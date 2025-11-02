Aluehallituksen puheenjohtaja vaihtuu
Aluehallitus päätti tänään 3.11. kokouksessaan esittää aluevaltuustolle, että se myöntää Maria Kaisa Aulalle eron aluehallituksen puheenjohtajan tehtävästä. Maria Kaisa Aula on pyytänyt eroa henkilökohtaisten syiden perusteella.
Lisäksi aluehallitus esitti, että aluevaltuusto valitsee Aulan tilalle uuden jäsenen aluehallitukseen sekä valitsee aluehallituksen puheenjohtajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Aluehallitus otti asian käsittelyyn esityslistan ulkopuolelta hallintosäännön 161 pykälän mukaisesti.
Hyvinvointialuejohtajaa aloitetaan rekrytoimaan
Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että hyvinvointialuejohtajan virka täytetään kuuden vuoden määräajaksi ja että aluehallitus käynnistäisi rekrytoinnin.
Kun aluehallitus saa valtuutuksen aluevaltuustolta rekrytoinnin aloittamiseen, se tulee tarkentamaan hyvinvointialuejohtajan hakukriteerejä. Aluehallitus siis määrittelee tarkemmin, millaista kokemusta ja osaamista sekä millaisia ominaisuuksia haettavalta hyvinvointialuejohtajalta toivotaan sekä tarkentaa rekrytoinnin tavat ja aikataulun.
Aluehallitus merkitsi myös tiedoksi hyvinvointialuejohtajan irtisanoutumisilmoituksen ja saattaa sen edelleen aluevaltuustolle tiedoksi sekä myönsi hyvinvointialuejohtajalle eron. Virantoimitusvelvollisuus on päättynyt 28.10. ja virkasuhde päättyy 28.1. Aluehallitus myös totesi, että erokorvaus on johtajasopimuksen mukainen.
Hyvinvointialuejohtaja Jan Tollet jätti irtisanoutumisilmoituksen hyvinvointialuejohtajan virasta viime viikolla. Hyvinvointialuejohtajan tehtävää hoitaa toistaiseksi sosiaali- ja terveyspalvelujen toimialajohtaja Kati Kallimo.
Aluevaltuusto päättää hyvinvointialuejohtajan valinnasta.
Esityslista ja pöytäkirja
Aluehallituksen kokouksen esityslista liitteineen löytyy osoitteessa www.hyvaks.fi/aluehallitus (suora linkki esityslistaan: https://hyvaks-d10julk.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2025290 ).
Aluehallituksen kokouksen pöytäkirja julkaistaan hyvinvointialueen verkkosivuilla heti kun se on tarkistettu.
Lisätietoja:
aluehallituksen puheenjohtaja Maria Kaisa Aula, p. 050 530 9697
aluehallituksen 1. varapuheenjohtaja Lotta Ahola, p. 040 756 8206 (aluehallituksen puheenjohtajaa koskevasta asiakohdasta)
vs. hyvinvointialuejohtaja Kati Kallimo, p. 050 442 2302
