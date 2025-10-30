Kutsu medialle: Kansainvälinen valuuttarahasto esittää arvionsa Suomen taloudesta
Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) Suomessa vierailevan valtuuskunnan johtaja Alex Pienkowski esittelee IMF:n laatiman Suomen taloutta koskevan arvion lehdistötilaisuudessa maanantaina 10.11.2025 klo 15.30. Tilaisuus järjestetään etätapahtumana Washington D.C:stä.
IMF:n valtuuskunnan englanninkielinen lausunto julkaistaan lehdistötilaisuuden alkamisajankohtana sekä IMF:n että Suomen Pankin verkkopalveluissa. Lausunto edustaa IMF:n asiantuntijoiden arvioita ja näkemyksiä. IMF laatii lausunnosta tiivistelmän, josta Suomen Pankki julkaisee epävirallisen käännöksen suomeksi ja ruotsiksi.
Valuuttarahasto arvioi jokaisen jäsenmaansa taloustilannetta säännöllisin välein. Vierailun aikana IMF:n valtuuskunta keskustelee Suomen taloudesta eri viranomaisten, tutkimuslaitosten ja muiden tahojen kanssa.
Suomen Pankki vastaa Suomen suhteista Kansainväliseen valuuttarahastoon ja hoitaa IMF:n valtuuskunnan vierailun järjestelyt.
IMF:n Suomen vierailun aikana tiedotusvälineiden edustajat kutsutaan valtuuskunnan johtajan Alex Pienkowskin taustatilaisuuteen torstaina 6.11.2025 klo 14.00 Suomen Pankissa, osoitteessa Snellmaninaukio. Osallistujien on pyydettäessä esitettävä lehdistökorttinsa ja kuvallinen henkilötodistus.
Pyydämme median edustajia ystävällisesti ilmoittautumaan taustatilaisuuteen ja lehdistötilaisuuteen viimeistään keskiviikkona 5.11.2025 klo 11 mennessä tästä linkistä.
Ilmoittautumisen yhteydessä voi tiedotustilaisuutta varten esittää mahdolliset TV- ja radiohaastattelupyynnöt. Tilaisuuksien kielenä on englanti.
Ilmoittautuneille toimittajille lähetään tiedotustilaisuuden linkki aamupäivällä 10.11. Samalla lähetetään lehdistötilaisuuden materiaalit embargolla.
Lisätietoja:
Ekonomisti Antti Raukola, p. 09 183 2330, antti.raukola@bof.fi
Vanhempi viestintäasiantuntija Richard Brander, p. 09 183 2206, richard.brander@bof.fi
Suomen Pankki
Suomen Pankki on Suomen rahaviranomainen ja kansallinen keskuspankki. Samalla se on osa eurojärjestelmää, joka vastaa euroalueen maiden rahapolitiikasta ja muista keskuspankkitehtävistä ja hallinnoi maailman toiseksi suurimman valuutan, euron, käyttöä.
