Opetushallituksen iltapäivätoimintaa koskeva esi- ja perusopetuksen ohjeistus ei ole muuttunut
Mediassa on ollut viime päivinä esillä seurakuntien järjestämä koulujen iltapäivätoiminta ja Opetushallituksen siihen liittyvä ohjeistus. Uskonnollista toimintaa ja tilaisuuksia koskeva ohjeistuksemme on julkaistu vuonna 2022 eikä sitä ole päivitetty viime aikoina.
Esi- ja perusopetuslain mukaisesti järjestettävässä aamu- ja iltapäivätoiminnassa sovelletaan Opetushallituksen esi- ja perusopetusta koskevaa ohjetta uskonnollisen toiminnan ja tilaisuuksien järjestämisestä.
Kun kyseessä on esi- ja perusopetuksen yhteydessä järjestettävä iltapäivätoiminta, toiminnan täytyy soveltua kaikille siihen osallistuville lapsille. Kaikille yhteinen toiminta ei saa pitää sisällään uskonnon harjoittamista, kuten uskonnollisia tilaisuuksia tai uskonnollisesti sitouttavaa uskontokasvatusta. Jos uskonnollisia tilaisuuksia tai toimituksia järjestetään, ne tulee järjestää muusta toiminnasta erillään, niihin osallistumisen tulee olla vapaaehtoista ja niille tulee järjestää vaihtoehtoista toimintaa.
Ohje on ollut voimassa syyskuusta 2022. Vuoden 2022 ohjeen taustalla olevassa lainsäädännössä ei ollut tapahtunut muutoksia.
Opetushallitus ei ota kantaa sellaiseen toimintaan, joka ei ole perusopetuslaissa tarkoitettua aamu- tai iltapäivätoimintaa. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi seurakuntien itsenäisesti järjestämiä kerhoja, jotka eivät liity koulupäivään.
Kaikki aihetta koskevat ohjeistuksemme perustuvat voimassa olevaan lainsäädäntöön. Säännösten soveltamista koskevat tulkinnat perustuvat kannanottoihin lakien perusteluteksteissä, eduskunnan perustuslakivaliokunnassa tai ylimpien laillisuusvalvojien ratkaisuissa.
Outi Raunio-Hannulaopetusneuvos, lukiokoulutus, taiteen perusopetus ja vapaa sivistystyöOpetushallitusPuh:0295 331 341outi.raunio-hannula@oph.fi
