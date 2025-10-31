Veikkaus Oy

Loton potti jatkaa kasvuaan – Pirkanmaata lykästi

1.11.2025 22:56:18 EET | Veikkaus Oy | Tiedote

Illan arvonnassa ei löytynyt yhtään täysosumaa, joten ensi lauantaina Lotossa on tarjolla neljän miljoonan euron potti.

Henkilö pitää älypuhelinta, jossa on auki lotto-sovellus.

Loton kierroksen 44/2025 oikea rivi on 4, 9, 11, 13, 19, 29, 34 sekä lisänumero 37. Plusnumeroksi arvottiin 18.

Suurimmat voitot saavutettiin kahdella 6+1-tuloksella, joilla molemmilla sai 62 476,88 euroa. Pirkanmaa oli tämän arvonnan onnekkain maakunta, sillä toinen voitoista lähti tamperelaiselle nettipelaajalle. Toinen voitto matkasi puolestaan neljän pelaajan porukalle, jonka oma porukkapeli oli laadittu veikkaus.fi:ssä. Porukan oli laatinut mänttä-vilppulalainen nettipelaaja ja muut porukan jäsenet ovat Mänttä-Vilppulasta ja Tampereelta.

Milli-pelin päivän oikea rivi on 7, 8, 18, 19, 24, 33 ja lisänumero 22. Millistä ei tänäänkään löytynyt päävoittoa.

Lauantai-Jokerin voittorivi on 7 4 6 0 0 8 7. Arvonnassa ei löytynyt osumia kahdesta ylimmästä voittoluokasta.

Lomatonnin voittorivi on Hanoi 7. Tonnin voittoja lähti jakoon kymmenen kappaletta.

Katso kaikki tulokset ja voitonjako

Avainsanat

Veikkauslottojokerilomatonnimilli

Henkilö pitää älypuhelinta, jossa on auki lotto-sovellus.
