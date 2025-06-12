KSOY:n vuoden 2025 urheilijastipendin saajat on valittu

Vastaanotimme tänä vuonna noin 110 hakemusta. Kiitämme lämpimästi kaikista hakemuksista, ja toivotamme kaikille hakijoille onnea ja menestystä harrastusten parissa.

Kymenlaakson Sähkö on jakanut stipendejä jo noin 20 vuoden ajan. Stipendin arvo on saajalle 800 euroa.

Stipendien saajat 2025 ovat:

Jenna Laitinen, voimanosto ja penkkipunnerrus (Kouvola)

Teppo Malinen, triathlon (Kotka)

Isabella Nousiainen, maastohiihto, juoksu ja ampumahiihto (Kouvola)

Jenna Pulkkinen, uinti (Kouvola/California State University, Fresno, Yhdysvallat)

Niko Putkinen, kestävyysjuoksu (Kotka)

Enni Räisänen, yleisurheilu, keskipitkät matkat (Kouvola)

Aino Sipiläinen, ampumahiihto (Orimattila)

Juho Soikkeli, keihäänheitto (Kouvola)

Eetu Takanen, hiihtosuunnistus (Hamina)

Joni Turpeinen, rallicross ja jokamiehenluokka (Kotka)

KSOY tekee viestintäyhteistyötä muutamien stipendiaattien kanssa ja pääsemmekin seuraamaan Isabellan, Ainon, Tepon, Jennan (Pulkkinen) ja Nikon tarinaa omassa lajissaan.

Aino Sipiläinen kertoi hakemuksessaan, että stipendi mahdollistaisi hänelle osallistumisen useampiin ampumahiihdon kilpailuihin ja leireihin, mikä puolestaan edistäisi entistä tavoitteellisempaa harjoittelua. Stipendisummaa hän aikoi käyttää ampumahiihdon peruskuluihin kuten panoksiin, suksiin, monoihin ja leirikustannuksiin.

Teppo Malinen on triathlonin harrastaja ja sitoutunut lajiin pitkällä tähtäimellä tavoitteenaan maailman huipputaso. Hänen suunnitelmanaan on käyttää stipendisummaa varustehankintoihin (mm. aika-ajopyörän hankintaan) sekä mahdollisen alppimaja-leireilyn kustantamiseen.

Lämpimät onnittelut stipendiaateille.