Tinecon ensimmäinen lanseeraus Suomessa, kumppanina Elisa

Lanseeraus toteutetaan yhteistyössä johtavan suomalaisen tietoliikenneyrityksen Elisan kanssa. Tinecon ja Elisan yhteisenä tavoitteena on tehdä suomalaisten jokapäiväisestä elämästä helpompaa, puhtaampaa ja älykkäämpää innovatiivisilla ratkaisuilla ja yhteyksillä. Tilaisuudessa median edustajat, asiantuntijat ja yhteistyökumppanit tutustuivat Tinecon S9 Artist Steam Pro and S7 Stretch Steam Plus -tuotteisiin, joissa yhdistyy kolme toimintoa (pölynimuri, kuumavesimoppaus ja höyrypuhdistus) yhdessä laitteessa.



Uudet tuotteet on suunniteltu moderneille kotitalouksille ja kuluttajille. Ne mahdollistavat lattioiden antibakteerisen puhdistamisen ilman kemikaaleja, 160°C höyryn voimalla.

Ratkaisu on ekologinen, tehokas, 99,9 % antibakteerinen ja turvallinen arjen apuri, joka pitää kodin puhtaana helposti ja nopeasti – kiireestä, lapsista ja lemmikkieläimistä huolimatta.



"Tehtävämme on aina ollut tehdä älykkäästä elämisestä helppoa ja luonnollista," toteaa Hannah, Brand Manager, Tineco. “Elisan avulla voimme toteuttaa visiomme Suomessa, tehden suomalaisista kodeista puhtaampia, älykkäämpiä ja viihtyisämpiä."

"Innovatiivisen siivousteknologian tuominen asiakkaillemme on mielekästä ja kiehtovaa. Kumppanuus Tinecon kanssa heijastaa Elisan sitoutumista jokapäiväisen elämänlaadun parantamiseen mukavuuden, ympäristöystävällisyyden ja älykkäiden yhteyksien yhdistelmällä, sanoo Mikko Pukkila, Commercial Lead, Elisa.

Tineco ja Elisa integroivat yhteistyössä älykästä siivousteknologiaa Suomen kehittyvään digitaaliseen ekosysteemiin tavalla, joka antaa perheille enemmän aikaa keskittyä olennaiseen.

Tineco on alansa markkinajohtaja, joka on kolmena perättäisenä vuonna sijoittunut myyntitilastojen kärkeen. Älykkäiden kodinkoneiden ja laitteiden edelläkävijänä Tineco yhdistää uusimman teknologian ihmisystävällisyyteen ja arjen helppouteen.