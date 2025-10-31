Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

2.11.2025 20:08:57 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Jaa

Keski-Suomen pelastuslaitoksen tiedotteessa kerrotaan, että Karstulassa Keuruuntiellä syttyi tulipalo 100m² omakotitalon kattilahuoneessa. Pelastuslaitos sammutti palon ja tuuletti savun. Asuinrakennus säilyi asumiskelpoisena eikä henkilövahinkoja sattunut. Poliisi tutkii syttymissyytä.

Kuvituskuva
Kuvituskuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 2.11.2025

Onnettomuustiedote (rakennuspalo, keskisuuri, keuruuntie, Karstula)

Noin 100m2 yksikerroksisen omakotitalon kattilahuoneessa syttyi tulipalo. Pelastuslaitoksen tehtäväksi jäi sammutus ja raivaus kattilahuoneen osalta ja muiden tilojen osalta vähäisen savun tuulettaminen. Asuinrakennus säilyi asumiskelpoisena. Tulipalosta ei aiheutunut henkilövahinkoja. Kohteessa yhteensä 8 pelastuslaitoksen yksikköä. 

Poliisi tutkii palon syttymissyytä. 

Lisätietoja:  päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112

Avainsanat

pelastuslaitosonnettomuustiedotekeski-suomen pelastuslaitoshyvakskeski-suomen hyvinvointialue

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye