivärahalle Suomessa. Tilastokeskuksen mukaan Pohjois-Pohjanmaalla on noin 180 000–190 000 työssäkäyvää henkilöä.
Koulutustoimenpiteet Pohjois-Pohjanmaalla – mielenterveyden tuki työterveyshuollossa vahvistuu
Hankkeen aikana on koulutettu noin 80 työterveyshoitajaa Pohjois-Pohjanmaan alueella. Osaamisen vahvistamisessa on keskitytty digitaalisen työkalun Terapianavigaattorin hyödyntämiseen psykiatrisessa hoidon tarpeen arvioinnissa asiakkaan ohjaamiseksi oikeatasoiseen hoitoon sekä Mielenterveystalon ohjatun omahoidon menetelmiin. Ohjattu omahoito on lyhytinterventio lieviin ja keskivaikeisiin mielenterveyden häiriöihin ja pulmatilanteisiin. Terapiat etulinjaan on huomioinut työterveyspalveluja muokkaamalla Terapianavigaattorin sisältöä tarpeita vastaavaksi sekä lisäämällä työkykyä tukevia omahoito-ohjelmia Mielenterveystaloon.
Hankeaikana Pohde ja Terapiat etulinjaan tukevat mukana olevia työterveyshuollon yrityksiä menetelmien käyttöönotossa, ja hankeajan päättyessä työterveystoimijat jatkavat kehittämistyötä omana toimintanaan yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa.
Yhteistyöllä kohti sujuvampia palveluja
Pohteen ja työterveystoimijoiden verkostopäivä järjestettiin perjantaina 3.10.2025. Päivän tavoitteena oli muodostaa yhteinen käsitys alueen hoitoketjuista, tunnistaa yhteistyön kehityskohteita ja sopia jatkotoimista.
Yhteistyöllä pyritään varmistamaan, että asiakkaan palvelupolku on selkeä Pohteen ja työterveyshuollon välillä.
- Verkostopäivässä korostui tarve selkeyttää vastuut ja roolit, sopia yhteisistä seurattavista indikaattoreista ja määrittää lähetekriteerit. Lisäksi nousi esiin käytännön ohjeiden tarve työntekijätasolla, jotta arjen työ helpottuu, kertoo alueen terapiakoordinaattori Jussi Rautiainen.
Yhteistyö työterveyshuollon mielenterveyspalvelujen kehittämiseksi jatkuu ja tavoitteena on saada alueelta myös pienempiä työterveystoimijoita yhteistyöhön mukaan.
Lisätietoa hankkeesta
Kehittämispäivä toteutettiin osana kansallista Terapiat etulinjaan työterveyden tukena -hanketta. Hankeaika on 4.9.2024–31.12.2025. Hanke on osa STM:n Työelämän mielenterveysohjelmaa (Suomen kestävän kasvun ohjelma) ja saa rahoituksensa EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (NextGenerationEU).
terapiatetulinjaan.fi/hankkeet-ja-kehittaminen/terapiat-etulinjaan-tyoterveyden-tukena-hanke
Yhteyshenkilöt
Jaana HinkkalaOsaamiskeskusjohtaja, Alueelliset mielenterveyspalvelut, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:050 436 4853jaana.hinkkala@pohde.fi
Jorma Mäkitalopalvelualuejohtaja, Työterveyshuolto PohdePuh:0405156131jorma.makitalo@pohde.fi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
