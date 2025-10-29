SuPer: Yksityisen sosiaalipalvelualan tes-neuvottelut (SOSTES) alkavat 3. marraskuuta – palkkauksen ja työhyvinvoinnin parantaminen kärkitavoitteita

Yksityisellä sosiaalipalvelualalla työskentelee noin 72 000 työntekijää. Sote ry:n nimissä neuvottelevat SuPer, Erto ja Tehy. SuPer on toimialan suurin työntekijäjärjestö.

SOSTES-sopimusta noudatetaan sosiaalialan palveluyksiköissä, kuten esimerkiksi yksityisissä vanhusten ja vammaisten palvelutaloissa, vanhainkodeissa, ensi- ja turvakodeissa, kotipalveluissa ja erilaisissa sosiaali- ja terveysjärjestöissä.

– On erittäin tärkeää pitää yksityiset sosiaalialan työpaikat houkuttelevina hoitoalan ammattilaisille ennen kuin hoitajapula tulevaisuudessa taas räjähtää käsiin. He tekevät samoja töitä kuin julkisen sektorin hoitajat ja tarvitsemme heitä kipeästi väestön ikääntyessä, SuPerin sopimusneuvottelija Jukka Parkkola sanoo.

Jäsenet haluavat myös parempaa työhyvinvointia

Palkkaukseen ja työaikoihin koskevien määräysten lisäksi SuPer tuo neuvottelupöytään työssäjaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemisen. Nämä teemat ovat nousseet jäsenkyselyssä tärkeänä esille.

– Huoltosuhteen vuoksi Suomessa on tärkeää saada työntekijät jaksamaan työssään eläkeikään asti ja pidempäänkin. Yksityisen sosiaalipalvelualan työn ehdot ovat siten laaja yhteiskunnallinen kysymys, Parkkola sanoo.

SOSTES-sopimusta on tarkoitus selkeyttää siten, että työnantajien ja työntekijöiden olisi helpompi tulkinta sen säädöksiä. Parkkola perää myös suurempaa remonttia palkkausjärjestelmään.

– Palkan tulee olla kannustava ja huomioida työntekijän osaaminen. Kannustava palkkausjärjestelmä on tärkeä osa hyvinvoivaa työyhteisöä.

Hallituksen työelämäheikennykset iskevät hoitoalaan

Maan hallitus on tehnyt useita heikennyksiä työntekijän asemaan. Muutokset heikentävät hoitoalan houkuttelevuutta sekä superilaisten toimeentuloa ja työhyvinvointia.

– Heikennysten torjuminen on yhtä tärkeää kuin parannusten hakeminen työehtosopimusneuvotteluissa, sanoo SuPerin yksityissektorin neuvottelupäällikkö Pia Zaerens.