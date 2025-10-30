Kaupunkioravien ongelmanratkaisukyky häiriintyy ihmisten läheisyydessä
Uudessa tutkimuksessa tarkasteltiin, miten ihmisten toiminta vaikuttaa oravien ongelmanratkaisukykyyn. Oulussa 15 puistoon vietiin oraville pähkinöillä täytettyjä pulmapurkkeja. Oravien täytyi ratkoa vaativia tehtäviä saadakseen pähkinät.
Aiempien tutkimusten mukaan ihmiset vaikuttavat kaupungeissa elävien villieläinten kognitiivisiin kykyihin. Epäselvää kuitenkin on, mitkä toimet ja miten ne vaikuttavat eläimiin. Oulun yliopiston ja Chesterin yliopiston tutkijat testasivat, voivatko ihmisten päivittäiset toiminnot kaupunkipuistoissa, kuten kävely, pyöräily, koiran ulkoiluttaminen ja leikkiminen, vaikuttaa oravien ongelmanratkaisukykyyn.
Ongelmanratkaisukyky ei ole pelkästään merkki älykkyydestä, vaan myös tärkeä selviytymiskeino. Oraville se voi tarkoittaa puistossa menestymistä tai kamppailua ruoan löytämiseksi. Uusien haasteiden ratkaiseminen vaatii muistin käyttämistä, päätösten tekemistä ja käyttäytymisen mukauttamista.
Tutkimuksessa pulmien ratkaisu pakotti oravat vaistonvaraisesta ruokailusta ongelmanratkaisuun, kun niiden piti vedellä ja työnnellä pulmapurkin erilaisia vipuja saadakseen pähkinät. Samaan aikaan puistossa liikkui ihmisiä. Oravat tunnistettiin videoilta, ja 64 oravan onnistumista mitattiin paikkakohtaisesti, yksilötasolla sekä onnistumisen viiveenä.
Tutkimuksessa havaittiin, että mitä enemmän ihmisiä oli läsnä, sitä heikommin oravat suoriutuivat ongelmanratkaisutehtävistä. Erityisesti läheinen leikkipuisto vaikutti kielteisesti oravien onnistumisprosenttiin. Yllättävä havainto oli, että koirien läsnäolo nopeutti oravien ongelmanratkaisua ensimmäisellä yrityksellä. Tämä viittaa mahdolliseen sopeutumisreaktioon, jossa oravat toimivat nopeammin saadakseen ruokaa ennen kuin ne kokevat uhkan lähestyvän. Koiran ulkoilutus ei siis hidastanut suoritusta, vaan sai oravat tekemään nopeampia, mutta mahdollisesti hätäisempiä päätöksiä, jotka johtivat heikompiin tuloksiin.
”Liiketunnistimella toimivat kameramme paljastivat, että lähes kaksi kolmasosaa koiranulkoiluttajista päästi koiran irti, vaikka kaupunkipuistoissa koirien pitäisi olla kytkettyinä. Moni ei näytä ymmärtävän, että koirien vapaa liikkuminen voi stressata kaupunkien villieläimiä", sanoo Oulun yliopiston dosentti Olli Loukola. "Uusi tutkimus auttaa lisäämään tietoisuutta arjen pienten valintojen vaikutuksista eläimiin.”
Tutkijoiden mukaan ihmisten toimet voivat pakottaa villieläimet tasapainoilemaan valppauden ja ravinnonhankinnan välillä, ja vaikuttaa eläinten kognitiivisten ominaisuuksien muotoutumiseen jopa luonnon valintapaineen tavoin. ”Huomioimalla eläimet kaupunkisuunnittelussa ja päivittäisissä tavoissaan ihmiset voivat vähentää eläinten tarpeettomia paineita”, tutkijat toteavat.
Uusi tutkimus Impact of Human Presence and Activity on Urban Eurasian Red Squirrels’ Innovative Problem-Solving julkaistiin syyskuussa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Dosentti Olli Loukola, Oulun yliopisto ekologian ja genetiikan tutkimusyksikkö, 050 5955 798, Olli.Loukola@oulu.fi
Kaisu KoivumäkiViestintäasiantuntija, FT
Tiedeviestintä: luonnontieteet, vety-, teräs- ja vesitutkimus
Kuvat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Oulun yliopisto on monitieteinen, kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto. Tuotamme uutta tietoa ja ratkaisuja kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseksi sekä koulutamme osaajia muuttuvaan maailmaan. Tärkeimmissä yliopistovertailuissa Oulun yliopisto sijoittuu kolmen prosentin kärkeen maailman yliopistojen joukossa. Meitä yliopistolaisia on noin 17 000.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Oulun yliopisto
Asiantuntijakirjoitukset 6G:n kyberturvasta sekä nuorista teknologiasankareista30.10.2025 11:54:06 EET | Tiedote
Oulun yliopiston Science with Arctic Attitude -blogisarjassa on juuri julkaistu kirjoitukset kybertuvallisuusprofessori Kimmo Haluselta ja nuorten teknologiasankaruutta tutkivalta professori Marianne Kinnulalta.
Uusia ratkaisuja yksilölliseen lääketieteeseen – Oulun yliopistolle merkittävä EU-rahoitus proteiinitutkimukseen30.10.2025 06:45:00 EET | Tiedote
Oulun yliopiston johtama monitieteinen tutkimuskonsortio on saanut merkittävän rahoituksen Euroopan innovaationeuvoston (EIC) Pathfinder Open -ohjelmasta. Kyseessä on yksi EU:n kilpailluimmista rahoitusohjelmista.
Yhteistyösuhteiden vararehtori Petteri Alahuhta: ”Tekoälytyökalut mullistavat yrittäjyyden - edun saavat ne, jotka eivät keskity vain säästämään”29.10.2025 11:01:57 EET | Tiedote
Oulun yliopistossa järjestettävä Business Forum tuo yhteen satoja liiketaloudesta ja talouskasvusta kiinnostuneita vaikuttajia, asiantuntijoita, yrittäjiä ja tutkijoita. Keskustelujen keskiössä on tekoäly. Yliopiston yhteistyösuhteiden vararehtori Petteri Alahuhta näkee tekoälyssä talouskasvulle käyttämätöntä potentiaalia.
Oulun korkeakoulut avaavat ovensa tuleville opiskelijoille29.10.2025 05:53:00 EET | Tiedote
Oulun yliopisto ja Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) järjestävät Hakijan päivät 2025 Linnanmaan kampuksella 5.–6. marraskuuta 2025 klo 9–15. Tapahtuma tarjoa mahdollisuuden tutustua koulutustarjontaan ja opiskelijaelämään.
Oulun yliopistolle rahoitusta liikuteltavan vetytankkauspisteen hankintaan - kylmät olosuhteet keskiössä28.10.2025 13:02:00 EET | Tiedote
Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun johtama monitieteinen hankekokonaisuus on saanut 3 miljoonan euron rahoituksen tutkimukseen, joka kehittää vihreän vedyn hyödyntämistä raskaassa maantieliikenteessä ja tähän liittyvän infrastruktuurin kehittämistä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme