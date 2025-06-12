KSOY:n vuoden 2025 urheilijastipendin saajat on valittu

3.11.2025 12:53:16 EET | Kymenlaakson Sähkö Oy | Tiedote

Kymenlaakson Sähkö on jakanut vuoden 2025 stipendit kymmenelle urheilijalle. Stipendien tarkoituksena on kannustaa lajiinsa sitoutuneita nuoria urheilijoita eteenpäin ja menestykseen lajinsa parissa.

Tiedotekuvassa Aino Sipiläinen ja Teppo Malinen.
Vastaanotimme tänä vuonna noin 110 hakemusta. Kiitämme lämpimästi kaikista hakemuksista, ja toivotamme kaikille hakijoille onnea ja menestystä harrastusten parissa.

Kymenlaakson Sähkö on jakanut stipendejä jo noin 20 vuoden ajan. Stipendin arvo on saajalle 800 euroa.

Stipendien saajat 2025 ovat:

Jenna Laitinen, voimanosto ja penkkipunnerrus (Kouvola)

Teppo Malinen, triathlon (Kotka)

Isabella Nousiainen, maastohiihto, juoksu ja ampumahiihto (Kouvola)

Jenna Pulkkinen, uinti (Kouvola/California State University, Fresno, Yhdysvallat)

Niko Putkinen, kestävyysjuoksu (Kotka)

Enni Räisänen, yleisurheilu, keskipitkät matkat (Kouvola)

Aino Sipiläinen, ampumahiihto (Orimattila)

Juho Soikkeli, keihäänheitto (Kouvola)

Eetu Takanen, hiihtosuunnistus (Hamina)

Joni Turpeinen, rallicross ja jokamiehenluokka (Kotka)

KSOY tekee viestintäyhteistyötä muutamien stipendiaattien kanssa ja pääsemmekin seuraamaan Isabellan, Ainon, Tepon, Jennan (Pulkkinen) ja Nikon tarinaa omassa lajissaan.

Aino Sipiläinen kertoi hakemuksessaan, että stipendi mahdollistaisi hänelle osallistumisen useampiin ampumahiihdon kilpailuihin ja leireihin, mikä puolestaan edistäisi entistä tavoitteellisempaa harjoittelua. Stipendisummaa hän aikoi käyttää ampumahiihdon peruskuluihin kuten panoksiin, suksiin, monoihin ja leirikustannuksiin.

Teppo Malinen on triathlonin harrastaja ja sitoutunut lajiin pitkällä tähtäimellä tavoitteenaan maailman huipputaso. Hänen suunnitelmanaan on käyttää stipendisummaa varustehankintoihin (mm. aika-ajopyörän hankintaan) sekä mahdollisen alppimaja-leireilyn kustantamiseen.

Lämpimät onnittelut stipendiaateille.

Kymenlaakson Sähkö on kaupunkien ja kuntien omistama energiakonserni, jonka pääliiketoiminnot ovat energian tuotanto ja verkkoliiketoiminta. Konsernin muodostavat energialiiketoimintaa harjoittava Kymenlaakson Sähkö Oy ja sen kokonaan omistamat tytäryhtiöt, verkkoliiketoimintaa harjoittava Kymenlaakson Sähköverkko Oy ja liittymisjohtoliiketoimintaa harjoittava Suomen Liittymisjohdot Oy. 

Liikevaihtomme vuonna 2024 oli 108,5 miljoonaa euroa, ja konsernissa työskentelee noin 55 asiantuntijaa. Olemme alueemme merkittävin energiayhtiö asiakasmäärällä mitattuna. Palvelemme yli 100 000 asiakasta pääasiassa neljän maakunnan alueella — Kymenlaakson lisäksi Etelä-Karjalassa, Uudellamaalla sekä Päijät-Hämeessä. Toimipaikkamme sijaitsevat Kouvolan Elimäellä ja Kotkassa.

Lue lisää julkaisijalta Kymenlaakson Sähkö Oy

KSOY on jakanut vuoden 2024 stipendit sitoutuneille ja tavoitteellisille nuorille urheilijoille. Stipendien tarkoituksena on kannustaa nuoria harrastajia eteenpäin ja menestykseen lajinsa parissa. Vastaanotimme tänä vuonna noin 120 hakemusta, ja stipendin saa 10 hakijaa. Kiitämme lämpimästi kaikista hakemuksista, ja toivotamme kaikille onnea ja menestystä harrastusten parissa. Kymenlaakson Sähkö on jakanut stipendejä jo lähes 20 vuoden ajan. Stipendin arvo on saajalle 800 euroa.

