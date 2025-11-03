Lahja lähimmäiselle -keräys tuo jouluiloa ja helpottaa tiukkaa taloustilannetta

Kaikki diakonian kyselyyn vastanneet 27 seurakuntaa kertovat kasvaneista asiakasmääristä ja heikoimmassa asemassa olevien tilanteen vaikeutumisesta sosiaaliturvan leikkausten takia.

Lahja lähimmäiselle on pääkaupunkiseudun ev.-lut. seurakuntien yhteinen hyvän tekemisen kampanja, joka tunnettiin aiemmin nimellä Rakenna joulupuu. Keräyskohteena ovat fyysiset lahjakortit, jonka summan lahjoittaja voi itse päättää. Lahjakortteja toivotaan etenkin isoihin päivittäistavarakauppoihin, koska ne ovat kaikkein monikäyttöisimpiä erilaisille tarvitsijoille. Keräysaika on 13.11.–7.12.2025. Toimipisteitä, joihin kortin voi viedä, on pk-seudulla kaikkiaan noin 40, ja ne löytyvät osoitteesta lahjalähimmäiselle.fi.

Pääkaupunkiseudun diakoniatyöntekijöille tehdyssä kyselyssä vastaajat kertovat ihmisten avuntarpeen lisääntyneen, jollain alueella jopa 20 prosenttia. Yhteistä vastauksissa on lapsiperheiden, eläkeläisten ja ylipäänsä tuilla elävien tukala tilanne. Tämä johtuu sosiaaliturvan leikkauksista, elinkustannusten noususta ja pahentuneesta työttömyydestä. Vaikka diakonian taloudellinen apu on nk. viimesijainen tuki, toisin sanoen ensin tarkistetaan yhteiskunnan tukien saatavuus, apua tarvitsevia hakeutuu diakonia-avunkin piiriin yhä enemmän.

– Lapsiperheiden taloudellinen tilanne on heikentynyt eikä esimerkiksi lasten harrastuksiin ole varaa. Perheiden ruokamenot ovat kasvaneet, kuvailee Espoon tuomiokirkkoseurakunnan diakoniatyöntekijä Eeva Einola.

Oulunkylän seurakunnan diakoniatyöntekijä Iisa Iso-Markku kertoo, että erityisen tiukilla ovat yksinhuoltajaperheet ja yksin asuvat. Uutena avunhakijaryhmänä hän mainitsee akateemiset työttömät.

Samoin kyselyssä nousivat esiin uusina asiakkaina nuoret aikuiset sekä kansainväliset opiskelijat. Asiakaskunta kaikkineen on monikulttuuristunut.

Asumistuen leikkauksen vaikutukset toistuvat diakoniatyön vastauksissa, juuri yksinasuvien kohdalla.

– Ihmisillä on vaikeuksia selvitä vuokran maksusta, mikä ilmenee vuokrarästeinä ja häätöinä. Koko vuokraa ei huomioida toimeentulotuessa, joten ihmiset joutuvat tinkimään muista päivittäisistä menoista, Eeva Einola jatkaa.

Avunhakijoissa on aiempaa enemmän pienipalkkaisia työssäkäyviä, mikä johtuu siitäkin, että keikkatöiden vastaanottaminen ei ole nykyään kannattavaa.

Lahja lähimmäiselle -keräys on konkreettinen tapa auttaa omalla alueella tai omassa kaupungissa asuvia. Diakoniatyö välittää lahjoitukset luotettavasti ja lyhentämättöminä perille, sillä diakoniatyöntekijät haastattelevat avun hakijat ja kartoittavat heidän tilanteensa. Lahjakortin tuomasta helpotuksesta ja jouluilosta saajan jouluvalmisteluihin voi näin olla varma.

