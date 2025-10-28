Sillanrakennustöiden johdosta muutoksia Kehä III (Kantatie 50) liikenteelle Mankin sillan kohdalla
Marraskuussa 10.11.2025 alkaa Mankin ylikulkusillan muotin purkutyö. Työ tapahtuu 10.11.2025 alkaen neljänä arkiyönä viikolla 46 (10–14.11.2025) klo. 21.00 – 06.00.
Työn rakennuttajana toimii Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Urakoitsijana kohteessa toimii Destia Oy ja urakan valvonnasta vastaa Rakennuttajatoimisto HTJ Oy.
Yhteyshenkilöt
Projektipäällikkö Timo Repo, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, puh. 0295 021 338
Työmaapäällikkö Olli Kiiskinen, Destia Oy, puh. 040 621 2606
Valvontakonsultti Jesse Tikka, Rakennuttajatoimisto HTJ Oy, puh. 040 6747775
