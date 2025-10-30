Kutsu medialle: Kansainvälinen valuuttarahasto esittää arvionsa Suomen taloudesta

Kutsu medialle: Suomen Pankin julkinen kuuleminen eduskunnan talousvaliokunnassa 4.11. klo 12.00 28.10.2025 12:00:00 EET | Kutsu

Talousvaliokunta järjestää kansanedustajille ja medialle avoimen, Eduskunnan pankkivaltuuston kertomuksen 2024 käsittelyyn liittyvän julkisen kuulemisen ”Euroalueen ja Suomen talouden näkymät epävarmuuden ajassa” tiistaina 4.11.2025 klo 12.00 Pikkuparlamentin auditoriossa (Arkadiankatu 3). Tilaisuus näytetään myös suorana lähetyksenä verkossa osoitteessa https://verkkolahetys.eduskunta.fi/ Ohjelma klo 12.00 Tilaisuuden avaus, talousvaliokunnan puheenjohtaja Vilhelm Junnila klo 12.05 Suomen Pankin puheenvuoro ”Euroalueen ja Suomen talouden näkymät epävarmuuden ajassa”, pääjohtaja Olli Rehn klo 12.40 Valiokunnan kysymykset ja keskustelua klo 13.15 Finanssivalvonnan kommenttipuheenvuoro, johtaja Tero Kurenmaa klo 13.30 Valiokunnan kysymykset ja keskustelua klo 13.50 Tilaisuuden päätös, talousvaliokunnan puheenjohtaja Vilhelm Junnila Medialla on mahdollisuus haastatella Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehniä ja Finanssivalvonnan johtaja Tero Kurenmaata heidän puheenvuorojensa jälkeen. Ilmoit