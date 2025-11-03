Frigg törmäyttää kansanmusiikin ja klassisen
Suomalaisen kansanmusiikin eturintamaan jo vuosia kuuluneesta Frigg-yhtyeestä puhuttaessa nousee usein esiin sana energia. Yhtye on eloisuudellaan ja riemastuttavilla keikoillaan levittänyt energiaa ympäri maailman ja tullut laajalti tunnetuksi yhtenä Suomen kaikkien aikojen menestyneimmistä kansanmusiikkiyhtyeistä. Nyt yli kahdenkymmenen vuoden ajan toiminut seitsikko saapuu Vaasaan esiintymään 6.11. kaupungintalolle.
Yhtye on tehnyt värikkään uransa varrella yhteistyötä laajalla skaalalla: yhteistyökumppaneihin lukeutuvat amerikkalaiset bluegrass- ikonit Darol Anger ja Mike Marshall, Shetlannin viuluperinteen maailmalla tunnetuksi tehnyt Fiddlers Bid, ruotsalaisen kansanmusiikin mullistanut Väsen sekä kaikkien suomalaisten tuntemat laulajat Johanna Försti ja Timo Rautiainen. Näiden lisäksi yhtye on tehnyt useita projekteja kuorojen, puhallinsoittokuntien ja säkkipilliorkestereiden kanssa.
Nyt vuorossa ovat maamme parhaat klassisen musiikin orkesterit. Tämä on ensimmäinen kerta, kun Suomessa tehdään näin laajassa mittakaavassa kansanmusiikkiyhtyeen ja orkestereiden välistä yhteistyötä.
Konsertissa kuullaan uusia sovituksia Frigg-yhtyeen repertuaarin kulmakivistä. Suomen taidemusiikkitarinan ydin kohtaa huippuunsa trimmatun pelimannimusiikkivyöryn: törmäys on valmis, energia sinkoilee ja saa täysin uusia, ennenkuulumattomia muotoja.
