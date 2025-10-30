Ronja Honkala Tradenomiopiskelijoiden puheenjohtajaksi
Viikonloppuna kokoontunut Tradenomiopiskelijoiden liittokokous valitsi uuden hallituksen vuodelle 2026.
Puheenjohtajaksi valittiin Ronja Honkala (Jyväskylän Tradenomiopiskelijat ry) ja varapuheenjohtajaksi Milla Kärkkäinen (Lappeenrannan Tradenomiopiskelijat LapTOp ry).
Hallituksen jäseniksi valittiin Ida Nousiainen (Handel och Service Studerandeförening HanSe SF rf). Viivi Kurppa (Kuopion Tradenomiopiskelijat ry), Annastiina Similä (Atkins ry), Laura Keskikastari (Kuopion Tradenomiopiskelijat ry), Jake Ollikainen (Jyväskylän Tradenomiopiskelijat ry), Salli Sarvela (Seinäjoen Tradenomiopiskelijat - SULKA ry) ja Tommi Tamminen (Lappeenrannan Tradenomiopiskelijat - LapTOp ry).
Liittokokouksen julkilausuma otti kantaa kansainvälisten korkeakouluopiskelijoiden tilanteeseen. Tradenomiopiskelijat kantaa huolta siitä, etteivät he saa riittävästi tukea integroitumisessa yhteiskuntaamme.
Monelle kansainväliselle opiskelijalle työllistymisen suurin este on kielitaitovaatimukset, minkä lisäksi työllistymiselle asetetut aikarajat asettavat haasteita.
- Korkeakoulujen tulee yhä vahvemmin tukea kielitaidon kehittymistä jo opintojen aikana. Kielitaidon vahvistuminen avaa ovia työelämään ja edesauttaa integroitumista yhteiskuntaan, sanoo Essi Lappalainen, Tradenomiopiskelijoiden vuoden 2025 puheenjohtaja.
Tradenomiopiskelijat vaatii yhdenvertaisia oleskelulupien ehtoja kaikilla korkeakoulujen tutkintotasoilla, myös alemmilla ammattikorkeakoulututkinnoilla.
- Emme voi katsoa sivusta, kun kansainväliset opiskelijat jäävät yksin ja heidän osaamisensa valuu hukkaan. Meidän on rakennettava tulevaisuutta yhdessä heidän kanssaan, linjaa Ronja Honkala, Tradenomiopiskelijoiden puheenjohtaja vuodelle 2026.
Liitto peräänkuuluttaa rakenteellisia ja asenteiden muutoksia sekä järkkymätöntä tahtoa, jotta kansainväliset opiskelijat voivat rakentaa elämäänsä yhteiskunnassamme tilapäisen vierailun sijaan.
Julkilausuman kokoneaisuudessaan voi lukea Tradenomiopiskelijoiden verkkosivuilla.
Tradenomiopiskelijat edustaa yli 14 000 tradenomi- ja BBA-opiskelijaa ja meillä on 30 jäsenyhdistystä ympäri Suomen. Pidämme tradenomiopiskelijoiden puolia ja tuomme esiin tradenomiopiskelijoiden etua erilaisilla foorumeilla. Olemme Tradenomien itsenäinen jäsenjärjestö. Tehtävänämme on maailman paras opiskelijaelämä.
Essi Lappalainen
Ronja Honkala
Olemme tulevaisuuteen katsova, maailman parhaan työelämän ja osaamisen puolesta vaikuttava yhteisö, jonka voima tulee tradenomien monipuolisesta osaamisesta. Olemme sitä, mitä jäsenemme erilaisissa uratilanteissa tarvitsevat: opintojen ja työelämän virkistäjä, mentori, manageri ja tarvittaessa puolustajakin. Toimimme ja viestimme käytännönläheisesti, kunnianhimoisesti ja pilke silmäkulmassa. Niin kuin tradenomit yleensäkin. Muiden korkeakoulutettujen tavoin olemme järjestäytyneet Akavaan ja meitä on lähes 33 000 yhteisössämme.
