Pirkanmaan ELY-keskus

Velaatantie (mt 338) palautettu liikenteelle Kaanaassa Tampereella

3.11.2025 11:40:18 EET | Pirkanmaan ELY-keskus | Tiedote

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus peruskorjaa Kaanaassa Velaatantien (mt 338) Kaanaan sillan. Kannen nostotyön vuoksi katkaistu tie on palautettu liikenteelle perjantai-iltana 31.10.2025.

Uusi sillan kansi nostettiin paikoilleen.
Urakoitsijan tehokkuuden ja huolellisten ennakkovalmistelujen ansiosta liikenne voidaan palauttaa maantielle 338 aiempaa tiedotettua nopeammin. Siltatyöt kohteessa jatkuvat suunnitelmien mukaisesti ja valmistuvat vuoden loppuun mennessä.

Liikenne sillan ylitse kulkee yhdellä kaistalla, liikennevaloin ohjattuna.

Työkohde on Ilvesjoen kohdalla, 240 m Muroleenkyläntien liittymästä lounaaseen. 

Liikenteen käytössä yksi 4,5 m kaista, liikennevalo-ohjaus ja 30 km/h nopeusrajoitus.

Korjaustöistä aiheutuu häiriöitä liikenteelle. 

Työt on osa Pirkanmaan sillankorjausurakkaa 4/2025. 

Urakoitsijana toimii Savon kuljetus / Stm Infra Oy. 

Yhteyshenkilöt

Urakoitsijan edustaja työnjohtaja Ari Sedig, Stm Infra Oy, p. 044 727 2508
Projektipäällikkö Mikko Asunen, Varsinais-Suomen ELY-keskus, p.0295 024 106
Siltainsinööri Jyrki Toivonen, Pirkanmaan ELY-keskus, p. 0295 036 097
Tilaajan valvontakonsultti Jussi Heittola, Rak.tsto HTJ Oy, p. 050 305 6911

