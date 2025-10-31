Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote 30.10.2025 17:48:58 EET | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 30.10.2025 Rakennuspalo, keskisuuri, Keskuskatu, Jämsä Jämsässä Keskuskadulla lattianpuhdistuskoneen sähköjohto sytytti pienen paloalun. Pelastuslaitos sai palon nopeasti sammumaan alkusammutuksella ja palo ei levinnyt syttymiskohdasta. Henkilövahinkoja ei aiheutunut.