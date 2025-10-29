Julkisjohtajan on saatava toimijat pois poteroistaan

Sote-uudistus eriytti sivistys- ja sote-palvelut eri organisaatioihin, mikä on lisännyt painetta verkostomaiselle yhteistyölle ja saumattomille palveluketjuille. Julkisjohtamisen väitöstutkimuksen mukaan kuntien sivistystoimen johtajilta vaaditaan nyt kykyä sitouttaa eri osapuolet yhteisiin tavoitteisiin ja luoda luottamusta, jotta toimijat saataisiin pois omista poteroistaan.

Tiukka taloustilanne kuitenkin vaikeuttaa yhteistyötä. On vaarana, että sekä kunnat että hyvinvointialueet optimoivat vain omaa toimintaansa kokonaisuuden kustannuksella.

– Tämä vaatii sekä organisaatioilta että johtajilta uudenlaista asennetta. On uskallettava joustaa omista tavoitteista, jotta voidaan saavuttaa jotain suurempaa yhdessä. On kyettävä luopumaan yksilöjohtajan roolista ja vain oman talon etujen ajamisesta, toteaa Mattila.

Jos yhteistyö epäonnistuu, asiakas kärsii.

– Asiakas huomaa yhteistyön epäonnistumisen nopeasti. Hän voi joutua selittämään tarpeensa yhä uudelleen eri ihmisille tai huolehtimaan itse, että tieto kulkee toimijalta toiselle. Tämä on tehotonta ja turhauttavaa, Mattila sanoo.

Luottamus ja vuoropuhelu uuden ajan johtamista

Mattilan tutkimuksen keskeinen tulos on, että perinteinen, hierarkkinen johtaminen ei enää toimi ratkottaessa aikamme monimutkaisia ongelmia. Esimerkiksi liikkumattomuus on monien tekijöiden summa, jonka torjumiseen tarvitaan eri organisaatioiden ja ammattilaisten panostusta. Yhteistyö edellyttää keskinäistä luottamusta, sitoutumista ja jaettua johtajuutta, jossa vastuu tuloksista on kaikilla ja verkoston vetovastuukin voi vaihdella.

Myös sujuva palvelutuotanto edellyttää jatkuvaa vuoropuhelua ja selkeitä tavoitteita. Onnistuessaan uudenlainen yhteistyö näyttäytyy kuntalaiselle saumattomana palveluna.

– Tavoitetila on, että asiakas ei edes huomaa asioivansa usean eri organisaation kanssa. Palvelukokonaisuus on eheä, tieto kulkee ja ihminen kokee tulevansa aidosti autetuksi. Yhteistyö ei ole naiivi ratkaisu kaikkeen, mutta ilman sitä emme tee välttämättä oikeita asioita ja pitkässä juoksussa kustannukset nousevat, Mattila tiivistää.

Väitöskirja

Mattila, Eija (2025) Organisaatioiden välinen yhteistyö kuntien sivistyspalveluissa: verkostomaisen yhteistyön ja palveluintegraation johtaminen kuntien sivistyspalveluiden yhdyspinnoilla. Acta Wasaensia 568. Väitöskirja. Vaasan yliopisto.

Julkaisun PDF

Väitöstilaisuus

KTM, KM Eija Mattilan väitöstutkimus ”Organisaatioiden välinen yhteistyö kuntien sivistyspalveluissa: verkostomaisen yhteistyön ja palveluintegraation johtaminen kuntien sivistyspalveluiden yhdyspinnoilla” tarkastetaan perjantaina 7.11.2025 klo 12 Vaasan yliopiston Nissi-auditoriossa.

Väitöstilaisuutta on mahdollista seurata myös etäyhteyden kautta:

Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii HTT Jenni Airaksinen (Kunnallisalan kehittämissäätiö) ja kustoksena professori Tomi Kallio.

Lisätietoja

Eija Mattila valmistui Turun yliopistosta kauppatieteiden maisteriksi vuonna 2018 ja kasvatustieteiden maisteriksi vuonna 1992. Hän työskentelee Huittisten kaupungin sivistysjohtajana.