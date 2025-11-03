Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto: Keilaniemen metrokortteliin haetaan uutta suunnitteluratkaisua
Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti, että Keilaniemen metrokorttelin asemakaavaa muutetaan. Jaosto päätti kehottaa kaupunkisuunnittelulautakuntaa ja kaupunkisuunnittelukeskusta käynnistämään asemakaavan muutoksen.
Suunniteltavien rakennusten tulee muodostaa Keilaniemen kokonaisuuteen ja lähi- ja kaukomaisemaan sopeutuva korkeatasoinen rakennusten sommitelma, joka muodostaa tunnistettavan ja tavanomaisesta rakentamisesta positiivisesti poikkeavan Keilaniemen metrokorttelia korostavan kokonaisuuden.
Tonttien pääpaino säilyy asuinrakentamisessa, mutta myös toimisto- ja liikerakentamista voidaan tutkia. Katutasolle tavoitellaan kivijalkapalveluita ja laadukasta kaupunkitilaa. Kokonaisuuteen liittyvä Keilaniemen puisto tulee yhdistää julkiseksi, helposti kuljettavaksi alueeksi, joka tarjoaa jalankulkijalle mielenkiintoisen ja vehreän ympäristön.
Päätöksessään jaosto totesi, että metrokorttelin asemakaavan muutoshanke käynnistetään ostajan eli SRV Rakennus Oy:n hakemuksesta, eivätkä mahdolliset kaavamuutokset saa heikentää kauppasopimuksen ehtoja kaupungin kannalta.
Tonttien maksuerien määräaikoja siirretään puolella vuodella. Molemmissa tapauksissa siirrettäviin maksuihin lisätään 5 % vuotuinen korko ja indeksitarkistus. Rakentamisen aloittamisen määräaikoja tarkastellaan myöhemmin, kuitenkin viimeistään 31.5.2026.
Toimistotontin varausta Kiinteistö Oy Piispankalliontie 3:lle ei jatkettu
Jaosto päätti, että Olarissa sijaitsevan toimistotontin varausta Kiinteistö Oy Piispankalliontie 3:lle ei enää jatketa. Varaus oli tehty liikuntapalveluhankkeen suunnittelua ja toteuttamisedellytysten selvittämistä varten.
--
Esittelijä poisti listalta asian 9: Karakalliossa sijaitsevaa aluetta koskeva Lifeworks International Foundationin varaushakemus.
Lisäksi jaosto kuuli seuraavat selostukset:
- Keilaniemen metrokeskus - SRV:n tilannekatsaus hankkeesta
- Soukanrannan ravintolahankkeen tilanne
- Asuntotonttien päättyvät maanvuokrasopimukset 2027–2030 / vuokrasopimusten uusiminen
- Suunnitteluvaraus Niittykummusta
Muut asiat päätettiin esitysten mukaan.
Yhteyshenkilöt
Mervi Katainenkaupunginhallituksen puheenjohtaja, elinkeino- ja kilpailukykyjaoston puheenjohtajaPuh:+358 41 319 6988mervi.katainen@espoo.fi
