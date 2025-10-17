Lempi ja Sulo kuljettavat nyt Helsingin ja Turun välillä – nimikilpailu Ouluun liikennöivien Pendolino Plus -junien nimistä on käynnissä
Pendolino Plus -junien liikennöinti on nyt käynnistynyt, kun Lempi-nimen saanut juna aloitti ensimatkansa Helsingistä Turkuun maanantaina 3.11.2025 klo 15.35. Uutuutena VR nimesi junat ja Lempi-junan lisäksi toinen Turkuun liikennöivä juna on nimeltään Sulo. Ouluun liikennöivät junat odottavat vielä omia nimiä ja kaikille avoin nimikisa on käynnissä. Pendolino Plus -junan myötä VR tuo raiteille entistä palvelevamman ja korkealaatuisemman matkustuskokemuksen.
Suomessa junilla ei perinteisesti ole ollut nimiä, toisin kuin VR:n kaukojunilla Ruotsissa, josta löytyvät Grodan, Estelle, Trainy McTrainface, Ingvar, Glenn ja Miriam. Nyt myös Suomen Pendolino Plus -junat nimetään ja tänään liikenteen ovat aloittaneet Lempi ja Sulo.
”Tämä on historiallinen hetki, harvoin saamme tuoda uutta kalustoa kotimaan junaliikenteeseen. Tätä juhlistaaksemme halusimme nimetä junat. Lempi ja Sulo ovat sympaattisia nimiä, jotka kuvaavat junan mukavuutta matkamuotona ja tekevät junista tunnistettavia yksilöitä”, sanoo VR:n asiakaskokemuksesta ja palvelukehityksestä vastaava johtaja Marika Schugk.
Jotta myös Ouluun liikennöivät kaksi junaa saavat omat nimet, VR käynnisti kaikille avoimen nimikisan. Nimiä voi ehdottaa 10.11. asti osoitteessa vr.fi/nimikisa. Ehdotusten joukosta valitaan finalistit, joista suuri yleisö pääsee vielä äänestämään voittajat 14.-19.11.2025. Nimet julkistetaan 15.12., kun Pendolino Plus -liikenne Helsingistä Ouluun käynnistyy.
Pendolino Plus tuo raiteille lisää ekstraa
Pendolino Plus -junien myötä kotimaan junaliikenteeseen saadaan pitkästä aikaa uutta kalustoa. Sen palvelut, reitit ja aikataulut on suunniteltu palvelemaan erityisesti työ- ja liikematkustajia.
Pendolino Plus -junissa on täysin uusi Ekstra Plus -matkustusluokka henkilökohtaista palvelua arvostaville. Matkustusluokan tilat ovat erityisen viihtyisät ja siinä on enemmän henkilökuntaa – palveluvastaava huolehtii yksilöllisen asiakaskokemuksen toteutumisesta sekä matkustamisen sujuvuudesta ja mukavuudesta. Ekstra Plus -luokassa toteutuu myös mahdollisuus tilata ennakkoon paikalle toimitettava ateria, joka on asiakaskyselyissä yksi toivotuimpia palveluita. Junassa on työskentelyyn varattavia hyttejä sekä lasten leikkivaunu.
Yhteyshenkilöt
VR Mediadesk
Viestintäyksikkömme palvelee mediaa puh. 029 434 7123 ja viestinta@vr.fi. Olemme tavoitettavissa ma-pe 8-16. Arki-iltaisin klo 16 jälkeen, arkipyhinä ja viikonloppuisin palvelemme mediaa puhelimitse akuuteissa häiriötilanteissa.
