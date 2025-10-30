Odotettu historiallinen romaani, Heli Gallianon Sudenneito on julkaistu

Kirjailija Heli Gallianon odotettu neljäs historiallinen romaani Sudenneito julkaistiin 1.11.2025 Gallianon nykyisessä kotikaupungissa Tampereella. Sudenneito jatkaa Gallianon aiemmista teoksista tutun Caterina Castelvetron tarinaa, mutta toimii hyvin myös itsenäisenä teoksena.

"Ellei Giacomo halunnut minun menevän Modenaan, kirje ei voinut olla syy matkaani. Sen sijaan olin aivan varma, että hän oli toivonut minun löytävän sen ja tekevän niin kuin siinä kehotettiin."



Caterina Castelvetron aviomies Klaus lähtee mukaan Riian valtaukseen. Eletään vuotta 1621. Kun Caterina valmistautuu emännöimään pariskunnan kartanoa Viheriää ja huolehtimaan kahdesta lapsestaan Jacobista ja Aurorasta, hän saa yllättäen kirjeen serkultaan Italiasta. Serkku pyytää Caterinaa ottamaan suojiinsa tyttärensä, jota inkvisitio vainoaa noitana. Samasta tilanteesta menneisyydessään selvinnyt Caterina on epävarma, sillä hän joutui aikoinaan itse vainojen kohteeksi serkkutyttönsä kateuden seurauksena. Hän pyytää neuvoa vanhalta suojelijaltaan Amedeo Sassettilta ja päätyy salaisuuksia tihkuvalle matkalle Amsterdamista Venetsiaan ja Modenaan, jonne hänen ei pitänyt enää koskaan palata. Onnistuuko Caterina viimeinkin jättämään menneisyyden aaveet taakseen?



Heli Galliano (s. 1969) on tamperelainen yhteiskuntatieteiden maisteri, kirjailija ja kääntäjä, joka palasi Suomeen asuttuaan 27 vuotta Modenan maaseudulla Italiassa. Vapaa-ajallaan hän tekee kävelyretkiä Pegaso-koiravaarin kanssa, pyöräilee ympäri kotikaupunkiaan ja yrittää herättää uudelleen henkiin vanhaa yrttiharrastustaan.

Sudenneito

354 sivua

Kovakantinen, sidottu

Isbn 978-952-399-994-7

Saatavilla Storian ja Bookyn valikoimista

