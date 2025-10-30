SB-Pro nipisti ensimmäisenä pisteen TPS:ltä

Kolmanteen erään tappiolukemista 2-3 lähtenyt SB-Pro tuli tasoihin Annika Hautojärven syvältä omalta kenttäpuoliskolta lähteneellä laukauksella, ja Pro oli ottelun viimeisellä kympillä kahdesti kiinni jopa voitossa. Ensin Veronika Kopecka ylivoimalla ja sitten Mirja Hietamäki läpiajosta nostivat kotijoukkueen johtoon, mutta kummallakin kerralla TPS sai halvan kuitin. Ensin tasoitti Sofia Leino ja sitten Milla Granlund SB-Pron hukattua pallon oman maalin takana ja jätettyä maalinedustan varmistamatta. Rangaistuslaukauskisassa riitti TPS:lle lisäpisteeseen Jenna Saarion hidaslentolähestyminen, kun Pro ei saanut Maria Viitalan taakse palloakaan.

Henna Piironen oli hattutempullaan SaiPan hahmo päivän 7–2-kotivoitossa FBC Loistosta. Ottelun avausmaali syntyi komean soolon päätteeksi laukauksella takayläkulmaan, SaiPan 3–1-maali Loisto-vahti Jade Junkkarin käsien läpi livahtaneella laukauksella ja vielä ottelun päätöslukemat läpiajosta maajoukkuevahti Miia Maarasen avausheitosta. FBC Loiston toiveet heräsivät Mea Stigellin 2–1-ylivoimakavennuksella, mutta Piirosen ja Veera Lokan maalit sen perään pudottivat turkulaiset kyydistä.

Pirkat löi vieraissa 5-2 PSS:n, joka käväisi vielä pelin puolivälissä 1–0-johdossa Emilia Tiihosen maalilla. Kaksikko Helmi Järvi – Pinja Ryömä nosti kuitenkin Pirkat edelle jo ennen toista taukoa, ja päätösjakson aluksi Oona Hirsimäki kasvatti eron kahteen. Milla Keituri kavensi vielä PSS:lle ennen kuin Järvi ja Hirsimäki laukoivat Pirkat tavoittamattomiin.

EräViikingit pääsi kahden tappion jälkeen taas voiton makuun, kun Northern Stars taipui kotonaan Espoossa 6-2. Liiganousija kävi toisessa erässä johdossa ensin Taia Lehikoisen ensimmäisellä liigamaalilla ja sitten Jenna Jolkkosen laukauksella vapaalyöntikuviosta, mutta vieraat kuittasivat molemmat. Voittomaaliksi jääneen 3–2-osuman iski päätösjakson alussa Natalie Sandström, ja noin viisi minuuttia ennen loppua EräViikingit komisteli lukemia kolmesti puolessatoista minuutissa.

TPS:llä on sarjakärjessä nyt kolmen pisteen etumatka SB-Prohon, josta EräViikingit on pisteen päässä.

Sarja jatkuu keskiviikkona ottelulla EräViikingit–PSS ja Tampereen derbyllä Classic–Koovee.

F-liigan miesten sarjan lauantain mittelöt päättyivät vierasvoittoihin, kun OLS kaatoi Helsingissä EräViikingit 6-1 ja Oilers Lahdessa LASBin 9-5.

EräViikinkien Benjamin Tenhonen kykeni vielä kuittaamaan Eetu Tolosen OLS:lle iskemän avausmaalin, mutta toisen erän puolivälissä OLS karkasi. Se osui viidessä minuutissa kolmesti, kun ensin isäntiä rankaisi Aaro Haverinen, sitten Kimi Vänttilä ja vielä Kalle Lintalan upeasta syötöstä Joona Karjula. Päätöserässä komistelivat vielä Iiro Savela sekä vaihdosta tullut Eerik Lukkari lukemia. EräViikingit ei saanut avopaikkoja kavennukseen rakennettua edes ilman maalivahtia, ja kaukolaukaukset hoiti tarkasti torjunut OLS-vahti Riku Panuma.

Lahdessa oli vielä avauserä tasainen isäntien Jere Sulanderin kavennettua Lauri Eloluodon ja Eetu Sorvalin Oilersille laukoman kahden maalin johdon yhteen. Toisessa erässä Öljymiehet kuitenkin karkasivat, kun Sorvali, Oliver Sillanpää, Antti Suomela, Santeri Lindfors ja jälleen Sillanpää latoivat toisen tauon tilanteeksi 7–1-vierasjohdon. Lauri Eloluodon vierasmaalin jälkeen Matias Sihvonen, Roni Laasonen ja Atte Raappana iskivät kolme perättäistä kavennusta, mutta taisteluun kauden avauspisteestään ei LASB enää ehtinyt. Oilersista löytyi tänään kuusi maalintekijää, ja Markus Markkola merkkautti tehokkaimpana lukemat 1+2.

F-liigan miesten sarjan sunnuntain ottelut ovat Oilers–OLS, SPV–Westend Indians ja Nurmon Jymy–Hawks.