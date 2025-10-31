Velaatantie (mt 338) palautettu liikenteelle Kaanaassa Tampereella
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus peruskorjaa Kaanaassa Velaatantien (mt 338) Kaanaan sillan. Kannen nostotyön vuoksi katkaistu tie on palautettu liikenteelle perjantai-iltana 31.10.2025.
Urakoitsijan tehokkuuden ja huolellisten ennakkovalmistelujen ansiosta liikenne voidaan palauttaa maantielle 338 aiempaa tiedotettua nopeammin. Siltatyöt kohteessa jatkuvat suunnitelmien mukaisesti ja valmistuvat vuoden loppuun mennessä.
Liikenne sillan ylitse kulkee yhdellä kaistalla, liikennevaloin ohjattuna.
Työkohde on Ilvesjoen kohdalla, 240 m Muroleenkyläntien liittymästä lounaaseen.
Liikenteen käytössä yksi 4,5 m kaista, liikennevalo-ohjaus ja 30 km/h nopeusrajoitus.
Korjaustöistä aiheutuu häiriöitä liikenteelle.
Työt on osa Pirkanmaan sillankorjausurakkaa 4/2025.
Urakoitsijana toimii Savon kuljetus / Stm Infra Oy.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Urakoitsijan edustaja työnjohtaja Ari Sedig, Stm Infra Oy, p. 044 727 2508
Projektipäällikkö Mikko Asunen, Varsinais-Suomen ELY-keskus, p.0295 024 106
Siltainsinööri Jyrki Toivonen, Pirkanmaan ELY-keskus, p. 0295 036 097
Tilaajan valvontakonsultti Jussi Heittola, Rak.tsto HTJ Oy, p. 050 305 6911
Huolehdimme sujuvasta arjesta; teiden rakennuttamisesta ja niiden kunnosta, ympäristön tilasta ja suojelusta sekä yritysten tukemisesta. Maakunnan kehittäjänä ja rahoituksen myöntäjänä teemme ELY-keskuksessa päivittäin työtä kestävän tulevaisuuden ja Pirkanmaan parhaaksi.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan ELY-keskus
Maaseudun huoltovarmuusiltapäivässä 3.11.2025 keskustellaan ruokaturvasta ja kylien kriisinkestävyydestä – vielä ehtii ilmoittautua31.10.2025 15:21:31 EET | Tiedote
Miten kotimainen ruoantuotanto ja kyläyhteisöt tukevat kriisinkestävyyttä ja yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta? Pirkanmaan ELY-keskuksen, Leader-ryhmien ja kuntien maaseutupalveluiden järjestämässä webinaarissa 3.11.2025 klo 12-16 pureudutaan maaseudun huoltovarmuuteen asiantuntijapuheenvuorojen ja käytännön kokemusten kautta. Luvassa on asiaa muassa suomalaisen ruoan huoltovarmuudesta, kylien yhteisöllisestä varautumisesta sekä kunnan ja kylien varautumisyhteistyöstä.
Pirkanmaalla siirrytään talvinopeuksiin keskiviikkona 29.10.27.10.2025 11:33:30 EET | Tiedote
Pirkanmaan maanteillä otetaan käyttöön talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitukset keskiviikkona 29.10. Nopeusrajoitusmerkit vaihdetaan perjantaihin 31.10. mennessä, ja uudet rajoitukset astuvat voimaan heti merkkien vaihduttua.
Maantie 338 poikki Kaanaassa Tampereella siltatyön vuoksi 29.10.–11.11.202524.10.2025 13:51:15 EEST | Tiedote
Pirkanmaan ELY-keskus uusii Kaanaassa maantiellä 338 (Velaatantie) sillan betonikannen. Työstä johtuen tie katkaistaan ja ajoneuvoliikenne ohjataan kiertoreitille. Siltatyö tehdään 29.10.–11.11. välisenä aikana.
Horhalanperän tuulivoimahankkeen YVA-ohjelmalausunnossa huomioitiin hankkeen sijoittuminen haasteelliselle alueelle23.10.2025 08:10:00 EEST | Tiedote
Pirkanmaan ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisen lausunnon Horhalanperän tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten (YVA) arviointiohjelmasta. Vaihtoehdon VE1 mukainen hankealueen rajaus sijoittuu Seitsemisen kansallispuiston välittömään läheisyyteen, joka on kansallisesti tärkeä lintualue ja Natura 2000-alue.
Työllisyyskatsaus │ Työttömyys kasvoi Pirkanmaalla syyskuussa, positiivista oli työttömyyden lasku viidessä kunnassa21.10.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Syyskuun työllisyyskatsauksen mukaan työttömiä työnhakijoita oli Pirkanmaalla yhteensä 30 527 henkilöä, joka on yli 600 henkilöä enemmän kuin elokuussa. Viime vuoden syyskuuhun verrattuna nousua oli noin 2 900 henkilöä. Pirkanmaan työttömyysaste oli 11,5 prosenttia. Uusia avoimia työpaikkoja oli syyskuussa 2 695 kappaletta, joka oli hiukan enemmän kuin vuosi sitten samaan aikaan.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme