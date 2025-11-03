Peltovalvonnat päättyneet Pohjois-Savossa, selvityspyyntöjä lähes puolelle tiloista

Pohjois-Savossa pinta-alaperusteisia tukia vuonna 2025 haettiin 2947 tilalle. Pohjois-Savon ELY-keskuksen suorittamissa peltovalvonnoissa tehtiin noin 70 tilalle valvontaa, yksittäisten lohkojen tarkastuksia tehtiin paikan päällä noin 500 lohkolle. Joitain lohkokotaisia tarkastuksia voidaan tehdä vielä lumien tuloon saakka. Yhteydenottoja kuntiin on tullut pääasiassa vähemmän kuin aiemmin mutta teknisten haasteiden määrä on ollut korkeaa.

Selvityspyynnöt osana valvontaa

Monitoroinnin selvityspyyntöjä peltotukihaussa lähetettiin yhteensä 5214 kappaletta noin 1410 tilalle, mikä kattaa lähes puolet alueen tuenhakijoista. Selvityspyynnöistä hyväksyttiin 3502, hylättiin 14 ja 97 erääntyi ilman vastausta määräaikaan mennessä. Selvityspyynnöistä 532 pyyntöä passivoitui. Pohjois-Savon ELY-keskus lähetti 200 selvityspyyntöä peltovalvonnassa ja valvonnan yhteydessä annettiin 33 korjauskehotusta. Lisäksi kuntien maaseutupalvelut Pohjois-Savossa lähettivät 51 lohkomuutosta Pohjois-Savon ELY-keskuksen käsiteltäväksi.

– Selvityspyyntöjen korkea määrä ja vähäinen osuvuus kertovat monitoroinnin kattavuudesta sekä vastausten tulkinnasta varsin lempein ottein. Järjestelmän kehittyessä voidaan odottaa määrän ja teknisten ongelmien sekä tulkinnan haasteiden vähenevän. Samalla valvonta eri tukiehtoihin ja toimenpiteisiin kuitenkin laajenee, kommentoi valvontapäällikkö Pauli Lehtonen, Pohjois-Savon ELY-keskus.



Selvityspyynnöt liittyivät pääosin satelliittiseurantaan eli monitorointiin, jossa viljelijöitä pyydettiin toimittamaan valokuvia kasvulohkoiltaan. Kuvien avulla tarkastettiin, että lohkoilla harjoitettiin tukiehtojen mukaista viljelyä.

Yhteydenottoja ja haasteita kuvissa

Kuntien maaseutuhallinnolle yhteydenottoja on tullut yksittäisissä tilanteissa. Epäselvät tapaukset on käsitelty yhdessä ja tarvittaessa on pyydetty lisäkuvia tai tehty maastokäyntejä. Maastokäyntejä on tehty vain yksittäistapauksissa.

Pääasiassa yhteydenottoja on tullut vähemmän kuin aiemmin mutta teknisten haasteiden määrä on usealla alueella pysynyt samana, ellei lisääntynyt. Toistuvia haasteita on ollut epätarkat tai huonosti kohdistetut kuvat, kuvien ottaminen liian myöhään ja kuvien vajaavaiset lisätiedot. Myös perusvirheet ovat olleet toistuvia, osalla ei ole käytössä Vipu-mobiilia ollenkaan.

– Monissa tapauksissa kuva oli otettu kasvustoon kohdistaen, jolloin lohkon yleisilmettä ei voinut nähdä. Näistä jouduttiin laittamaan uusia kuvapyyntöjä. Yhteysongelmien lisäksi ilmeni jälleen, sitä ettei uusinta versiota sovelluksesta ollut päivitetty puhelimeen, mainitsee maaseutujohtaja Anni Heiskanen, Ylä-Savon maaseutupalvelut.

Vipu-mobiilin ja -palvelun säännöllinen tarkastaminen tärkeää

Viranomaiset muistuttavat viljelijöitä tarkistamaan Vipu-palvelun ja Vipu-mobiilin ilmoitukset säännöllisesti kesän aikana ja pitämään yhteystiedot ajan tasalla.

– Viranomaisten lähettämä tieto kannattaa tiloilla ottaa vakavasti. Ruokavirasto ei muistuta erääntyvistä selvityspyynnöistä, jos kunta lähettää muistutuksia, kannattaa niihin reagoida, huomauttaa maaseutuasiamies, Ulla Koivisto, Sydän-Savon maaseutupalvelut.



Selvityspyyntöjen tilanteesta kertovat luvut on otettu 15.10.2025. Peltovalvonta on paitsi edellytys tukien maksamiselle myös tärkeää viljelijöiden oikeusturvan ja tasapuolisen kohtelun vuoksi. Viljelijätukia rahoitetaan EU:n maataloustukirahastosta, EU:n maaseuturahastosta ja kansallisista varoista.

