Hae järjestöavustusta

Pohjanmaan hyvinvointialue myöntää avustuksia rekisteröidyille yleishyödyllisille yhdistyksille ja säätiöille, joiden tehtävänä on Pohjanmaan hyvinvointialueen asukkaiden sosiaalisen hyvinvoinnin, terveyden, turvallisuuden tai osallisuuden edistäminen. Avustuksien jaossa painotetaan strategisia lähtökohtia ja niitä tarpeita, joita hyvinvointialueella nousee esille.

Hyvinvointialueen avustukset jakaantuvat kolmeen avustuslajiin: toiminta-avustukset, kumppanuusavustukset ja kerta-avustukset

Toiminta-avustukset ovat selkeästi yhdelle toimintavuodelle rajattuun toimintaan tarkoitettuja avustuksia. Toiminta-avutuksissa korostetaan nuorten elämänhallintaa tukevia ennaltaehkäiseviä ja vertaistukea vahvistavia toimintoja.

Kumppanuusavustuksilla tuetaan harkinnan mukaan toimintaa, johon hakija hakee joko hankeavustusta tai kohdennettua toiminta-avustusta esimerkiksi Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:lta, Pohjanmaan ELY-keskukselta tai muilta rahoittajilta.

Kumppanuusavustuksessa sitoudumme 1-3- vuoden ajalle tukemaan hyvinvointialueen strategisia ja hyte-tavoitteita tukevia toimintoja. Kumppanuusavustuksen toiminta suunnitellaan yhdessä hyvinvointialueen kanssa. Hakijan kannattaa ottaa yhteyttä hyvinvointialueen sektorijohtajaan hyvissä ajoin ennen hakemuksen jättämistä. Käymme yhteisen keskustelun, onko toiminta sellaista, joka vastaa hyvinvointialueen asukkaiden tarpeita. Kumppanuusavustus voi olla osa hakijan projektia, voimme osallistua esim. projektirahoituksen omavastuuosuuden rahoitukseen tai olemme yhdessä toteuttamassa projektia, johon annamme myös avustusta.

Järjestöavustusta myönnetään toimintaan, joka

kohdistuu Pohjanmaan hyvinvointialueen asukkaisiin ja toteutetaan Pohjanmaalla

toteuttaa hyvinvointialuestrategian painopisteitä, strategisia periaatteita ja tavoitteita

tukee ja täydentää hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevia sosiaali- ja terveyspalveluja ja pelastuspalveluja sekä toimii yhteistyössä näiden palvelujen kanssa

Lue lisää järjestöavustusten kriteereistä vuodelle 2026 tästä.

Hakemuksen yhdistyksille suunnatusta toiminta-avustuksesta, kumppanuusavustuksesta ja kerta-avustuksesta voi jättää 3.11.2025-30.11.2025 digitaalisesti täyttämällä tämän webropol-lomakkeen.