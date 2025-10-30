Suomen entinen Venäjän-suurlähettiläs Hannu Himanen pitää yleisöluennon Suomen turvallisuudesta ja Venäjän tavoitteista Ukrainassa
Suomen entinen Venäjän-suurlähettiläs Hannu Himanen kertoo Venäjän Ukrainaa vastaan käymän sodan taustoista ja Venäjän tavoitteista kaikille avoimella yleisöluennolla Jyväskylän yliopistossa torstaina 6.11. Luento on osa informaatioteknologian tiedekunnan Turvallisuuden ja tiedustelun studia generalia -sarjaa ja sen järjestämistä on tukenut Maanpuolustuksen kannatussäätiö. Luentoa voi seurata Agora-rakennuksessa tai etänä YouTubessa.
Suomen entinen Venäjän-suurlähettiläs Hannu Himanen tulee Jyväskylän yliopistoon pitämään kaikille avoimen yleisöluennon torstaina 6.11. Luennon aiheita ovat Venäjän Ukrainaa vastaan käymä sota, Venäjän tavoitteet sodassa ja Suomen turvallisuus.
Luento on osa Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnan Turvallisuuden ja tiedustelun studia generalia -sarjaa. Hannu Himasen luentoa on tukenut myös Maanpuolustuksen kannatussäätiö.
Himanen kertoo, että Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainaa vastaan, koska se haluaa muuttaa Euroopan turvallisuusjärjestystä mieleisekseen.
”Venäjän hyökkäyssota vaikuttaa monella tapaa myös Suomen turvallisuuteen, ja meidän on muun Euroopan tavoin varauduttava monenlaisiin käänteisiin. Järkevä varautuminen edellyttää tilanteen ymmärtämistä”, Himanen kertoo.
Himanen korostaa, että aiheesta puhuminen on tärkeää, koska Venäjän hyökkäyssota on jäänyt viime aikoina vähemmälle huomiolle. Sota ei kuitenkaan ole kadonnut minnekään.
”Luennolla puhun tavalliselle kansalaiselle. Toivon että kuka tahansa Suomen turvallisuudesta ja puolustamisesta kiinnostunut saa luennostani ajattelemisen aihetta,” Himanen summaa.
Hannu Himanen on kansainvälisten asioiden ja Venäjän asiantuntija, tietokirjailija ja Suomen entinen Venäjän-suurlähettiläs Moskovassa. Hän on tullut kansalaisille tutuksi aktiivisena Venäjään liittyvien asioiden kommentoijana.
Turvallisuuden ja tiedustelun studia generalia -luento ”Ikuinen Venäjä ja Suomen turvallisuus” järjestetään Jyväskylän yliopistossa torstaina 6.11.2025 klo 17–18. Luentoa voi seurata Jyväskylän yliopiston Agora-rakennuksessa tai etäyhteydellä Jyväskylän yliopiston YouTube-kanavalla.
Studia Generalia -luentosarjan ajatuksena on vastata voimakkaaseen tiedon tarpeeseen liittyen tämänhetkiseen turvallisuustilanteeseen Suomessa ja Euroopassa sekä turvallisuuden kehitystrendeihin. Luentosarja tuo myös esille Jyväskylän yliopiston Turvallisuus ja strateginen analyysi -tutkinto-ohjelman erikoisuuteen eli tiedusteluun liittyviä asioita.
