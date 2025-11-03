Österbottens välfärdsområde – Pohjanmaan hyvinvointialue

Hae järjestöavustusta

3.11.2025 11:08:36 EET | Österbottens välfärdsområde – Pohjanmaan hyvinvointialue | Tiedote

Jaa

Vuoden 2026 toiminta-avustusten, kumppanuusavustusten ja kerta-avustusten hakuaika on 3.11.-30.11.2025. Hakeminen tapahtuu digitaalisella kirjallisella hakemuksella.

Pohjanmaan hyvinvointialue myöntää avustuksia rekisteröidyille yleishyödyllisille yhdistyksille ja säätiöille, joiden tehtävänä on Pohjanmaan hyvinvointialueen asukkaiden sosiaalisen hyvinvoinnin, terveyden, turvallisuuden tai osallisuuden edistäminen. Avustuksien jaossa painotetaan strategisia lähtökohtia ja niitä tarpeita, joita hyvinvointialueella nousee esille.

Hyvinvointialueen avustukset jakaantuvat kolmeen avustuslajiin: toiminta-avustukset, kumppanuusavustukset ja kerta-avustukset

Toiminta-avustukset ovat selkeästi yhdelle toimintavuodelle rajattuun toimintaan tarkoitettuja avustuksia. Toiminta-avutuksissa korostetaan nuorten elämänhallintaa tukevia ennaltaehkäiseviä ja vertaistukea vahvistavia toimintoja.

Kumppanuusavustuksilla tuetaan harkinnan mukaan toimintaa, johon hakija hakee joko hankeavustusta tai kohdennettua toiminta-avustusta esimerkiksi Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:lta, Pohjanmaan ELY-keskukselta tai muilta rahoittajilta.

Kumppanuusavustuksessa sitoudumme 1-3- vuoden ajalle tukemaan hyvinvointialueen strategisia ja hyte-tavoitteita tukevia toimintoja. Kumppanuusavustuksen toiminta suunnitellaan yhdessä hyvinvointialueen kanssa. Hakijan kannattaa ottaa yhteyttä hyvinvointialueen sektorijohtajaan hyvissä ajoin ennen hakemuksen jättämistä. Käymme yhteisen keskustelun, onko toiminta sellaista, joka vastaa hyvinvointialueen asukkaiden tarpeita. Kumppanuusavustus voi olla osa hakijan projektia, voimme osallistua esim. projektirahoituksen omavastuuosuuden rahoitukseen tai olemme yhdessä toteuttamassa projektia, johon annamme myös avustusta.

Järjestöavustusta myönnetään toimintaan, joka

  • kohdistuu Pohjanmaan hyvinvointialueen asukkaisiin ja toteutetaan Pohjanmaalla
  • toteuttaa hyvinvointialuestrategian painopisteitä, strategisia periaatteita ja tavoitteita
  • tukee ja täydentää hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevia sosiaali- ja terveyspalveluja ja pelastuspalveluja sekä toimii yhteistyössä näiden palvelujen kanssa

Lue lisää järjestöavustusten kriteereistä vuodelle 2026 tästä.

Hakemuksen yhdistyksille suunnatusta toiminta-avustuksesta, kumppanuusavustuksesta ja kerta-avustuksesta voi jättää 3.11.2025-30.11.2025 digitaalisesti täyttämällä tämän webropol-lomakkeen.

Yhteyshenkilöt

Kommunikationsenheten - Viestintäyksikkö

Vi betjänar media mån-fre kl. 9–15. Ta kontakt så svarar vi så fort som möjligt. Palvelemme mediaa ma-pe klo 9-15. Ota yhteyttä, niin vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

kommunikation@ovph.fi

Välkommen till Österbottens välfärdsområde! Vi anordnar social- och hälsovårdstjänster samt räddningsväsendets tjänster i Österbotten. I Vårt område bor cirka 176 000 invånare och vi har över 8000 anställda. Vi jobbar från människa till människa.

Tervetuloa Pohjanmaan hyvinvointialueelle! Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut Pohjanmaalla. Alueellamme asuu noin 176 000 asukasta ja meillä on yli 8000 työntekijää. Työskentelemme ihmiseltä ihmiselle.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Österbottens välfärdsområde – Pohjanmaan hyvinvointialue

I Österbottens välfärdsområde har mängden respons ökat och kundnöjdheten blivit bättre16.10.2025 09:00:00 EEST | Pressmeddelande

Mängden respons som inkommer till Österbottens välfärdsområde ökade rejält i september 2025, samtidigt som den inkomna responsen var allt positivare. Mellan den 1 januari 2025 och den 30 juni 2025 fick välfärdsområdet ta emot sammanlagt 5 028 responser, och NPS-indexet var 63, medan välfärdsområdet enbart i september fick ta emot 2 126 responser, och NPS-indexet hade stigit till ett storartat 73.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye