Sillanrakennustöiden johdosta muutoksia Kehä III (Kantatie 50) liikenteelle Mankin sillan kohdalla

3.11.2025 12:06:00 EET | Uudenmaan ELY-keskus | Tiedote

Marraskuussa 10.11.2025 alkaa Mankin ylikulkusillan muotin purkutyö. Työ tapahtuu 10.11.2025 alkaen neljänä arkiyönä viikolla 46 (10–14.11.2025) klo. 21.00 – 06.00.

Kartta.
Kehä III (Kt 50) liikenne katkaistaan rakentamisen ajaksi ja liikenne ohjataan kiertotielle.

Työn rakennuttajana toimii Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Urakoitsijana kohteessa toimii Destia Oy ja urakan valvonnasta vastaa Rakennuttajatoimisto HTJ Oy.

Yhteyshenkilöt

Projektipäällikkö Timo Repo, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, puh. 0295 021 338
Työmaapäällikkö Olli Kiiskinen, Destia Oy, puh. 040 621 2606
Valvontakonsultti Jesse Tikka, Rakennuttajatoimisto HTJ Oy, puh. 040 6747775

Tietoja julkaisijasta

ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.

