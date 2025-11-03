Lotta Peitsi Helsinki Cupin uudeksi toimitusjohtajaksi
Helsinki Cupin hallitus on nimittänyt Helsinki Cup Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi Lotta Peitsin. Hän on hoitanut tehtävää viransijaisena keväästä lähtien ja aloitti virallisesti syyskuussa.
Peitsi tuntee turnauksen perusteellisesti. Hän on ollut mukana Helsinki Cupin toiminnassa jo yli kymmenen vuoden ajan, mikä on antanut hänelle vahvan näkemyksen tapahtuman kehityksestä ja sen merkityksestä suomalaiselle juniorijalkapallolle.
Helsinki Cup on kesän kohokohta ja merkittävä työllistäjä: turnaus tarjoaa kesätöitä noin 400 nuorelle ja tuo Helsinkiin lähes 30 000 pelaajaa perheineen. Tapahtuma täyttää kaupungin hotelleja ja palveluita, luo näkyvyyttä kymmenille yhteistyökumppaneille ja tuo kansainvälisen sävyn kesäiseen Helsinkiin joukkueiden saapuessa eri puolilta maailmaa.
– Olen iloinen saadessani jatkaa turnauksen vahvaa perintöä ja tuoda oman osaamiseni tapahtuman kehittämiseen. Tavoitteeni on viedä turnausta eteenpäin, niin tapahtumallisesti kuin elämyksellisesti, Peitsi sanoo.
Helsinki Cupin ytimessä pysyy kuitenkin jalkapallon ilo ja yhdessä koetut hetket. Itsekin turnauksessa pelannut Peitsi muistaa pelaajavuosiltaan kenttien tunnelman ja ystävien kanssa vietetyt hetket. Nyt hän haluaa varmistaa, että myös tulevat sukupolvet saavat kokea samanlaisia unohtumattomia elämyksiä.
Helsinki Cup – faktoja
- Helsinki Cup on maailman toiseksi suurin lasten ja nuorten jalkapalloturnaus
- Turnauksella on vahvat perinteet juniorijalkapallossa jo 50 vuoden ajan
- Turnauksessa pelaa vuosittain noin 1800 joukkuetta yli 20 eri maasta
- Pelejä pelataan yli 100 kentällä ympäri Helsinkiä, Espoota ja Vantaata
- Tapahtuma järjestetään joka heinäkuu ja kestää viikon
- Turnauksen aikana pelataan lähes 6000 ottelua
- Tapahtuma liikuttaa noin 30 000 pelaajaa sekä ilahduttaa heidän perheenjäseniään ja joukkueiden toimihenkilöitä
