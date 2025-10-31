Walkers-auto tuo turvallisia aikuisia Lohjan nuorten luo
Walkers-autot ovat matkailuautoja, joissa nuorisotyön ammattilaiset ja vapaaehtoistyöntekijät kohtaavat nuoria siellä, missä he aikaansa viettävät. Lohjan nuoret saavat Walkers-auton ja -aikuiset luokseen marraskuun alusta vuoden loppuun asti.
Aseman Lapset ry omistaa ja koordinoi neljän Walkers-auton eli Wauton toimintaa, joiden lisäksi muutamilla paikkakunnilla on omia autojaan. Järjestön autot on nimetty ja teipattu kissaeläimiksi, joista Leopardi huristelee Lohjalla 7.11. alkaen.
Nuorisotyöntekijät ovat liikkuneet Lohjalla aikaisemminkin laajalla alueella, ja nuoret ovat ottaneet heidän hyvin vastaan.
– Walkers-auto tarjoaa nuorille hetkeksi taukopaikan hälinästä ja mahdollisuuden kohdata sekä kavereita että aikuisia, Lohjan kaupungin nuoriso-ohjaaja Lotta Säde sanoo.
Walkers-auto tulee Lohjalle isosiskonsa Walkers-bussin jäljissä. Aseman Lasten Walkers-bussi toimi Lohjalla syys-lokakuussa tavoittaen hyvin niitäkin nuoria, jotka eivät osallistu muuhun nuorille suunnattuun toimintaan. Walkers-auton toiminnasta vastaa Lohjan kaupungin nuorisotyö, ja liikenteessä ollaan kahtena iltana viikossa. Toiminnassa on mukana myös vapaaehtoistyöntekijöitä.
– Lohjan alueella on tehty paljon jalkautuvaa nuorisotyötä, ja nyt lisäksi Walkers-bussin toiminnalla on rakennettu hyvä pohja Walkers-auton liikkuvalle työlle. Moniin sellaisiinkin nuoriin on saatu kontakti, jotka ovat olleet aikuisvastaisia, Walkers-bussilla toimiva yhteisökehittäjä Ria Hakulinen Aseman Lapsilta kertoo.
Wauton reitistä ja pysäkeistä ilmoitetaan somekanavien kautta, ja nuoret voivat myös kutsua auton luokseen sinne, missä he kulloinkin ovat. Wautoa voi seurata ja kutsua toivomaansa paikkaan Instagramissa tunnisteella @nuori_lohja ja Facebookissa tunnisteella @Nuori Lohja – Lohjan kaupungin nuorisotyö.
Walkers-auton toiminta käynnistyy Lohjalla perjantaina 7.11. Tiedotusvälineiden edustajat ovat tervetulleita tutustumaan Walkers-autoon ja sen toimintaan, sovithan ajankohdasta nuoriso-ohjaaja Lotta Säteen kanssa, yhteystiedot alla.
Lisätietoja:
Lotta Säde, nuoriso-ohjaaja, Lohjan kaupunki, 044 3743614, lotta.sade@lohja.fi
Jonas Ehrnsten, Walkers-autokoordinaattori, Aseman Lapset ry, 050 325 2974, jonas.ehrnsten@asemanlapset.fi
Viime vuonna 30 vuotta täyttänyt Walkers-toiminta on Aseman Lasten kehittämää matalan kynnyksen nuorisotyötä, joka perustuu ammattilaisten ja vapaaehtoisten aikuisten antamaan aikaan ja läsnäoloon.
Walkers-autot eli Wautot ovat matkailuautoja, jotka toimivat liikkuvina nuorten kohtaamispaikkoina siellä, missä nuoret ovat. Ne tarjoavat eri paikkakuntien toimijoille mahdollisuuden kokeilla ja toteuttaa liikkuvaa nuorisotyötä ja Walkers-toimintaa. Vuonna 2024 Wautoilla kohdattiin yli 11 000 nuorta. Heistä yli puolet ei osallistu muuhun nuorille suunnattuun vapaa-ajan toimintaan.
Walkers-autotoimintaa rahoittavat Suomen eduskunta sekä yksityiset säätiöt, kuten Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sekä Eevi ja Emil Tannisen säätiö. Walkers-toimintaa voi tukea lahjoittamalla MobilePay-sovelluksella numerolla 10780.
