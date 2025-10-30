Hyvinvointialue kehittää rikoserityisiä palveluja yhdessä verkoston kanssa – tavoitteena on vahvistaa pirkanmaalaisten koettua turvallisuutta
Pirkanmaan hyvinvointialueen erityisissä sosiaalipalveluissa on käynnistynyt rikoserityisen sosiaalityön kehittäminen. Kehittämistyötä tehdään kahdessa erillisessä hankkeessa 2025–2027. Tavoitteena on luoda pysyviä toimintamalleja, joilla vastataan Pirkanmaan muuttuneeseen turvallisuustilanteeseen.
Rikoserityinen työ tähtää uusintarikollisuuden vähenemiseen ja rikoksia tehneiden hyvinvoinnin kohenemiseen. Tilastojen mukaan noin 62 % rikoksen tehneistä palaa takaisin vankilaan viiden vuoden aikana tuomion suorittamisesta. Asunnottomuus on selkeä riskitekijä uusintarikollisuuteen.
Omaan kotiin -hanke pyrkii vähentämään asunnottomuutta
Keväällä 2025 Pirkanmaalla aloitti vankierityinen tiimi osana ympäristöministeriön rahoittamaa Omaan kotiin -hanketta. Hankkeen tavoitteena on vähentää vankilasta vapautuvien henkilöiden asunnottomuutta.
Sosiaalityöntekijä Hanna Silvosen mukaan asunnottomana vankilasta vapautuva henkilö kohtaa monia haasteita:
– Vankilasta vapautuvat henkilöt kohtaavat paljon negatiivisia asenteita, jotka vaikeuttavat asunnon saamista ja työllistymistä.
Sosiaalityöntekijän työssä korostuvat luottamuksellisen asiakassuhteen luominen, toivon ylläpitäminen ja elämän uudelleen rakentaminen siviilissä.
– Tuemme asiakkaita oman asunnon tai asumispalvelun saamisessa, sillä se on rikoksettoman ja hyvän elämän lähtökohta, Silvonen kertoo.
Nuorten parissa tehdään työtä Risteys-hankkeessa
Oikeusministeriön rahoittama Risteys-hanke käynnistyi syksyllä 2025. Hankkeessa kehitetään vakavia ja toistuvia rikoksia tehneiden alaikäisten ja täysi-ikäisten nuorten parissa tehtävää työtä. Nuorisorikollisuus on muuttunut merkittävästi viime vuosina.
– Vaikka nuorisorikollisuus kokonaisuutena on vähentynyt, nuorten tekemät vakavat rikokset ovat yleistyneet. Nuoret käyttävät yleisesti vähemmän päihteitä ja esimerkiksi humalassa tehtyjen rikosten määrä on vähentynyt 2020-luvulla, projektipäällikkö Jenni Vadén sanoo ja jatkaa:
– Rikollisuus on nykyään suunnitelmallisempaa ja tavoitteellisempaa, esimerkiksi ryöstörikollisuutta ja huumeiden myyntiä. Tarvitaan uudenlaisia työskentelytapoja, joilla alkanut rikoskierre voidaan pysäyttää.
Yhteistyö eri toimijoiden välillä on parantunut merkittävästi
Hyvinvointialueen keskeisin yhteistyökumppani rikoserityisessä sosiaalityössä on Rikosseuraamuslaitos. Tavoitteena on tehdä yhteistyötä jo ennen rangaistuksen täytäntöönpanoa.
Rikosseuraamuslaitoksen Hämeen ja Pirkanmaan yhdyskuntaseuraamustoimiston yksikönpäällikkö Tiina Leinonen näkee yhteistyön parantuneen jo huomattavasti.
– Olemme ottaneet rikoserityiset sosiaalityöntekijät ilolla yhteistyökumppaneiksi, Leinonen toteaa.
Haasteet saada oikea-aikaisesti riittäviä sosiaali- ja terveyspalveluja on tunnistettu Rikoksettoman elämän tukisäätiön eli RETSin vankiasiamiestoiminnassa.
– Pirkanmaalle vapautuu merkittävä määrä vankeja. Tilanne on ollut pitkään erityisen vaikea palveluihin pääsyn osalta, sanoo asiantuntija Ulrika Järvinen.
Rikoserityisen työn käynnistäminen kerää Järviseltä kiitosta:
– Nyt meillä on mahdollista saada tukiverkosto järjestymään jo ennen vapautumista, millä on suuri vaikutus uusintarikollisuuden vähenemiseen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Elina PerkiökehittäjäsosiaalityöntekijäPirkanmaan hyvinvointialuePuh:044 4811 086elina.perkio@pirha.fi
Pirkanmaan hyvinvointialue
Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan hyvinvointialue
Koronarajoitukset vähensivät alkoholin käyttöön liittyviä päivystysleikkauksia Taysissa30.10.2025 09:57:01 EET | Tiedote
Taysissa tehdyn tutkimuksen mukaan alkoholin vaikutuksen alaisena sattuneiden leikkaushoitoa vaativien tapaturmien määrä väheni ravintolarajoitusten aikaan.
Aluevaltuusto kokoontuu 3.11. – katso suoraa lähetystä kyselytunnista klo 1629.10.2025 16:25:24 EET | Tiedote
Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto kokoontuu maanantaina 3.11.2025 klo 17 alkaen Tampereen yliopiston Kaupin kampuksella Arvo-rakennuksen Keltaisessa salissa. Asialistalla on muun muassa asiakasmaksujen alentamisen ja perimättä jättämisen periaatteet, investointisuunnitelman täydentäminen sekä hallintosääntömuutoksia.
Leikitään ja keskitytään -toimintamuoto vie kohti parempaa arkea28.10.2025 15:31:23 EET | Tiedote
Leikitään ja keskitytään (LeKe) on toimintamuoto, joka tukee 3–5-vuotiaiden lasten itsesäätelytaitoja arjessa. Toiminta on suunnattu lapsille, joilla ilmenee vilkkautta, keskittymisen haasteita tai vaikeuksia käyttäytymisen säätelyssä.
Sosiaalihuolto ottaa uuden asiakastietojärjestelmän käyttöön helmikuussa 2026, koulukuraattorit marraskuussa 202528.10.2025 09:54:39 EET | Tiedote
Pirkanmaan hyvinvointialueen sosiaalihuolto ottaa uuden Saga-asiakastietojärjestelmän käyttöön kahdessa vaiheessa. Koulukuraattorit ottavat Saga-asiakastietojärjestelmän käyttöön 17.11.2025 ja muu sosiaalihuolto 2.2.2026.
Aluehallitus valitsi Pihlajalinnan tuottajaksi Pohjois-Pirkanmaalle27.10.2025 11:04:58 EET | Tiedote
Aluehallitus valitsi maanantaina Pihlajalinna Terveys Oy:n tuottajaksi Pohjois-Pirkanmaan alueelle. Hallitus hyväksyi myös Kaupin uuden yliopistollisen sote-aseman hankesuunnitelman ja kotihoidon tietojärjestelmää koskevien yhteistoimintaneuvottelujen tuloksen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme