SDP:n Kim Berg: Hallitus ei voi enää sivuuttaa hyvinvointialueiden rahoitusongelmaa
Hyvinvointialueiden talous on ajautunut kestämättömään tilanteeseen, mikä uhkaa sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuutta. Kansanedustaja Kim Berg (SDP) vaatii hallitusta ryhtymään kiireellisesti toimiin rahoituslain korjaamiseksi.
– Hyvinvointialueet ovat joutuneet kohtuuttomaan asemaan. Rahoituslaki on laadittu aivan toisenlaisiin olosuhteisiin kuin missä nyt elämme. Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset ovat nousseet rajusti inflaation, palkkaratkaisujen ja vuokralääkärien kustannusten vuoksi. Kun laki ei huomioi riittävästi tätä kehitystä, alueet joutuvat tekemään päätöksiä, jotka voivat olla ristiriidassa perustuslain kanssa. Hallituksen on kannettava vastuunsa ja korjattava laki, Berg sanoo.
Bergin mukaan rahoituslaki laadittiin viime hallituskaudella hillitsemään kustannusten kasvua ja turvaamaan julkisen talouden kestävyyttä. Käytännössä laki on kuitenkin osoittautunut monilta osin ongelmalliseksi. Viimeisimpänä varoittavana esimerkkinä on hallinto-oikeuden päätös Etelä-Karjalan hyvinvointialueen lainvastaisesta budjetista.
– Nykyinen tilanne, jossa rahoituslain noudattaminen voi johtaa perustuslain rikkomiseen ja toisaalta perustuslain noudattaminen rahoituslain rikkomiseen, ei varmasti ollut uudistuksen tavoite. Siksi rahoituslakia on korjattava ja yksinkertaistettava. On myös vaikea ymmärtää, miksi kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen ei ole tehnyt enemmän tilanteen ratkaisemiseksi – etenkin, kun useat hallituspuolueetkin ovat vaatineet rahoituksen korjaamista, Berg toteaa.
Berg muistuttaa, että kaikki maan hyvinvointialueet ovat yhteistyöryhmä H23:n kautta esittäneet yhteisen linjauksensa Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL) ja valtiovarainministeriölle rahoitusmallin ongelmien korjaamiseksi.
– Hyvinvointialueiden mukaan rahoitusmallia on korjattava perusteellisesti. Alueet ovat yksimielisiä siitä, mitä tulisi tehdä, ja ovat esittäneet yhteisen näkemyksensä valtiovarainministeriölle ja THL:lle. Niiden mukaan rahoituksen taso oli alun perin liian matala, eikä nykyinen malli reagoi riittävästi kustannustason muutoksiin. Hyvinvointialueindeksin laskentaa on korjattava – ilman muutoksia ongelmat vain jatkuvat ja kasvavat. Samalla mallia tulisi yksinkertaistaa: palvelutarpeen määrittelyä selkeyttää, uusia indikaattoreita välttää lisäämästä ja lopettaa nollasummapeli rahoituksessa, Berg kertoo.
Bergin mielestä rahoitusmallin jatkokehittäminen edellyttää pitkäjänteisyyttä ja parlamentaarista valmistelua.
– Muutokset on tehtävä ennakoiden ja hallitusti. Paras ratkaisu olisi asettaa parlamentaarinen työryhmä, joka varmistaa pitkäjänteisen ja vakaasti pohjustetun uudistuksen. Kyse on koko suomalaisen hyvinvointivaltion tulevaisuudesta ja julkisen terveydenhuollon elinvoimasta. Orpon hallituksella on kaikki keinot käytettävissään – nyt ne on otettava käyttöön, Berg painottaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kim BergEduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja - riksdagsledamotPuh:050 514 3196
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
Kim Berg vald till vicepresident för Nordiska rådet30.10.2025 15:31:53 EET | Pressmeddelande
Nordiska rådet har valt riksdagsledamot Kim Berg (SDP) till rådets vicepresident. Till president valdes Ville Väyrynen (Saml). Berg fungerar som vicepresident under år 2026, då Finland och Åland är ordförandeland i Nordiska rådet.
Kim Berg Pohjoismaiden neuvoston varapresidentiksi30.10.2025 15:31:53 EET | Tiedote
Pohjoismaiden neuvosto on valinnut kansanedustaja Kim Bergin (SDP) neuvoston varapresidentiksi. Neuvoston presidentiksi valittiin Ville Väyrynen (Kok.). Berg toimii varapresidenttinä vuonna 2026, jolloin Suomi ja Ahvenanmaa ovat Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajamaa.
SDP:n Aki Lindén: Miten soterahoituksen kriisi ratkaistaan30.10.2025 12:45:24 EET | Tiedote
Keskustelu soterahoituksen riittävyydestä ja eräiden hyvinvointialueiden suoranaisesta kriisistä on käynyt viime päivinä kuumana. Tämä ei ole ihme, sillä yt-neuvotteluja käydään jo 16 alueella 22:sta, ja joillakin niistä on uhattuna satoja työpaikkoja. Irtisanomiset johtaisivat palveluiden rajuun heikentymiseen. Myös poliittinen keskustelu on kiivasta. Hyvinvointialueiden valtionrahoitus muodostaa 30 % valtion vuoden 2026 talousarviosta. Merkittävin yksittäinen syy tilanteeseen on hyvinvointialueiden aloitusvuoden 2023 korkea inflaatio ja muu voimakas kustannustason nousu, joita ei vuonna 2021 säädetyssä hyvinvointialueiden rahoituslaissa voitu ennakoida. Vuoden 2023 kustannukset ylittivät 5 % (1,4 miljardia euroa) alueiden rahoituksen. Tämä toistui lievempänä (1,1 miljardia euroa) vuonna 2024. Tätä ei alueiden enemmistö pysty kuromaan umpeen vuoteen 2026 mennessä, vaikka taloustilanne vuosina 2025 ja 2026 on parempi. Nykyisen hallituksen olisi pitänyt reagoida tähän jo vuonna 2024 pid
Sofia Virta ja Lotta Hamari peräänkuuluttavat pikaista ryhtiliikettä vauvaperheiden tukemiseksi – hyvinvoivat perheet ovat Suomen tulevaisuuden perusta29.10.2025 15:54:00 EET | Tiedote
Eduskunnan turvallisen odotus- ja vauva-ajan edistämisryhmän puheenjohtajat Sofia Virta ja Lotta Hamari muistuttavat, että vauvaperheiden hyvinvointi on yhteiskunnan kestävyyden ja tulevaisuuden kannalta kriittinen kysymys. Hyvinvoivat vauvat ja perheet eivät ole vain yksilön asia vaan kansanterveyden- ja talouden, syntyvyyden ja yhteiskunnan elinvoiman kulmakivi.
Pinja Perholehto (SDP): Sannfinländarna vill ersätta utbildningens och forskningens frihet med identitetspolitik28.10.2025 12:56:00 EET | Pressmeddelande
Nordiska rådet samlas i Stockholm den här veckan. Enligt rådets medlem Pinja Perholehto fortsätter Sannfinländarna där på samma linje som de redan slagit in på i Finland: att montera ned utbildningens och forskningens frihet och ersätta den med identitetspolitiskt nonsens.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme