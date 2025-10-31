Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
Keski-Suomen pelastuslaitoksen tiedotteessa kerrotaan, että Karstulassa Keuruuntiellä syttyi tulipalo 100m² omakotitalon kattilahuoneessa. Pelastuslaitos sammutti palon ja tuuletti savun. Asuinrakennus säilyi asumiskelpoisena eikä henkilövahinkoja sattunut. Poliisi tutkii syttymissyytä.
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 2.11.2025
Onnettomuustiedote (rakennuspalo, keskisuuri, keuruuntie, Karstula)
Noin 100m2 yksikerroksisen omakotitalon kattilahuoneessa syttyi tulipalo. Pelastuslaitoksen tehtäväksi jäi sammutus ja raivaus kattilahuoneen osalta ja muiden tilojen osalta vähäisen savun tuulettaminen. Asuinrakennus säilyi asumiskelpoisena. Tulipalosta ei aiheutunut henkilövahinkoja. Kohteessa yhteensä 8 pelastuslaitoksen yksikköä.
Poliisi tutkii palon syttymissyytä.
Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Omaishoidon tukea myönnetään 1.11. alkaen päivitettyjen myöntämisen perusteiden mukaisesti31.10.2025 13:25:33 EET | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue ottaa käyttöön 1.11.2025 alkaen päivitetyt omaishoidon myöntämisen perusteet. Muutoksia on tullut työikäisten ja ikääntyneiden omaishoidon tuen myöntämisperusteisiin. Alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten osalta perusteet sen sijaan pysyvät pääosin ennallaan.
Keski-Suomi nostaa liikuntalääketieteen kansalliseen kärkeen – uudet tulokset korostavat elintapojen merkitystä eteisvärinän ehkäisyssä ja hoidossa31.10.2025 11:51:58 EET | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen tuore tutkimus tuo esiin liikuntaintervention vaikutuksia eteisvärinäpotilaiden terveyteen.
Uusi digipolku tukee senioreiden kaatumisten ehkäisyä – turvallisesti ja omassa tahdissa31.10.2025 09:25:18 EET | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue on julkaissut Kaatumisen ehkäisy -digipolun. Digipolku on tarkoitettu kaikille senioreille, jotka haluavat vahvistaa hyvinvointiaan ja ehkäistä kaatumisia. Digipolkua voi käyttää myös läheiset ja ammattilaiset, jotka tukevat ikääntyneiden arkea.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote30.10.2025 17:48:58 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 30.10.2025 Rakennuspalo, keskisuuri, Keskuskatu, Jämsä Jämsässä Keskuskadulla lattianpuhdistuskoneen sähköjohto sytytti pienen paloalun. Pelastuslaitos sai palon nopeasti sammumaan alkusammutuksella ja palo ei levinnyt syttymiskohdasta. Henkilövahinkoja ei aiheutunut.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote30.10.2025 17:18:46 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 30.10.2025 Liikenneonnettomuus, keskisuuri, Mikkelintie, Laukaa Mikkelintiellä sattui henkilöauton ja pakettiauton kylkikolari. Osallisena oli kaksi henkilöä, jotka eivät loukkaantuneet. Liikenne tapahtumapaikalla kulkee toista kaistaa pitkin. Kohteessa pelastuksen yksiköt Lievestuoreelta. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme