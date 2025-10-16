Kontiolahti Biathlon

Koli ja Kontiolahti käsi kädessä – kansallismaisema ja kisatunnelma nyt samalla tarjottimella

3.11.2025 11:11:48 EET | Kontiolahti Biathlon | Tiedote

Suomen rakastetuin maisema ja urheilujännitys kohtaavat ampumahiihdon maailmancupin uusissa pakettimatkoissa. 

Matkapaketteihin kuuluu majoitus joko Break Sokos Hotel Kolin (kuva) tai Break Sokos Hotel Koli Kylän huoneissa.
Matkapaketteihin kuuluu majoitus joko Break Sokos Hotel Kolin (kuva) tai Break Sokos Hotel Koli Kylän huoneissa. Kuva: Kolin Matkailu Oy

Ampumahiihdon maailmancup Kontiolahdella tuo Pohjois-Karjalaan tuhansia matkailijoita.

Tarjolla on myös valmiita matkapaketteja. Ne sisältävät pääkatsomon liput jokaiselle kisapäivälle, lentokenttä- ja stadionkuljetukset sekä neljän yön majoituksen Kolilla, Suomen rakastetuimman maiseman äärellä.

Matkapaketit myy tapahtuman päämatkanjärjestäjä Elämysmatkat, joka on myös Milano Cortina 2026 -olympiamatkojen virallinen jälleenmyyjä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Irlannissa.

”Ampumahiihto on Euroopassa äärimmäisen suosittu laji, ja haluamme tarjota faneille mahdollisuuden kokea sen suomalaisessa talvessa. Kolin ja Kontiolahden yhdistelmä tarjoaa elämyksen, jossa urheilujännitys ja luontokokemus kulkevat käsi kädessä”, sanoo Hanna-Kaisa Sorjonen Elämys Groupilta.

Tuhansia öitä majoitukseen   

Maailmancupin myötä erityisesti ampumahiihtostadionin lähellä olevat majoitusliikkeet täyttyvät.

”Edellisen tapahtuman aikaan kauttamme varattiin lähinnä joukkueille ja medialle noin 7000 majoitusvuorokautta. Tämän päälle tulevat esimerkiksi yleisön majoitusvaraukset”, sanoo tapahtuman pääsihteeri Jarno Lautamatti.  

Nyt lanseeratut matkapaketit antavat kisakävijälle mahdollisuuden kokea itsekin luontoa ja liikuntaa.

”Olemme rakentaneet paketit niin, että matkustaminen on helppoa ja kaikki tarvittava on valmiina. Kilpailun aikataulu antaa vierailijoille aikaa kokea paikallisia aktiviteetteja kuten avantouintia saunan kera, talvikalastusta tai vaikkapa oman hiihtokunnon testaamista. Autamme matkan varanneita oheisohjelmien suunnittelussa mielellämme”, Elämys Groupin Sorjonen sanoo.

INFO: Ampumahiihdon maailmancupin ohjelma Kontiolahdella 5.-8.3.2026

Yhteyshenkilöt

Ampumahiihdon maailmancup / Kontiolahden Urheilijat

Kontiolahden Urheilijat on järjestänyt ampumahiihdon maailmancup-tapahtumia Pohjois-Karjalan Kontiolahdella vuodesta 1990. Seuraavan kerran Kontiolahti isännöi maailmancupia maaliskuussa 2026 sekä kauden 2026-27 avaustapahtumassa marraskuussa 2026 .

