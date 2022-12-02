Toisin ajateltuja tulevaisuuksia – Uusi opas tarjoaa runoutta tulevaisuustyön välineeksi

Runouden mahdollisuuksia esittelevästä osiosta ja 14 tulevaisuusrunotehtävästä koostuva opas kannustaa pysähtymään tulevaisuudesta käytettävän kielen äärelle. Haastamalla itsestäänselvyyksiä avarramme mahdollisten tulevaisuuksien kirjoa ja kutsumme uusia keskustelijoita mukaan käyttämään tulevaisuusvaltaa.



Oppaassa on mukana otteita tulevaisuusrunoista, jotka ovat syntyneet vuoden 2025 mittaan järjestetyissä Tulevaisuusruno-työpajoissa. Maailma kylässä ja Runokuu-festivaaleilla sekä Työväenkirjallisuuden päivillä pidetyissä työpajoissa kirjoitettiin oppaan tehtävien avulla yhteensä yli 200 tulevaisuudesta puhuvaa runoa. Runoista on luotu myös taiteilija Leena Pukin ja äänitaiteilija Pekka Pullin toteuttama runovideo sekä oppaan julkaisutilaisuudessa 5.11. Tekstin talolla esitettävä tulevaisuusrunoesitys.



Oppaan ovat kirjoittaneet runoilijat Mikko Räty ja Petra Vallila yhdessä KSL-opintokeskuksen kulttuurituottaja Riina Näsin kanssa. Hanke on saanut tukea Kuluttajaosuustoiminnan säätiöltä.



Opas on ladattavissa maksutta KSL-opintokeskuksen sivulta: https://www.ksl.fi/julkaisut/tulevaisuusruno-tehtavia-tulevaisuuden-kuvitteluun/

Kutsu julkistamistilaisuuteen

Tulevaisuusruno – tehtäviä tulevaisuuden kuvitteluun -oppaan julkistustilaisuus järjestetään Tekstin talolla Helsingissä keskiviikkona 5.11. klo 18–20. Tapahtumassa on keskustelua tulevaisuusrunoudesta, tulevaisuusrunous-tehtäviin pohjaava open mic –osio sekä Mikko Rädyn ja Petra Vallilan yhdessä äänitaiteilija Pekka Pullin kanssa toteuttama esitysrunoteos hankkeen aikana syntyneistä tulevaisuusrunoista. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.



Kansan Sivistystyön Liitto ry:n ylläpitämän KSL-opintokeskuksen kulttuuritoiminta perustuu kulttuuriaktivismin monenlaisiin muotoihin. Kulttuuriaktivismi on yhteiskunnallisesti kantaaottavaa kulttuuria, joka tarjoaa uusia näkökulmia ja luovia tapoja osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnassamme.



Lue lisää kulttuuriaktivismista: https://www.ksl.fi/kulttuuriaktivismi/mita-on-kulttuuriaktivismi/