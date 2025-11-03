Kutsu 11.11.2025 Demography Talks -webinaariin: Työttömyys, terveys ja työkyky – mitkä tekijät edistävät ja mitkä hankaloittavat työllistymistä?

DEMOGRAPHY-ohjelman mediakutsu

Tervetuloa DEMOGRAPHY Talks -webinaariin 11.11.2025 klo 14–15.

Webinaarista julkaistaan myös lyhyt tiivistelmä jälkikäteen, tallenne on katsottavissa 2 viikon ajan.

Mistä on kyse?

Väestörakenteen muutoksen seurauksena työikäisten määrä pienenee. Työttömien työhakijoiden mahdollisuuksia työllistyä tulisi edistää ja työkyvystä huolehtia läpi työuran, jotta jo ennestään pienentyvä työllisten määrä ei supistu liian pieneksi.

Mutta millaisia ovat tehokkaat työllistämistä edistävät keinot? Muutosturvan ja työllistymisohjelmien avulla voidaan lisätä kontakteja työvoimavirkailijoihin ja osallistumista koulutuksiin, mutta voidaanko niillä vaikuttaa työttömyyden kestoon tai työllistymiseen?

Työllistymisen esteenä voivat usein olla myös työkyvyn ja terveyden ongelmat. Millaisia diagnosoituja sairauksia työttömillä työnhakijoilla on, ja miten ne ovat yhteydessä myöhempään työllistymiseen?

Ohjelma

Työllistymisohjelman vaikutus työttömien työllistymiseen

tutkimusprofessori Tomi Kyyrä, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, SustAgeable

Diagnosoitujen sairauksien yhteys työllistymiseen työttömillä työnhakijoilla

erikoistutkija Laura Salonen, Työterveyslaitos, LIFECON

DEMOGRAPHY Talks -webinaarisarja tarjoaa tutkittua tietoa väestön muutoksista. Webinaarit ovat tiiviitä, alle tunnin mittaisia tilaisuuksia, joissa tutkijat esittelevät kahta ajankohtaista tutkimusta väestöön liittyvistä aiheista. Webinaarit konkretisoivat parhaillaan käytävää yhteiskunnallista keskustelua ja antavat siihen uusia näkökulmia. Webinaarissa esiteltäviä tutkimuksia rahoittaa strategisen tutkimuksen neuvosto, joka toimii Suomen Akatemian yhteydessä.