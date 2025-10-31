Malminkartanon keskiosaan suunnitelmat edenneet – uusia koteja arviolta tuhannelle
Malminkartanon juna-aseman välittömään läheisyyteen Malminkartanontien varteen suunnitellaan uutta asuinrakentamista, kivijalkaliiketiloja, päiväkotia sekä pysäköintiratkaisuja. Suunnitelmaan voi tutustua verkossa 24. marraskuuta asti. Suunnitelmaa esitellään 4. marraskuuta Malminkartanon monikielisessä asukasillassa.
Suunnitelma on laadittu Malminkartanon suunnitteluperiaatteiden mukaisesti. Ensimmäisten, vuoden 2022 luonnosten jälkeen suunnitelmissa on supistettu rakentamisen laajuutta ja se sijoittuu Malminkartanontien varteen.
Merkittävä osa Kartanonmetsästä säilytetään, ja pääosa nykyisistä kaavoittamattomista alueista kaavoitetaan puistoksi tai virkistysalueeksi. Samalla selvitetään miten ulkoilureittejä voisi kehittää Kartanonmetsän alueella.
Malminkartanontietä ja aseman aluetta on tarkoitus tehdä viihtyisämmäksi. Aseman pystysuuntaisia kulkuyhteyksiä parannetaan. Lisäksi tutkitaan, missä uusi Myyrmäenbaana kulkisi pohjois-etelä -suunnassa. Uusi pyöräbaana voisi kulkea Kartanonmetsän alitse tunnelissa.
Tutustu aineistoon verkossa
Kaavoitusaineisto on esillä verkkosivuilla hel.fi/suunnitelmat ja Malminkartanon kirjastolla 24.marraksuuta asti.
Malminkartanon monikielinen asukasilta järjestetään 4. marraskuuta kello 17.00–19.30 Malminkartanon ala-asteen koulun ruokalassa, osoitteessa Puustellintie 6. Tilaisuudessa kerrotaan laajasti Malminkartanon ajankohtaisista asioista. Tilaisuudessa esitellään Malminkartanon keskiosan kaavahanke. Tarkemmat tiedot asukasillasta löytyvät verkosta.
