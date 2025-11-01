Lakeudella luisti: SPV vei kärkiottelun ja Nurmon Jymy nappasi avausvoittonsa
Eteläpohjalaiset juhlivat F-liigassa sunnuntaina, kun Seinäjoen Peliveljet löi kärkiottelussa Westend Indiansin 3-2 ja Nurmon Jymy nappasi kauden avauspisteensä kaatamalla samoin lukemin jatkoajalla Hawksin.
Konsta Haukkala laukoi Seinäjoen Urheilutalolla SPV:n avauserässä johtoon, mutta sen jälkeen olivat tekopaikat tiukassa molempien puolustaessa esimerkillisesti. Vasta toisen erän viimeisellä minuutilla Eero Karjanlahti sivalsi Aaro Tammirannan esityöstä lukemiksi 2-0, ja kolmannessa erässä Joona Kajaala osui tilanteeksi jo 3-0. Indians nousi kuitenkin vielä: SPV:n ison paikan takakarvauksella ryöstänyt Jere Niemelä kruunasi suorituksensa nousulla ja komealla kavennusmaalilla, ja Joonatan Lindholm nosti vieraat jo maalin päähän. Viimeiset kolme minuuttia SPV-puolustus ja maajoukkuekutsun saanut maalivahti Teppo Liukkonen pitivät kuitenkin verkkonsa puhtaana.
Nurmon liikuntahallissa avasi maalinteon toisessa erässä Hawksin Kalle Laakso, mutta Jymyn Niklas Äijälä kuittasi pian. Maalin syötti 17-vuotias Julius Koitto, jolle piste oli liigauran ensimmäinen. Päätösjaksolla osat vaihtuivat, kun ensin osui Kalle Vaarala isännille johtomaalin mutta Antti Aarnio vastasi kohta tasoituksella. Ratkaisu nähtiin puoli minuuttia ennen loppua. Niklas Äijälä syötti kulmasta viistosti poikittain ja Eemil Äijälän suora matala jatkolaukaus painui Hawksin verkkoon ohi Toni Wuorenjuuren.
Sunnuntain kolmannessa ottelussa jatkoi eilen EräViikingit kaatanut OLS vierailuaan pääkaupunkiseudulla. Kohtelu Espoossa oli Helsinkiä tylympi, kun mestari Oilers murjoi oululaisia peräti 13-3. Illan sävel soi selvänä heti avauserässä, jossa Joona Hokkanen, Markus Salmi, Antti Suomela, Jasper Auvinen ja uudelleen Salmi takoivat taululle 13 minuutissa 5–0-johdon. Oilersin pistehaina häärivät Waltteri Vesterinen (1+3), Eetu Sorvali (1+2), Jasper Auvinen (2+1) ja Markus Salmi (0+3),
Sarjan kärjessä jatkavat tasapistein Oilers ja SPV, joista Indians jäi nyt kolmen pisteen päähän.
Maanantaina pelataan vielä ottelu EräViikingit–LASB, minkä jälkeen vuorossa on ensi viikonloppuna miesten ja U19-miesten maajoukkueiden EFT-turnaus Ruotsin Nyköpingissä.
