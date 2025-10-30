Kaupunkioravien ongelmanratkaisukyky häiriintyy ihmisten läheisyydessä

Aiempien tutkimusten mukaan ihmiset vaikuttavat kaupungeissa elävien villieläinten kognitiivisiin kykyihin. Epäselvää kuitenkin on, mitkä toimet ja miten ne vaikuttavat eläimiin. Oulun yliopiston ja Chesterin yliopiston tutkijat testasivat, voivatko ihmisten päivittäiset toiminnot kaupunkipuistoissa, kuten kävely, pyöräily, koiran ulkoiluttaminen ja leikkiminen, vaikuttaa oravien ongelmanratkaisukykyyn.

Ongelmanratkaisukyky ei ole pelkästään merkki älykkyydestä, vaan myös tärkeä selviytymiskeino. Oraville se voi tarkoittaa puistossa menestymistä tai kamppailua ruoan löytämiseksi. Uusien haasteiden ratkaiseminen vaatii muistin käyttämistä, päätösten tekemistä ja käyttäytymisen mukauttamista.

Tutkimuksessa pulmien ratkaisu pakotti oravat vaistonvaraisesta ruokailusta ongelmanratkaisuun, kun niiden piti vedellä ja työnnellä pulmapurkin erilaisia vipuja saadakseen pähkinät. Samaan aikaan puistossa liikkui ihmisiä. Oravat tunnistettiin videoilta, ja 64 oravan onnistumista mitattiin paikkakohtaisesti, yksilötasolla sekä onnistumisen viiveenä.

Tutkimuksessa havaittiin, että mitä enemmän ihmisiä oli läsnä, sitä heikommin oravat suoriutuivat ongelmanratkaisutehtävistä. Erityisesti läheinen leikkipuisto vaikutti kielteisesti oravien onnistumisprosenttiin. Yllättävä havainto oli, että koirien läsnäolo nopeutti oravien ongelmanratkaisua ensimmäisellä yrityksellä. Tämä viittaa mahdolliseen sopeutumisreaktioon, jossa oravat toimivat nopeammin saadakseen ruokaa ennen kuin ne kokevat uhkan lähestyvän. Koiran ulkoilutus ei siis hidastanut suoritusta, vaan sai oravat tekemään nopeampia, mutta mahdollisesti hätäisempiä päätöksiä, jotka johtivat heikompiin tuloksiin.

”Liiketunnistimella toimivat kameramme paljastivat, että lähes kaksi kolmasosaa koiranulkoiluttajista päästi koiran irti, vaikka kaupunkipuistoissa koirien pitäisi olla kytkettyinä. Moni ei näytä ymmärtävän, että koirien vapaa liikkuminen voi stressata kaupunkien villieläimiä", sanoo Oulun yliopiston dosentti Olli Loukola. "Uusi tutkimus auttaa lisäämään tietoisuutta arjen pienten valintojen vaikutuksista eläimiin.”

Tutkijoiden mukaan ihmisten toimet voivat pakottaa villieläimet tasapainoilemaan valppauden ja ravinnonhankinnan välillä, ja vaikuttaa eläinten kognitiivisten ominaisuuksien muotoutumiseen jopa luonnon valintapaineen tavoin. ”Huomioimalla eläimet kaupunkisuunnittelussa ja päivittäisissä tavoissaan ihmiset voivat vähentää eläinten tarpeettomia paineita”, tutkijat toteavat.

Uusi tutkimus Impact of Human Presence and Activity on Urban Eurasian Red Squirrels’ Innovative Problem-Solving julkaistiin syyskuussa.